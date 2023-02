Muere una niña de 12 años por peritonitis en València tras tres visitas a urgencias sin diagnóstico final

Una niña de 12 años murió en la madrugada de este lunes en el Hospital Clínico de València a causa de una peritonitis purulenta –que derivó a una infección de sangre– no diagnosticada tras tres visitas al médico, según informa El País.

Los progenitores, ambos de 48 años, acudieron en dos ocasiones al centro de urgencias de Viver de las Aguas, a poca distancia del municipio de Jérica, su pueblo de residencia, y una vez al hospital de la localidad de Sagunto.

La menor llevaba tres semanas con fuertes dolores abdominales, acompañados de fiebre y vómitos. Los sanitarios que la atendieron las tres veces que acudió a urgencias no detectaron ninguna dolencia y lo atribuyeron a un simple dolor de estómago o al posible primer periodo de la pequeña. Tras la auscultación y las pruebas pertinentes la mandaron a casa.

Los sanitarios no le realizaron ninguna analítica de sangre ni una ecografía para esclarecer la patología

Lo que resulta curioso es que los sanitarios que la atendieron no le realizaron ninguna analítica de sangre ni una ecografía que esclareciese con seguridad la patología de la menor. Su madre les insistió que su hija podría "tener una apendicitis y de ahí a una peritonitis", a sabiendas, explica el padre, "de los problemas de este tipo que acusaba y acusa la familia".

La madre ha expresado su dolor por la pérdida de su hija y afirma: "Espero que no le pase a nadie más". Por su parte, el padre ha sido tajante: "Queremos saber qué pasó con mi hija".

Desde la Conselleria valenciana de Sanidad han lamentado "profundamente lo sucedido" y se han puesto a disposición de la familia, aunque por el momento no pueden precisar de más información hasta que no se investigue lo que ha ocurrido. Los padres presentaron una denuncia a la Administración por negligencia médica.



¿Qué es la peritonitis?

En primer lugar, cabe precisar que la peritonitis y la apendicitis se pueden detectar si se lleva a cabo un análisis de sangre, o en su defecto, con una ecografía, según recoge el Diagnóstico y Tratamiento del Dolor elaborado por José Antonio Alonso Cadenas y Mercedes de la Torre Espí, ambos del Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, en Madrid. De esta forma se puede poner de manifiesto una elevación del número de glóbulos blancos o leucocitos.

La peritonitis, en definitiva, es una afección grave que comienza en el abdomen y se produce cuando se inflama la capa delgada de tejido que recubre el interior del mismo. Esta puede ser generada por una complicación de la apendicitis, es decir, una inflamación del apéndice.

Secuelas a una menor

Este no es el único caso en el que no se diagnostica una peritonitis. El pasado mes de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) condenó a la Comunidad de Madrid por las secuelas ocasionadas a una menor, también de 12 años, no diagnosticada por esta afección, según recoge Europa Press.

Los padres de la menor, de 12 años, trasladaron a su hija el 22 de marzo de 2020 al Servicio de Urgencias del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, con los mismos síntomas que padecía la pequeña de Jérica y dada de alta por "dolor abdominal sin datos de alarma".

Valorada nuevamente en el Servicio de Urgencias, el 23 y 28 de marzo 2020, no prescribieron más pruebas o un ingreso en planta. Tras tres intervenciones quirúrgicas, donde en la primera detectaron peritonitis generalizada, la niña tiene serias secuelas como intestino corto (heces liquidas, irritación de la piel y fugas, pérdida de 10 kilos), piel eritematosa –enrojecimiento de la piel–, con posterior reconstrucción de tránsito intestinal.