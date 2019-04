"El sol puede ser suyo", así rezaba una promoción del Ministerio de Industria en el año 2005 y anunciaba una rentabilidad de hasta el 14%. Como otras muchas familias, César Vea y su hermano Bonifacio –Boni– decidieron lanzarse a la piscina en el año 2007.

César es actor y buscaba poder ofrecer a su hijo un entorno económicamente estable para las épocas de vacas flacas frente a las cámaras. Boni era operario en una fábrica y buscaba poder garantizarse una vida digna tras su jubilación.

Hoy se encuentran protestando a diario ataviados con dos placas solares en las que se puede leer "Justicia" y "Estafa" frente a las sedes del PSOE y del PP; son una de las 62.000 familias afectadas por lo que se ha conocido como "Estafa de las solares".

Año 2007, vosotros decidís a invertir en placas solares tras los anuncios del gobierno ¿Qué es lo que a vosotros os animó a invertir en energía solar?



César: Hombre, la parte económica pesa mucho cuando es tanto dinero la inversión, pero te aseguro que yo vi un futuro renovable. Vimos un país que podía empezar a dejar de contaminar, una energía democrática, que esto en un futuro iba a estar en manos del ciudadano, que las eléctricas no se iban a enriquecer y que sería el camino para hacer lo que está planteando ahora Podemos, que es montar la primera empresa eléctrica renovable estatal.

Me decía hace un poquito un especialista que con 800.000 kilómetros cuadrados que tenemos de costa disponemos de agua, sol y viento suficiente para abastecer de energía a dos planetas. Además; nos gastamos lo mismo en combustibles fósiles, 40 mil millones, que el dinero que entra por turismo. Imagínate si nosotros nos ahorráramos en la factura de la luz del país 40 mil millones de euros; fíjate las pensiones, fíjate una posible renta básica –que es absolutamente necesaria–, fíjate la cantidad de ayudas para los ancianos, fíjate la cantidad para investigar… si el sinvergüenza de Zapatero y el sinvergüenza de Rajoy, con todos los sicarios de Ministros, exministros y altos directivos del gobierno no nos hubieran cortado las alas. Lo hicieron porque las eléctricas les presionaron y como digo siempre: el sol es de todos.



¿Cuándo empieza el calvario?



César: El Calvario empieza con el primer recorte, en el año 2010, durante el gobierno de Zapatero, que supone un 30% sobre lo prometido y lo firmado en el contrato; lo que se publicó en el BOE: Real Decreto que se publica y firma el rey.

Boni: Ojo, recorte del 30% sobre el beneficio que tenemos garantizado por decreto, pero seguimos generando la misma electricidad, es decir, regalamos un 30% de la energía que producimos a coste cero o a coste de producción, que son dos o tres céntimos el kilovatio, a las distribuidoras la zona, en nuestro caso a Iberdrola.

César: Con ese recorte ya no nos llega para pagar el préstamo que habíamos adquirido. Después, como el gobierno se esperaba una instalación de unos 400 MW y fueron 4.000 los que se instalaron dijeron "Uy, qué miedo" y las eléctricas dijeron las eléctricas. "Oye, no me vas a quitar dinero de mi bolsa, porque te hundo en la miseria. Empieza a cortar cabezas". Cambiaron con carácter retroactivo las normas y claro, ahí nos pillan.



Llegan las elecciones y el gobierno de Mariano Rajoy ¿A vosotros os hacen alguna promesa?



César: Mariano Rajoy y el sicario que tenía de ministro, Soria "el panameño", dijeron que "no se podían cambiar las normas a mitad de partida". Hay que ser cretino, sinvergüenza, mentiroso, estafador y todos los adjetivos que quieras ponerle. Eso lo decía en la oposición, pero cuando entran al gobierno aplicaron recortes de hasta el 50%. No contentos con los recortes de Zapatero decidieron cortar de raíz el problema porque a las eléctricas "que van a dar de comer en los próximos años nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos no podemos joderles el negocio".

César Vea, uno de los afectados por la Estafa de las solares. CARLOS BENÉITEZ.

Además; las eléctricas, que tienen un poder en los medios de comunicación, empezaron a dar una caña maravillosa y a arrasar a las familias que invertimos en la solares acusándonos de ser unos estafadores y de haber estado conectando las plantas por la noche con motores. Todo falso, todo absolutamente falso. Desmentido por Red Eléctrica, que es la que tiene las mejores formas de saber y averiguar cómo, cuándo y cuánto se está produciendo.

Todo está relacionado en una guerra sucia que el ciudadano de a pie empieza a conocer ahora; pero ahí está implicado el gran capital, la banca, las farmacéuticas, las eléctricas, las constructoras… todo está íntimamente ligado porque es un club de amigos y se reparten el pastel de las obras públicas, de la energía... ¡de todo!

