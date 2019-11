Las mujeres han ganado terreno en el espacio político en los últimos diez años, pero la paridad sigue lejos de ser una realidad, tanto en España como en Europa. En todo el continente, solo un tercio de los cargos públicos, desde concejales a diputados nacionales, son mujeres. El 34,1% para ser exactos, según denuncia un estudio del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CECR, por sus siglas en inglés) presentado este martes.

España está solo un poco por encima de esa media: las mujeres ocupan el 36% de los cargos públicos. La institución más paritaria del país es el Congreso de los Diputados, donde el 47,4% de los escaños estaban ocupados por mujeres hasta su disolución previa a las elecciones. Hace 10 años, eran el 35,7%, antes de que se introdujeran las cuotas mínimas del 40% en las listas electorales. El Congreso era hasta ahora el parlamento más paritario de toda Europa.

El estudio, titulado "Mujeres en Política: tendencias locales y europeas" analiza la tasa de paridad de las instituciones desde el nivel local al nacional de 41 países. Además de los Estados de la Unión Europea, también incluye a otros países nórdicos, de los Balcanes y otros periféricos como Ucrania, Israel, Turquía y Georgia.

La desigualdad entre géneros se produce en todos los niveles y en todo el continente, denuncia el estudio, pero las diferencias entre países son notables.

Los países más paritarios de Europa a todos los niveles –desde el local al nacional– son Islandia (46%), Suecia (44%) y Francia (40%). A la cola están Turquía y Rumanía, donde las mujeres ocupan alrededor del 10% de los cargos públicos. Con su 36%, España se sitúa en la octava posición.



Desigualdad a todos los niveles

En general, las mujeres están mejor representadas en las instituciones en España que en la media europea, y todos los niveles administrativos del país han avanzado hacia la paridad en la última década.

Pero hay diferencias. Los ayuntamientos son las instituciones menos paritarias: solo el 35,8% de de sus miembros son concejalas. Y si miramos a sus líderes, las alcaldesas conforman solo el 21,3% del total. A nivel europeo, la presencia de las mujeres en corporaciones locales ha aumentado desde el 23,4% en 2008 hasta el 29% actual.

Los parlamentos de las Comunidades Autónomas están más cerca de la paridad: el 45,4% de escaños regionales están ocupados por mujeres. Sin embargo, solo cuatro de los 19 presidentes -incluyendo Ceuta y Melilla- lo son: Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid), Francina Armengol (Islas Baleares), María Chivite (Navarra) y Concha Andreu (La Rioja).

En todo el continente, solo los parlamentos regionales de Francia (49%) y Suecia (48,2%) son más paritarios que los españoles.

A nivel nacional, el Gobierno español en funciones, con más mujeres que hombres, también destaca junto al francés y al sueco como uno de los más paritarios de Europa.

Por su parte, el Parlamento Europeo es uno de los hemiciclos más paritarios en Europa: un 40% de sus miembros son mujeres, con una proporción mayor en los grupos más progresistas de la cámara. 24 de los 54 eurodiputados españoles son mujeres.



Algo más que cuotas de género

Uno de los secretos para conseguir la paridad parece encontrarse en las cuotas de representación de mujeres, indica el CECR. Los ayuntamientos son un ejemplo. Los países que las han introducido en la última década, incluidos España, avanzan más rápido que el resto. En esos países, la paridad en los ayuntamientos ha aumentado en casi 9 puntos, para colocarse en un 31,5%.

Aun así, los promotores del estudio advierten que no son la panacea: "No son suficientes. Las mujeres se enfrentan a retos estructurales y prejuicios muy arraigados. Es necesario que los partidos políticos tomen medidas más robustas a todos los niveles de de gobierno y de la sociedad civil", urge Emil Broberg, consejera de la región de Östergötland, en Suecia, y miembro de la organización detrás del estudio.

Desde CECR también piden que las instituciones públicas financien y apoyen programas de formación para mujeres que quieran acceder a posiciones de liderazgo y que los partidos políticos se comprometan a la paridad tanto en sus listas electorales como entre sus cargos electos.

107 años para que Europa sea paritaria



¿Por qué no hay más mujeres en política? Para los promotores del estudio, la razón principal no es que los hombres se resistan al cambio, sino que existen razones "arraigadas, estructurales y perennes" como la representación de las identidades femenina y masculina, sobre todo en el ámbito político que, según denuncia el estudio, "inculcan la idea de que la mujer no tiene legitimidad política".

Otras de las razones: que las mujeres tienen dificultades para conciliar, ya que de media en Europa solo un tercio de los hombres se ocupan de las tareas del hogar, mientras que ocho de cada diez mujeres lo hacen, según un estudio del Instituto Europeo de Igualdad de Género, un ente público de la UE.

Si la progresión continúa a este ritmo, concluye el estudio de CECR, a la esfera pública europea le llevará 107 años ser paritaria.