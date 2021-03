Salir a la calle, a los portales o convocar actos con menos de 20 personas con todas las medidas de seguridad. Esa es la respuesta del movimiento feminista ante la prohibición de las manifestaciones por el 8M en Madrid.

Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han alegado este domingo un "alto riesgo" de contagio en los actos feministas convocados en la capital. Así, ratifica la decisión de la Delegación de Gobierno de Madrid, que consideró que había "un grave riesgo para la salud pública".

Madrid, donde sí se permitieron marchas sin distanciamiento social ni otras medidas, como la de los negacionistas de la pandemia del pasado mes de agosto, es la única comunidad donde se prohíben las manifestaciones este lunes.

Para la Comisión 8M Madrid, una de las plataformas convocantes de los actos, esta resolución es "un ataque más a las mujeres" ya que durante este año de pandemia sí se han autorizado otras concentraciones.

En este sentido, el Movimiento Feminista de Madrid ha señalado que se va a "reinventar" para que este año se pueda reivindicar el feminismo en la región. Por ello, propone que se realicen actos de menos de 20 personas —cifra a partir de la cual se considera una concentración—.

No es la única propuesta. La periodista y escritora Cristina Fallarás ha lanzado una iniciativa en las redes sociales para visibilizar el feminismo. Bajo los hashtag #SalALaCalle y #SalAlPortalMadrid20h, hace un llamamiento para que se pueda visibilizar el movimiento feminista en la calle y portales a las 20.00 horas de este lunes. "Es la forma de salir a la calle y que esta vez no puedan criminalizarnos", ha explicado Fallarás en Twitter.

Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO de Madrid han anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional, ya que aseguran que la sentencia "no analiza de forma concreta la convocatoria a la que aludía el recurso, sino que emplea argumentos de carácter general para desestimarla".

"Ni la Delegación del Gobierno ni el propio tribunal han planteado alternativas para la celebración de esta convocatoria, como pudieran ser el cambio de lugar o de hora para hacerla posible", han afirmado desde los sindicatos este domingo.

Durante un acto celebrado este domingo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que la lucha feminista no para porque este año no se pueda salir a la calle. "Este 8M no vamos a poder juntar nuestros cuerpos en las calles como estamos acostumbradas a hacer siempre, pero que nadie se equivoque, nuestra fuerza no va a estar en cuántas mujeres consigamos salir el día 8 a la calle", ha dicho.

Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que "el principal adversario del feminismo se llama ultraderecha". Así lo ha afirmado durante su discurso en el acto Feminismo con memoria, donde ha criticado a los "enemigos del feminismo" que se "frotan las manos" ante la ausencia de concentraciones.