El presidente de la ONCE: "No podemos llenar las ciudades de casas de apuestas, pegaditas a los colegios"

El presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, ha asegurado que no se pueden "llenar las calles de casas de apuestas, pegadas a los colegios" porque se pone en riesgo "la juventud y el futuro del país" y ha pedido al Gobierno respeto para las entidades sociales que "llevan toda la vida ayudando a la gente".

Miguel Carballeda ha intervenido en un foro informativo, presentado por Rebeca Grynspan, secretaria general Iberoamericana, en el que ha anunciado la celebración en Madrid el próximo mes de junio de la Cumbre Mundial de la Ceguera, que reunirá a más de 1.500 representantes de 190 países.

El responsable del grupo social ha reclamado al nuevo Gobierno "respeto para el cuarto empleador del país y primero del mundo en el ámbito de la discapacidad" y ha recordado que de los 47.000 millones de euros que mueve el sector del juego, la ONCE recauda apenas un 5 % que reparte entre sus acciones sociales.

"Esto no es un negocio, nos afecta a todos y nos da la oportunidad a muchas personas", ha dicho Carballeda, quien ha explicado que la ONCE da trabajo a personas con discapacidad y sin ella. Así, de las 73.000 trabajadores de este grupo, el 60 % sí la tienen, pero el otro 40% no, ha detallado.

El presidente de la ONCE, Miguel Carballeda durante un desayuno informativo de la tribuna Fórum Europa en Madrid. EFE/Zipi

"No podemos llenar las ciudades de casas de apuestas, pegaditas a los colegios; no vale cualquier cosa, nos cargamos la juventud y el futuro", ha aseverado. Carballeda ha destacado que la ONCE fue la primera organización que tuvo en Europa una certificación de juego responsable. "Hay juego y juego. No se puede andar jugando con él; afecta a menores de edad, a nuestra juventud, y en consecuencia a nuestro futuro, si nos cargamos la juventud de este país nos cargamos el futuro", ha insistido.

Durante su intervención, ha puesto en valor el papel del grupo social que trabaja desde hace 80 años en ámbitos como la educación y el empleo, pero especialmente la labor de los "19.000 centinelas de la ilusión" que salen cada día "lloraditos de casa para enfrentarse a la vida". "Sentimos el respeto de la gente corriente, de la sociedad civil, pero a veces sentimos que no lo estamos por los que tienen la máxima responsabilidad del país", ha lamentado.

La ONCE abrirá en abril cinco centros en localidades pequeñas que serán dirigidas por "mujeres ciegas, jóvenes y muy preparadas"

El presidente de la ONCE ha anunciado que su organización abrirá el próximo mes de abril cinco centros en localidades pequeñas, donde se cerraron durante la crisis un centenar de agencias. Concretamente en Soria, Ávila, Teruel, Zamora y en La Palma, que serán dirigidas por "mujeres ciegas, jóvenes y muy preparadas".

Como presidente del Comité Paralímpico Español, Carballeda ha deseado que los Juegos de Tokio "sean un ejemplo para la sociedad".

En la presentación de la conferencia, la secretaria general Iberoamericana ha destacado que la ONCE es "un modelo único de impacto social, exitoso y que debe inspirar a otros países". "Marca el ejemplo a seguir de las organizaciones sociales en el mundo", ha valorado Rebeca Grynspan, quien ha deseado que esa cita mundial sirva para compartir la Agenda 2030, "que nos llama a la solidaridad y cooperación global en un mundo cada vez más fragmentado".

"Espero que la Cumbre de la Ceguera de Madrid nos lleve a un cambio cultural para que la sociedad valores más la diversidad de cada uno de sus miembros", ha concluido.