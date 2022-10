Si vives en España y has nacido en el año 2004, estás de enhorabuena. Ya puedes solicitar el Bono Cultural Joven de 400 euros que el Gobierno de España ha concedido para que las personas que cumplen 18 años en 2022 puedan gastar en experiencias y productos culturales. La cibervoluntaria Mar Lasquetty te enseña cómo puedes solicitarlo en un minuto.

¿Qué es el Bono Cultural Joven?

El Bono Cultural Joven es una ayuda directa y de pago único de 400 euros por persona que el Gobierno concede a quienes cumplen 18 años en 2022, y que solo se puede solicitar por internet. Se trata de una tarjeta virtual que tendrás en tu teléfono móvil con ese saldo y con la que podrás pagar online o directamente con tu teléfono móvil. Pero ¿qué ocurre si tu smartphone no tiene la tecnología de pago (NFC)? Puedes pedir tu tarjeta en formato físico una vez hayas realizado la solicitud de este cheque.

Recuerda que el Bono Cultural Joven se trata de una tarjeta personal e intransferible y que solamente funcionará en los comercios, establecimientos y empresas adheridas a esta iniciativa. ¡Y no olvides pedir siempre un ticket o facturas con tu nombre o DNI de los productos que has comprado con esta tarjeta!

¿Cómo solicitar el Bono Cultural Joven?

Si cumples 18 años a lo largo de 2022 (independientemente si ya los tienes o no) y posees la nacionalidad española o la residencia en el país puedes solicitar este cheque hasta el 15 de octubre de 2022, pero ¿cómo?

Accede a la web de bonoculturaljoven.gob.es y haz clic en "Pincha aquí para solicitarlo". Una vez que accedes debes crearte una cuenta de usuario haciendo clic en "Registrarme". Debes registrarte con tus datos personales, porque la tarjeta virtual irá vinculada a estos datos. Para crearte una cuenta solo tienes que escribir tu correo electrónico y una contraseña.

Tras registrarte, recibirás un correo con un enlace para poder configurar tu cuenta. Cuando hayas confirmado tu cuenta, podrás iniciar sesión en la web de bonoculturaljoven.gob.es con el correo electrónico y contraseña que hayas registrado. ¡Listos! Ya has entrado en la web del Bono Cultural Joven.

Su enlace de verificación. — Fundación Cibervoluntarios

En la primera pantalla al acceder te aparecerá la opción de "Solicitar Bono". Haz clic sobre este botón y comienza a realizar la solicitud.

Elige que tipo de solicitante eres:

- La persona interesada de la solicitud.

- Si presentas la solicitud en calidad de un representante.

- Persona jóvenes extranjera residente en España.

- Si presenta la solicitud en calidad de representante de una persona joven extranjera residente en el país.

Tras esto, deberás ir pasando varias pantallas con información sobre los requisitos que necesitas para solicitar el bono:

- Tener certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve Pin.

- Tener instalada la Autofirma: para firmar la solicitud digitalmente. Por tanto, esta solicitud solo se puede realizar con un ordenador.

Ahora que ya has pasado por las pantallas de información ¡tienes que rellenar tus datos personales! Escribe tu nombre, DNI, fecha de nacimiento, domicilio y correo electrónico. Y no olvides marcar si tu teléfono cuenta con la tecnología NFC y si necesitas o no una tarjeta física para poder disfrutar del bono.​

Confirmados tus datos, solo tienes que aceptar las condiciones y firmar el documento, pero ¿cómo? Pulsa sobre "Firmar y registrar" y se abrirá de forma automática el programa Autofirma y el documento quedará firmado legalmente. ¡Ojo! Tendrás un año para disfrutar de este cheque desde el momento de su confirmación.

¿En qué puedes gastar este bono?

Ten en cuenta que no puedes gastarte este dinero en ropa, instrumentos musicales o espectáculos deportivos, entre otras muchas cosas. Entonces, ¿en qué puedes invertir este dinero?

- 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales: esto quiere decir que puedes gastar 200 euros en entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bibliotecas, exposiciones, festivales, musicales…

- 100 euros para consumo digital: suscripciones o alquiler a plataformas musicales, de lectura o de audiolectura, audiovisuales, compra de audiolibros, compra de ebooks, suscripción para podcasts, videojuegos online y suscripciones digitales a prensa, revista u otras publicaciones periódicas. Eso sí, ten en cuenta que solo puedes pagar la suscripción a plataformas de vídeo a la carta, multimedia o videojuegos durante un periodo máximo de 4 meses con el Bono Cultural Joven.

- 100 euros para productos culturales en soporte físico: estamos hablando de libros, revistas, prensa, videojuegos, partituras, discos, CD, DVD o Blu-ray.

Cosas a tener en cuenta

- No se te devolverá el dinero de un producto que hayas comprado y no quieras. En cambio, puedes cambiar ese producto por otro incluido en el bono.

- Las compras por internet de productos físicos con este cheque no incluyen el transporte. Por tanto, deberás recoger el pedido en tienda.

- No puedes comprar dos productos de categorías diferentes y pagarlos al mismo tiempo. Por ejemplo, si en un mismo establecimiento compras un disco y una entrada para un concierto, deberás pagarlo por separado y aportar dos tickets diferentes.

- Tienes que subir siempre los tickets de las compras que realizas en tu perfil del Bono Cultural Joven. Si no cumples con ello y se detectan conductas fraudulentas se bloqueará la tarjeta.

- Recuerda que solo puedes consumir este dinero en las empresas adheridas. ¡Encuéntralas en tu perfil del bono!

Ahora, que ya sabes cómo solicitar el bono cultural joven, no tienes excusas para ir al cine, comprar libros, escuchar música o ver una serie.

Este artículo es fruto de la colaboración entre la Fundación Cibervoluntarios.org y Público con el ánimo de reducir la brecha digital en la sociedad española con ejemplos concretos y prácticos