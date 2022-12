La muerte de un bebé en las Urgencias extrahospitalarias de Paracuellos reaviva la preocupación por la falta del médico

Durante la madrugada de este jueves, una familia acudió con su bebé en estado grave a las Urgencias extrahospitalarias de Paracuellos del Jarama, que no pudieron hacer nada por salvar la vida al menor. El centro sanitario, a pesar de que debería haber tenido un médico de guardia, no disponía de facultativos disponibles, cuestión que ha vuelto a poner en el foco el plan diseñado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para las urgencias de los centros de salud.

Hace un mes, la Comunidad de Madrid puso en marcha un plan para convertir los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y los 41 Servicios de Atención Rurales (SAR) en Puntos de Atención Continuada (PAC). Un total de 78 Urgencias en centros de salud –conocidas popularmente como Urgencias extrahospitalarias y que funcionan durante las tardes y noches– a cubrir sin reforzar plantillas ni presupuestos para la Atención Primaria. Después de huelgas, caos durante las guardias, críticas al proyecto y negociaciones, el modelo acordado aún sigue mostrando fisuras e irregularidades ya que no hay médicos para cubrir todos los puestos creados por la Consejería de Sanidad.

En el caso del PAC de Paracuellos del Jarama, este jueves no hubo médico disponible a pesar de que el nuevo plan de Ayuso sí lo reflejaba. ¿Por qué no hubo? Porque en la teoría hay cinco médicos, pero en la práctica solo hay dos, ya que ha habido tres bajas que no han sido repuestas.

"Una médica se fue a la Atención Primaria. Otros dos suplían a dos titulares que nunca se incorporaron. Estos dos suplentes renunciaron porque cambió el horario con el nuevo plan de Urgencias. Antes entraban a las 21.00 y ahora es a las 17.00 y renunciaron", relatan desde Plataforma SAR, un espacio en defensa de la sanidad pública madrileña.

Esta misma plataforma no asegura que la presencia de un médico hubiera cambiado la suerte del bebé, pero sí ponen de manifiesto que la falta de medios pone más difícil cualquier situación para los profesionales sanitarios. "Hasta la reforma del plan, siempre había médicos en Paracuellos. Denunciamos la falta de equipos completos para actuar ante una posible emergencia", asegura una de sus portavoces a este periódico.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, regida por Enrique Ruiz Escudero, asegura en un comunicado oficial que ya se constataron a la llegada del menor "falta de signos vitales" y que al activar el protocolo correspondiente, los profesionales del SUMMA "constatan que es una parada prolongada en el tiempo y finalmente confirman el fallecimiento". Sin embargo, no dan explicaciones o motivos que justifiquen la ausencia de personal médico cuando sí debería haberlo.

"En el centro no había médico, como sanitario habían dejado solo a un enfermero. En esas condiciones es imposible atender una situación de emergencia, faltan manos", asegura también el sindicato MATS, que denuncia los recortes del equipo de Ayuso.

Desde el 12 de diciembre está en marcha el nuevo plan para las Urgencias extrahospitalarias y a priori último modelo para su funcionamiento: solo 49 centros quedan habilitadas con personal suficiente y equipo multidisciplinar completo. Sin embargo, ni siquiera este modelo, donde los médicos no rotan de un PAC a otro sino que están fijos, tampoco parece garantizar la presencia continuada de facultativos.