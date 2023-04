Moreno Bonilla asegura que la ampliación de regadíos "no afecta" a Doñana pese a la preocupación de Bruselas y los ecologistas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha propuesto este jueves a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, acordar una delegación para explicar la propuesta que el Gobierno autonómico del PP pretende realizar en Doñana y que, según palabras propias, "no afecta al acuífero". Sin embargo, la comunidad científica considera que el plan de ampliación de regadíos es una "estafa" que "no mejora" el espacio natural y que lo mantiene "sobreexplotado".

Así lo ha trasladado el líder andaluz en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, en respuesta a una misiva de Ribera en la que se adjunta un escrito de la Comisión Europea que advierte a Moreno sobre posibles incumplimientos de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de junio de 2021. De hecho, Bruselas ha amenazado con sanciones si la propuesta de PP y VOX sale adelante.

En el escrito, el presidente de la Junta ha asegurado que "la Proposición de Ley no afecta a un solo centímetro cuadrado de todo el Espacio Natural de Doñana, ni Parque Nacional ni Natural, sino que se encuentra al norte de la Corona Forestal". Por su parte, la vicepresidenta tercera sostiene que eso es "no entender cómo funciona un ecosistema".

"Todo lo que rodea Doñana merece un análisis en detalle y por eso los parlamentarios proponentes han puesto especial cuidado en la redacción del texto, contando no solo con expertos, personal que gestiona el Espacio Natural y funcionarios que realizan el seguimiento del Plan de la Corona Forestal, sino también escuchando a quienes viven en el territorio, que son los interesados en proteger su entorno y medio de vida", ha señalado el popular.

Asimismo, Moreno ha advertido a la ministra de que "la situación actual debe resolverse de manera urgente dado que el acuífero ya no aguanta más". Por último, ha reiterado que la Proposición de Ley "no supone ninguna amenaza" al cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE porque "no afecta al acuífero".

"Desde aquí propongo que acordemos una delegación conjunta mi Gobierno y tu Ministerio para ir a explicar en detalle el objeto de esta proposición de ley a la Comisión, así como establecer en detalle las medidas que vamos a llevar a cabo ambas administraciones para el cumplimiento de la sentencia", ha concluido.

Una segunda carta para la UE

Por su parte, el director general de Espacios Naturales Protegidos de la Junta, José Enrique Borrallo, ha enviado una respuesta a una carta de la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, en la que advertía de los posibles incumplimientos de la propuesta autonómica. En el texto, sostiene que "la mera tramitación no implica de manera directa ni indirecta ninguna afección al cumplimiento de la sentencia". Con este mensaje, la Junta niega de nuevo que el plan de Moreno Bonilla afecte a una de las reservas naturales más grandes de Europa.