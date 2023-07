Todo lo que necesitas saber sobre el bronceador

Se acerca el verano y los bronceadores se convierten en un producto indispensable que aumenta sus ventas cada año. La dermatóloga y doctora en la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), Rosa María Martí, señala a Público los detalles para tener en cuenta cuando se utilice este cosmético.

"Los bronceadores son unos pseudo bronceadores, es decir, tiñen la piel —gracias al aumento de melanina— y le dan un tono que recuerda al bronceado", explica la dermatóloga.

Además, Martí opina que utilizar de forma puntual este producto no es perjudicial para nuestro cuerpo. "Usar bronceadores durante todo el año sí que puede llegar a ser dañino. Hay que coger el bronceado que nuestra piel nos permita", advierte.

¿Protegen del sol?

La especialista explica que los bronceadores están formados por el principio activo dihidroxiacetona, también conocido como DHA. "Este componente se encarga de que cambie el color de la piel", aclara.

"No por parecer que estás bronceado, puedes exponerte al sol y no quemarte"

Martí destaca la importancia de la protección solar y advierte que utilizar el bronceador como una finalidad podría ser dañino. "No es un protector solar. No por parecer que estas bronceado, puedes exponerte al sol y no quemarte", cuenta.

Cómo aplicar el producto

El último informe Autobronceadores: todo lo que necesitas saber, elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), señala qué lleva y cómo funciona este producto.

Según la organización, es importante lavarse rápidamente las manos después de la aplicación del bronceador ya que las palmas, las uñas y los dedos se colorean muy fácilmente.

Si el objetivo es conseguir un bronceado más realista, el informe propone aplicarse algo de producto en el dorso de la mano. De esta forma, el moreno no empezará a partir de la muñeca.

Para terminar, la OCU advierte que los bronceadores no producen efectos inmediatos. "Tras la aplicación, los resultados se pueden apreciar a partir de la hora, aunque lo normal es que aparezcan entre 4 y 6 horas después", concretan.