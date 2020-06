La ONCE pide en el Congreso regular las casas de apuestas y el juego online para frenar la ludopatía entre los más jóvenes

El presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, alertó este martes en el Congreso de los Diputados sobre los peligros asociados al juego online y a la proliferación de casas de apuestas "pegaditas a los colegios".

Lo destacó ante el grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la comisión de recontrucción, donde también recalcó que los estudios registran "un importante" incremento de la ludopatía entre los más jóvenes, por lo que pidió regular dichos sectores.

Carballeda alertó sobre el aumento de las adicciones al juego y a las apuestas deportivas durante el confinamiento, y lamentó que no se hubiera valorado antes los efectos de las casas de apuestas y su ubicación estratégica, pegadas a los colegios para evitar "el incremento de juego en los menores y las consecuencias de tirar de la tarjeta de los padres".

El presidente de la ONCE afirmó que algunos tipos de juego, como las modalidades online o las apuestas deportivas, "fomentan la adicción". "Nosotros defendemos el juego público, como el de Loterías y Apuestas del Estado", declaró, "y el juego semipúblico", gracias al cual la ONCE financia servicios de rehabilitación, educación, inserción laboral y otros apoyos para millones de personas ciegas y con otras discapacidades.

Preguntado sobre la financiación del Tercer Sector, Carballeda instó al Gobierno a buscar alternativas para que el nuevo diseño de la X solidaria sobre el Impuesto de Sociedades no perjudique a las organizaciones sociales de ámbito estatal.

Estas ya se vieron muy afectadas cuando Catalunya reclamó la gestión autonómica de la casilla de fines sociales del IRPF, y agregó que la incorporación de otros beneficiarios a la X solidaria de las empresas, como las organizaciones de Cooperación para el Desarrollo o las ecologistas, supondrá otra reducción.

"No es que nos parezca mal, pues también necesitan fondos", pero "no se pueden cambiar las reglas de juego a mitad del partido", declaró Carballeda. Por eso, reclamó al Ejecutivo que garantice que el tercer sector, que tantas necesidades atiende, "no sufre más recortes".

Durante su intervención en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso, Carballeda defendió que el mejor servicio que ha prestado la ONCE es el empleo. "El empleo es la forma digna de ganarse la vida, el ganar suficiente para vivir del esfuerzo propio", dijo.

Objetivo: 75.000 empleados

Carballeda recordó que el Grupo Social ONCE es el cuarto empleador privado de España y el primero a nivel mundial de personas con discapacidad. Su plantilla la integran más de 73.000 trabajadores, de los que el 70% tienen alguna discapacidad. "Nuestro objetivo para 2020 era superar los 75.000 empleados", propósito que no se logrará a causa de la Covid-19, lamentó. De hecho, añadió, "los más de 19.000 vendedores de ONCE, así como otros miles y miles de Fundación ONCE e Ilunion, están inmersos en distintos tipos de ERTE".

A este respecto, Carballeda, lamentó que el cumplimiento de la cuota del 2% de empleo reservado para personas con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores "sigue siendo una asignatura pendiente en España", por lo que pidió "un esfuerzo" a empresas, administraciones y agentes sociales para alcanzar, "por fin", esta previsión legal.

Aclaró que no pide "nuevas imposiciones para los pequeños empresarios, sobre todo en un momento como el actual", pero las grandes empresas deberían dar ejemplo, señaló.

El presidente de la ONCE aseguró que vivir con discapacidad "no es fácil para muchas personas" y por ello esta organización pretende "luchar para que nadie se quede atrás" a través del empleo. El responsable de la organización de ciegos reclamó a los diputados que en este proceso de reconstrucción se adapten las herramientas electrónicas a esta discapacidad, así como el urbanismo de las ciudades y de los pisos para facilitar "en igualdad de condiciones" la vida de las personas.

También ha pedido que no se amplíen las terrazas "en exceso" para que quede espacio suficiente en las aceras y no se impida la movilidad de las personas ciegas.

Vuelven los vendedores del cupón

Como dato positivo, Carballeda destacó que los vendedores del cupón de la ONCE volverán a las calles el 15 de junio, tras haber estado en situación de ERTE durante a crisis por la covid-19, para "traer ilusión y la suerte que tanta falta nos hace".

Indicó que el cierre de la actividad a causa de la Covid-19 ha representado unos seis millones de euros en pérdidas al día para la organización.

El 3% de todo lo que se recauda con la venta del cupón se entrega a la Fundación ONCE, que a su vez dirige estos fondos a todo tipo de entidades de personas con discapacidad para sus programas educativos, de accesibilidad, ocio, participación, etc. "Como no hemos podido vender, todas las transferencias a la Fundación ONCE y a las distintas asociaciones se han interrumpido", explicó Carballeda.

Sin embargo, los hoteles de ILUNION se han convertido en residencias para personal sanitario y enfermos durante la pandemia, apuntó, y "nuestras lavanderías han garantizado que en los hospitales nunca faltase ropa limpia".

Carballeda defendió el diálogo social "entre todos los agentes sociales", para salir adelante. "Los empresarios no son ogros, y entre todos tenemos que trabajar juntos para salir de esta crisis". Lo mismo pidió a los grupos políticos y destacó "lo difícil" que para un padre resulta a veces explicar a su hijo las peleas que se ven en la tele.

Finalmente, defendió el modelo de Centro Especial de Empleo "de carácter social, que reinvierte sus beneficios en aumentar la plantilla y procura la incorporación a la empresa ordinaria. "Este es el modelo que defiende la ONCE", y no "el de Centros Especiales de Empleo para hacer negocio", recalcó. Por ello, sugirió clarificar "un poco más" la normativa "para distinguirlos bien".