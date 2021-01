La Policía Nacional ha multado a 216 personas que participaron este sábado en una manifestación de negacionistas de la pandemia en el centro de Madrid, según fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad.

De las 216 propuestas de sanción, entre cuarenta y cincuenta fueron por desobediencia a la autoridad y el resto por no llevar mascarilla.

La sanción por desobediencia alcanza hasta los 600 euros, de acuerdo con la Ley de Seguridad Ciudadana, mientras que la multa por no usar mascarilla se eleva a 100 euros.

La Delegación del Gobierno en Madrid autorizó esta manifestación, convocada para reivindicar "la libertad, los derechos fundamentales y la vida", con una previsión de asistencia de entre 500 y 550 personas por parte de los organizadores y con un informe favorable de la Consejería de Sanidad, siempre que se cumplieran las medidas de seguridad de uso obligatorio de mascarilla y distancia de 1,5 metros entre los asistentes.

La protesta comenzó a las 17:00 horas en la Plaza del Emperador Carlos V con 400 participantes, pero el número de asistentes fue aumentado durante el recorrido por el Paseo del Prado, la Plaza de Neptuno y la Plaza de Cibeles hasta la Plaza de Colón, donde llegaron a reunirse cerca de 1.300 personas, han señalado desde la Delegación del Gobierno en Madrid.

La Policía Nacional indicó de forma reiterada a las personas que accedían a la Plaza de Colón la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad establecidas en la resolución dictada por la Delegación de Gobierno para el desarrollo de la manifestación, han detallado las mismas fuentes.

En torno a las 19:30 horas y ante la acumulación de personas frente al escenario improvisado en la Plaza de Colón, sin respetar la distancia social ni el uso de mascarilla, la Policía Nacional reiteró, tanto por megafonía policial como de los propios organizadores, la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad y que en caso contrario se procedería de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

Ante el incumplimiento de las órdenes de los agentes, se procedió a acceder tanto al escenario como a la zona de concentración, donde se volvió a pedir a los asistentes que respetasen la distancia de seguridad e hicieran uso de las mascarillas y se procedió a sancionar a aquellas personas que incumplieron de forma reiterada las ordenes dadas, han precisado desde la Delegación del Gobierno.

"Sus mentiras sobre bichos fantasmas [...] ya no cuelan"

La manifestación fue convocada por el Colectivo Humanos Conscientes y Libres, junto a otras 20 asociaciones que niegan sistemáticamente la existencia de una pandemia, la saturación de los hospitales y la eficacia de la vacuna y que ha sido apoyada por personajes públicos como Enrique Búnbury o Carmen París.

La plataforma publicó en web el comunicado que los manifestantes leyeron al terminar la concentración en Madrid: "No podrán con nosotros, porque sus mentiras sobre bichos fantasmas, sobre rebrotes, sobre nuevas cepas, hospitales saturados y emergencias sanitarias ya no cuelan, sus amenazas no nos dan miedo y su chantaje emocional ha dejado de surtir efecto. No podrán con nosotros, porque hemos dejado de creer en ideologías y consignas anacrónicas de izquierda, derecha, centro, y todos esos inventos de diseño e ingeniería social, creados para dividirnos y enfrentarnos".