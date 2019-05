Un estudio publicado en el Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry refleja que durante el mes que siguió al estreno de la serie Por trece razones, de Netflix, los suicidios aumentaron en Estados Unidos entre los menores entre diez y diecisiete años. Aunque la protagonista es una autora, la proporción de quienes se quitaron la vida es mayor entre los varones.

La producción, que comenzó a emitirse el 31 de marzo de 2017, presenta a una adolescente que graba en trece vídeos los motivos por los que decide suicidarse. Los autores de la serie se han desmarcado de los hechos, pero los responsables del estudio consideran que unos 195 suicidios cometidos ese año están asociados a Por trece razones, que prepara el estreno de su tercera temporada.

Los investigadores advierten de que en la ficción hay que abordar el suicidio desde la perspectiva de la prevención, de modo que desaliente al potencial suicida a quitarse la vida. No obstante, el estudio no observa el aumento de muertes en personas mayores, por lo que deja claro que los más “vulnerables al contagio del suicidio” son los más jóvenes, informa la agencia AP.

La productora ha esgrimido otro estudio publicado por la Universidad de Pensilvania que reflejaba que podía reducir los suicidios en la franja de 18 a 29 años. “Es un tema sumamente importante y hemos trabajado duramente para asegurarnos de que abordamos este tema tan sensible de una manera responsable”, señaló un portavoz de Netflix, quien dejó claro que están revisando el estudio, titulado Association Between the Release of Netflix’s '13 Reasons Why' and Suicide Rates in the United States: An Interrupted Times Series Analysis.

La investigación, realizada a partir de los datos recopilados por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, muestra que los suicidios en 2017 aumentaron un 29% más de lo previsto en función de los años precedentes, lo que supone la cifra más alta del quinquenio analizado, entre 2013 y 2017. En concreto, subió a 0,57 suicidios por cada cien mil personas. El estudio sobre el supuesto efecto de la serie, cuyo título en inglés es 13 Reasons Why, puede leerse aquí.