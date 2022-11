La periodista denunciada cuando cubría un desahucio relata el desprecio de los agentes: "Tú no eres nadie, yo soy policía"

La reportera Pilar de la Fuente lleva más de 20 años cubriendo información de tribunales y sucesos en València, una labor que, según cuenta, le ha supuesto en más de una ocasión algún que otro desencuentro con la Policía. "Pero nunca han ido a mayores –aclara al teléfono la periodista– me considero una persona dialogante y comprensiva, no me gustan los conflictos y cuando los he tenido, siempre a través de la palabra he tratado de solucionarlos".

Pues bien, todo indica que la palabra no le bastó este miércoles a De la Fuente, no en vano la periodista regresó a la redacción después de realizar su trabajo con una denuncia de la Policía Nacional bajo el brazo. Un peaje un tanto elevado cuando lo que se pretendía era informar, o siendo más precisos; acceder a la información para posteriormente contárselo a la audiencia de À Punt, televisión pública del País Valencià.

La denuncia podría acarrearle una multa de 3.000 euros

Los hechos ocurren a primera hora de la mañana en el barrio de Orriols, en València. La periodista se disponía a recabar toda la información necesaria para su crónica. Un joven de 23 años iba a ser desahuciado y De la Fuente aguardaba junto a varias asociaciones vecinales la llegada de la comitiva judicial. En frente, cinco furgones de la Policía, un despliegue desproporcionado si nos atenemos a que la concentración apenas superaba las 40 personas.

"En cuanto llego me piden la documentación y les doy el carnet de la televisión porque no encontraba el DNI, el agente me suelta entonces tú no eres nadie, yo soy policía, intento atravesar la calle para ver qué sucedía en el portal de la vivienda donde iba a tener lugar el desahucio y me lo impide de malas maneras, por lo que me veo en la obligación de decirle que yo no soy una manifestante, que estoy trabajando y que me ampara el artículo 20 de la Constitución", relata la reportera.

Llegado este punto, De la Fuente opta por cruzar la calle por una zona menos concurrida para, a continuación, aproximarse a la entrada de la vivienda por la otra acera. "Ahí es cuando me dan la denuncia; varios agentes me habían seguido", lamenta la periodista. El escrito contiene algunos detalles que la denunciada no puede evitar leer con cierto estupor, no en vano se le acusa de "incitación a la masa".

En el escrito se le acusa de "incitación a la masa"

"Yo no entendía nada, cómo es posible, ¿incitación a la masa? El acta dice exactamente: [...] provocar a la masa de personas asistentes en la concentración no comunicada una reacción e intención de ponerse en movimiento sin llegar a producirse". De la Fuente no sale de su asombro, la denuncia podría acarrearle una multa de 3.000 euros y, para colmo, este incidente está eclipsando lo realmente importante, a saber; el desahucio de un joven de 23 años.

"Yo soy una periodista que pasa desapercibida, pero lo cierto es que estoy recibiendo muchos apoyos por parte de colegas de profesión, asociaciones de prensa y amigos, incluso varios abogados se han prestado a llevarme el caso si es que llega a juicio, pese a que entiendo que irá por la vía administrativa", explica.

"Todo el apoyo a nuestra compañera"

Desde À Punt no han dudado en condenar la denuncia a una compañera que "intentaba ejercer su profesión". El ente público valenciano "ha defendido el libre ejercicio del periodismo y tanto el derecho a informar, como el de recibir información, que tiene la ciudadanía, dos de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española".

La directora de Informativos del ente público valenciano, Raquel Ejerique, ha querido sumarse también a la denuncia pública por lo sucedido: "Hacer tu trabajo como periodista no puede tener como coste una denuncia. Todo el apoyo a nuestra compañera Pilar, denunciada en el ejercicio de su profesión".