Íñigo Errejón siempre confió en que el tándem con Manuela Carmena le funcionaría electoralmente. Desde antes de la alianza que se tejió a escondidas de Podemos, el líder de Más País ya explicaba que quería hacer campaña de su mano porque era una "referencia política". La fusión en Más Madrid dejó esto aún más claro y se vendieron como un dúo: banderas, carteles y papeletas con ambas caras. El objetivo era transmitir claramente que representaban lo mismo.

Ante el salto a la política estatal, Errejón quiso convencer a Carmena para que fuera ella la candidata a la Presidencia del Gobierno este 10-N, pero la exalcaldesa lo rechazó. En esta ocasión no consiguieron convencerle como lo habían hecho meses atrás para la candidatura al Ayuntamiento. También mantuvo un perfil bajo durante la precampaña, pero ahora ha entrado en escena.

La entrada coincide con la recta final a las elecciones, pero también con la bajada de Más País en las encuestas. Según la evolución de las encuestas que realizó Europa Press, Más País del 6,4% del voto nacional cuando se anunció su presencia en las elecciones al 3,7% en la última semana. Al principio habrían conseguido grupo propio en el Congreso, un objetivo que cada vez parece más difícil de conseguir si se hace caso a los sondeos. La estimación de Key Data para Público de este lunes también apuntaba que el partido solo llegaría a los cuatro diputados.



Estimación de escaños para las elecciones del 10N, según las proyecciones de Key Data para 'Público', comparados con los resultados del 28A.

El viernes comenzó la campaña y el sábado Carmena ya estuvo en La Sexta Noche en una entrevista en la que mostró su claro apoyo a Errejón. Una entrevista que, según pudo saber Público, costó que la exalcaldesa aceptara porque no era muy proclive a seguir apareciendo en más medios con tanta frecuencia. Sin embargo, le convencieron desde el equipo de Más País.

Aunque aún más clara que el sábado fue este lunes. "Si hay que venir aquí a apoyar, pues yo estoy apoyando, ¿no?", dijo para un vídeo electoral que difundió Más País. La alcaldesa aparece en el spot junto a Errejón llamando a la gente para explicar las razones por las que el partido se presenta al 10-N: "Estoy apoyando a Más País y es importantísimo unas elecciones sin mentiras".

Este martes la exalcaldesa también mostrará su apoyo a Más País también en un mitin. Un acto que no estaba programado al inicio del diseño de la campaña y que se anunció durante el fin de semana: Carmena estará con Errejón y con el cabeza de lista por Bizkaia, Txema Urkijo, en Bilbao. Urkijo es amigo de Carmena y fue asesor del comisionado de Memoria Histórica durante su mandato. En Bizkaia las encuestan no vaticinan un buen futuro para Más País ya que según las encuestas generales no conseguirían ningún escaño por esta circunscripción y el último sondeo de El Correo dice que solo conseguirán el 1% del voto.

Con Urkijo y otras candidatas como Marta Higueras el partido también intenta reflejar el 'carmenismo' en la candidatura. La número dos de la lista de Madrid es amiga íntima de la exalcaldesa desde hace algo más de quince años y fue su mano derecha en el Ayuntamiento de la capital.

Pero ni Errejón ni la herencia de Carmena han bastado para el impulso que esperaba tener Más País. Tras las primeras resistencias, la exalcaldesa ha aceptado hacer campaña e intentarán mostrar un tándem más simbólico que real. En el partido hay muchos que creen que el arrastre de la exalcaldesa puede ser el único empujón que les lleve a conseguir el grupo propio en el Congreso.