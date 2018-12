Paralizado indefinidamente el desahucio de una madre y dos hijos menores en Leganés

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Leganés ha anunciado que ha quedado paralizado "de manera indefinida" el desahucio de una madre y sus dos hijos menores que residen en el número 16 de la calle Río Duero, en Leganés.

Según la PAH, el caso de Rosa y sus hijos "actualmente se encuentra siendo valorado en la Audiencia Provincial de Madrid y hasta que ésta no se pronuncie, no se puede llevar a cabo el desahucio de la familia".

Comunicamos a todos que en una visita al juzgado nos informa este que con motivo del recurso a la Audiencia Provincial el desahucio esta parado hasta pronunciamiento de la Audiencia.

"En dicha valoración se demostrará también el cambio reciente de titularidad del inmueble en el Registro de la Propiedad y de la falta, por tanto, de legitimidad activa de Gescat para llevar a cabo el desahucio y el procedimiento judicial en general", ha agregado el colectivo.

Gestcat, acrónimo de Gescat Vivendes en Comercialitzaciom estaba vinculada a Cataluya Caixa y, posteriormente, a BBVA, después de que se quedara con los activos inmobiliarios de Catalunya Caixa.

El dramático caso de Mónica y su hijo con autismo

A mediados del años pasado, la PAH denunció el dramático caso de Mónica, una vecina de Leganés que se enfrentaba a un desahucio. Víctima de violencia machista y madre de un menor con parálisis cerebral y autismo, los activistas reunieron miles de firmas para que pudiese pagar un alquiler social y no quedarse en la calle, como informó Jairo Vargas.

"Mi hijo necesita aparatos especiales que no puedo pagar. Por mis ingresos ridículos me han quitado el derecho a recibir los medicamentos de forma gratuita, el padre de mi hijo no me está pasando la pensión a la que está obligado y me veo en la calle", denunciaba Mónica en mayo de 2017. "Voy enfermar, estoy muy mal".

Catalunya, Andalucía y Madrid encabezan los desahucios

Los desalojos por impago del alquiler subieron un 7,9 % entre julio y septiembre, por loque ya van quince meses consecutivos al alza, informó este lunes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en España en el tercer trimestre del año fue de 11.547, lo que supone un ligero descenso del 0,3% en la tasa interanual, según los datos de la citada institución.



Madrid registró el tercer mayor volumen de desahucios ejecutados durante el trimestre, con 1.238 desalojos, por detrás de Catalunya (2.531) y Andalucía (1.894). Atendiendo a los lanzamientos consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), vinculados al alquiler, Madrid (1.010) también es la tercera región con más desahucios, por detrás de Catalunya (1.738) y Andalucía (1.034).