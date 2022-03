El 'no' a la independencia supera en 15 puntos al 'sí'

Si hoy se celebrase un referéndum de independencia, el "no" se impondría con claridad en Catalunya. Al menos, ésta es una de las conclusiones que se extrae de la encuesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) [organismo de la Generalitat equivalente al CIS], que se ha publicado este jueves. Según el estudio, el 53,3% de los encuestados no quiere que Catalunya se convierta en un Estado independiente, mientras que el 38,8% sí que lo desea. En cambio, la defensa de un referéndum de autodeterminación sí que es claramente mayoritaria, puesto que el 72,6% de los catalanes -tres de cada cuatro- lo quiere. La encuesta se ha realizado a partir de 1.200 entrevistas.

Las respuestas son muy distintas en función de los votantes de cada partido. Así, el 93,2% de los de Junts quieren la independencia, por delante del 85,7% de los de la CUP y del 82,1% de los de ERC, mientras que uno de cada cuatro electores de En Comú Podem también querría la independencia, una opción absolutamente marginal en el resto de partidos con presencia en el Parlament (PSC, Vox, Cs y PP).

Ahora mismo, la opción preferida de los encuestados es que Catalunya sea una comunidad autónoma dentro de España (34,0%), es decir, mantener el actual statu quo, por delante de un Estado independiente (30,7%) o un Estado dentro de una España federal (19,7%), mientras que el 8,4% se decanta porque sea sólo una región de España. Entre los votantes de los tres partidos independentistas la opción preferida es que Catalunya sea un estado independiente, mientras que entre los de En Comú Podem lo es el estado dentro de una España federal, y entre los de PSC, PP y Cs la de comunidad autónoma. Los de Vox son los únicos que prefieren que fuera sólo una "región".

El referéndum, defendido por los votantes de Junts, ERC, CUP, PSC y Comuns

Que los catalanes tienen derecho a decidir su futuro político en un referéndum, es una opción defendida por el 98% de los votantes de Junts, ERC y la CUP, por casi el 80% de los de En Comú Podem y por casi el 60% de los del PSC. De hecho, sólo entre los votantes de Vox el rechazo a una votación de este tipo es abrumador, mientras que es bastante más matizado entre los seguidores de Cs o PP.

Asimismo, la mitad de los encuestados (48,9%) considera que Catalunya ha alcanzado un "nivel insuficiente de autonomía", un porcentaje que supera con creces el 80% entre los votantes de los tres partidos independentistas y que también comparten más de la mitad de los votantes de En Comú Podem.

Los catalanes, partidarios de avanzar el calendario escolar

Otra cuestión que aborda la encuesta es el calendario escolar y la respuesta es que hay más catalanes partidarios de avanzarlo que de no hacerlo. El adelanto del curso escolar es una de las razones de la huelga del sector de la enseñanza en Catalunya, que justamente vive el tercer día, con nuevas protestas multitudinarias de los docentes, que reclaman la dimisión del conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray.

En concreto, el 45,2% de los encuestados es favorable al adelanto del curso escolar mientras que el 36,5% no lo comparte y el 17,9% no opina. Los electores de la gran mayoría de partidos apoyan la decisión del Govern, si bien ésta sólo recibe el aval de más del 50% de los votantes en el caso de ERC y Junts, es decir, los dos socios del ejecutivo, mientras que entre el resto de partidos se queda por debajo. Eso sí, sólo los votantes de Vox son más partidarios de no avanzar el inicio del curso que de hacerlo y en el caso de los de Cs están divididos.

En cuanto a los encuestados entre 18 y 24 años, la mayoría es contraria a avanzar las clases, pero el apoyo supera el 50% entre los que tienen 35-49 años. Por otro lado, un 72% de los encuestados valora positivamente que las escuelas hayan estado abiertas en pandemia y un 74% pide que se reduzcan las ratios.

La encuesta se realizó antes de que el conseller de Educación, Josep González-Cambray, anunciara a principios de febrero que el próximo curso las clases comenzarán el 5 de septiembre en Primaria y el 7 de septiembre en Secundaria, lo que ha generado una fuerte oposición de los sindicatos del sector y, en parte, explica la actual huelga.