Cómo pedir el Ingreso Mínimo Vital por Internet

¿Sabes que existe una ayuda económica para aquellas personas con menor nivel de ingresos? Se trata del Ingreso Mínimo Vital. Además, esta ayuda se puede pedir por internet sin necesidad de tener que pedir cita en una oficina de la Seguridad Social. ¿No sabes cómo solicitarla? En este vídeo de CiberAcademy la cibervoluntaria Laura Curiel te explica cómo hacerlo.

¿Qué es el Ingreso Mínimo Vital?

El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda económica que el Gobierno de España concede a las personas que no tienen recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Si no quieres esperar a conseguir una cita previa para pedirla de forma presencial, puedes presentarla directamente en imv.seg-social.es.

¿Cuáles son los requisitos?

Una vez en la página del Ingreso Mínimo Vital, debes acceder al apartado de "Iniciar solicitud" que aparece en la esquina superior izquierda. En primer lugar, debes poner la provincia en la que vives. Antes de empezar a rellenar la solicitud, comenzar a tramitar esta ayuda, comprueba que cumples con los requisitos para solicitarla.

1. Debes tener residencia legal en España



Esta residencia tiene que ser de forma continua al menos el año anterior a la presentación de la solicitud.

El Ingreso Mínimo Vital lo puedes solicitar tanto si formas de una unidad de convivencia o no. En el caso de que convivas con otras personas, en el formulario tienes que poner los datos de las personas que forman parte de esa unidad de convivencia durante al menos 6 meses.

Pero, ¿a qué nos referimos con unidad de convivencia? Una unidad de convivencia está formada por las personas que viven en el mismo domicilio y que están unidas por matrimonio, pareja de hecho o vínculo familiar. También puedes vivir en el mismo domicilio con personas con las que no tengas relación. En ese caso, no forman parte de tu unidad de convivencia.

2. No tener rentas, ingresos o patrimonio suficiente para cubrir tus necesidades básicas

La finalidad del Ingreso Mínimo Vital es ayudar a las personas con menores ingresos y patrimonio. Sin embargo, debes tener en cuenta que cuando hablamos de patrimonio no se incluye tu primera residencia o vivienda habitual.

3. Haber solicitado las pensiones y prestaciones disponibles

En este caso es importante saber que cuando rellenes los datos de tus rentas, no cuenta si estás recibiendo la Renta Mínima de Inserción de tu comunidad autónoma. Es decir, puedes estar cobrando la Renta Mínima de Inserción y tener derecho al Ingreso Mínimo Vital. En algunos casos también es compatible con el cobro de otras ayudas como la prestación o el subsidio de desempleo.

4. Si no estás trabajando, debes estar inscrito como demandante de empleo

Si no sabes si cumples con estos requisitos, no te preocupes, porque antes de empezar a rellenar el formulario, la página te irá haciendo preguntas sobre tu situación, como por ejemplo, tu edad, si vives solo, si estás cobrando alguna ayuda… Al terminar el cuestionario, la propia página web te dará la respuesta de si puedes o no solicitar la ayuda.

Presenta la documentación

Una vez que te has asegurado de que cumples todos los requisitos, ¡ya puedes solicitar el Ingreso Mínimo Vital! Lo primero que tienes que hacer es rellenar el formulario. ¡Ojo! Te van a pedir bastantes datos sobre tu domicilio, tu unidad familiar, tus ingresos, tu situación económica y laboral… Por lo que te recomendamos que tengas a mano toda la documentación de la que dispongas. ¿Qué debes hacer a continuación?

Rellena tus datos personales: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI o NIE… Además, también te pedirán una dirección de correo electrónico. Cuando rellenes esta primera pantalla, el sistema te enviará un código de confirmación al correo electrónico que has puesto. Por este motivo es muy importante que te asegures de que has puesto la dirección correcta. Después introduce el código de confirmación que te han enviado y pasa a la siguiente pantalla. En esta nueva pantalla te pedirán que te hagas una foto con tu documento de identidad en la mano. Esta foto te la puedes hacer en el momento con la cámara de tu ordenador o seleccionarla desde la galería de tu ordenador. Además de la foto con tu documento en la mano, tienes que agregar una foto de las dos caras de tu documento de identidad o tu pasaporte. Si el documento no tiene dos caras, puedes adjuntar la misma cara dos veces. Puedes subirlo en formato imagen o pdf.

Rellena el formulario

En la primera pantalla te pedirán información concreta como tu estado civil, quien forma parte de tu unidad de convivencia, con quién vives, si tienes una discapacidad o tu número de teléfono. En la pantalla siguiente tienes que introducir datos relacionados con tu domicilio. Recuerda que si tu domicilio actual no es el mismo en el que estás empadronado o es el que figura en Hacienda, deberás especificarlo.

-También te preguntarán por tus ingresos. Indica si cobras alguna prestación, pensión compensatoria o de alimentos, u otras prestaciones, si estás cobrando la prestación o el subsidio de desempleo, etc. Indica cuáles fueron tus rentas el año anterior. En el caso de que tus ingresos del año pasado fueran superiores al de este año, puedes poner en el formulario cuáles creen que van a ser tus rentas este año, (sin incluir presentaciones de desempleo, subsidios o la renta mínima de inserción).

Ahora, indica el número de cuenta bancaria donde, en el caso de que te concedan la ayuda, quieras recibirla.- También tendrás que dar tu consentimiento para que la Seguridad Social pueda comprobar que los datos que has aportado son ciertos.

¡Y ya casi llegamos al final! Sube una fotografía con el nombre, el DNI y la firma de todas las personas mayores de edad que forman parte de tu unidad de convivencia

Información opcional

Una vez rellenada la información obligatoria, tendrás dos apartados para rellenar con información opcional y cumplimentar la solicitud:

"Otros Documentos": podrás aportar otros documentos que consideres necesarios para acreditar tu situación, pero no es obligatorio, porque la Seguridad Social se ocupará de pedir todos los datos necesarios a otras Administraciones, y en el caso de que necesiten alguna información adicional se pondrán en contacto contigo.

"Alegaciones (Comentarios adicionales)": podrás escribir toda aquella información que consideres importante para la tramitación de la solicitud

Envía la solicitud

¡Recuerda! Antes de enviar tu solicitud podrás repasar o corregir cualquier información que has aportado. Solo tendrás que ir hacia delante o hacia atrás en el formulario a través de los botones "Anterior" y "Siguiente" colocados en la parte inferior de la pantalla.

Si has empezado a rellenar el formulario pero quieres terminarlo en otro momento, ¡también puedes hacerlo! En la esquina superior derecha podrás ver la opción de guardar. Tras ello, recibirás un código a tu correo electrónico con el que podrás consultar y modificar el borrador durante los 10 días siguientes.

Una vez enviada la solicitud, solo tienes que esperar a la contestación para saber si ha sido aprobada o denegada.

Ahora que ya sabes cómo solicitar el Ingreso Mínimo Vital, ¡no esperes más para tramitar esta ayuda! Y si todavía tienes dudas, en la página del Ingreso Mínimo Vital encontrarás una sección de preguntas frecuentes, y también podrás consultar tus dudas o pedir ayuda en el teléfono gratuito: 900 20 22 22.

Este artículo es fruto de la colaboración entre la Fundación Cibervoluntarios.org y Público con el ánimo de reducir la brecha digital en la sociedad española con ejemplos concretos y prácticos.