Iberdrola ya sabía que se estaban instalando miles de kilovatios que iban a afectar a sus cuentas de resultados. El pool de la electricidad es una piscina de energía y de pasta que hay que repartir entre los factores que estamos en juego. Y de repente, entramos 62.000 familias y hay que repartir esa piscina y las eléctricas responden "¿Cómo? no amigo, a estos les cortas la cabeza porque repartes a mi bolsillo. Y a ti te voy a pagar en forma de puerta giratoria".

Ahora el Gobierno ha concedido a Iberdrola 500 megavatios en Extremadura. ¿Por qué no lo han concedido a Extremadura, a los extremeños o a cualquiera de las plantas familiares? ¿Porqué no que se lo conceden a esa comunidad autónoma y que sea ella quien cree en las zonas rurales miles de puestos de trabajo para generar energía limpia? No, se lo dan a Iberdrola y ahora Galán –que hace un año decía que las energías renovables eran las culpables del incremento en la factura de la luz– dice que va a bajar la luz gracias a las renovables porque ya le han untado.

Cuando el gobierno del Rajoy os hace el recorte del 50%, ¿qué año es?



Boni: Es progresivo. Primero Miguel Sebastián saca un decreto por el cual ya nos meten un recorte del 30%. Al año siguiente; el Partido Popular entra en el Gobierno y no sólo hace lo mismo, sino que incrementa progresivamente esos recortes hasta el 50% y encima ya tenían preparado otro decreto antes de la moción de censura y el cambio de gobierno.

Al subir el PSOE al poder reconoce que se equivocaron y dicen que van a restaurar todo el daño que nos han hecho, pero que para eso tienen que ser gobierno. Bueno, ya son gobierno desde hace diez meses.

César: El cambio que ha hecho este gobierno, eso sí que hay que alabarlo, es que han promovido la renovables como jamás se ha hecho en este país: Han eliminado el decreto del impuesto al sol y se está promoviendo el autoconsumo. Pero no es suficiente y nosotros lo que les hemos pedido de forma particular es es que esto se solucione.

De todas formas aún no han solucionado nada ¿Y si después de estas elecciones no gobiernan? Si no hay un gobierno de izquierdas de Unidas Podemos con el PSOE vamos a volver al punto cero, pero con mucha más ira, van a cargarse el sector fotovoltaico de 62.000 familias porque no quieren que haya un elemento externo que distorsione y demuestre que producir energía fotovoltaica es inmensamente más barato que lo que nos están contando las eléctricas.



¿Cuando dejáis vosotros de pagar el préstamo que pedisteis para llevara a cabo el parque?



Boni: En el año 2011 nos comunican que nos han expulsado. El Ministerio de Industria nos dicen que nuestro parque es ilegal. La autorización para verter energía a la red se daba en el año 2007 –según lo establece el Real Decreto– y cada Delegación de Industria de cada Comunidad Autónoma, en nuestro caso la de La Rioja, es la que concedía la autorización. El día diez de septiembre del año 2008 nos conceden el acta de puesta en marcha con el visto bueno de Iberdrola y todos los documentos necesarios para que industria lo apruebe.

En el año 2010 sale el decreto y el gobierno dice "vamos a revisar todas las estaciones que se han puesto en marcha" y nos se escribe una carta donde nos piden que mandemos la misma documentación que se presentó tres años antes en la Delegación de Industria de La Rioja. Revisan todos los documentos y son todos válidos menos uno. ¿Cual? El certificado de final de obra del ingeniero, que es el que hace el proyecto y lo presenta en la delegación de industria del Gobierno de La Rioja y lo da como válido ante industria.

El gobierno alega que ese documento está incompleto, que no se nombra la instalación ni una serie de datos que son revisables, porque se adjuntan todos los certificados. Se adjunta el certificado de Iberdrola, el del ingeniero, el del instalador, de una OCT –Oficina de Control Técnico– que revisa toda la instalación, aduanas... Empezamos con un recurso de alzada frente a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y de ahí nos derivan a la vía judicial.

Es ahí donde empieza todo el calvario de pasar por el Tribunal Superior de Justicia hasta Estrasburgo. Lo curioso es que el Tribunal Superior de Justicia dice que ese documento, que no es válido para el gobierno, sí lo es para los jueces, pero en el impasse entre que sale la sentencia, el Ministerio pide más documentos. Los enviamos y entonces el juez dice "El documento del ingeniero es válido, pero tenéis dos facturas de pago a proveedor –al instalador– que están fuera de plazo fuera de plazo". ¿En qué parte del Decreto Ley dice que tú tienes que pagar la instalación el 7 de septiembre o el 14 de diciembre? En ninguno, es legal, tú pagarás a tu proveedor cuando tu proveedor te pase las facturas, que son además las de final de obra, las dos últimas facturas.

La última sentencia que tenemos, que es que no nos admiten a trámite un recurso en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el año 2015. A partir de ahí ya dejamos de percibir los ingresos de las primas después de cuatro años. Desde ese momento dejamos de cobrar y por lo tanto no podemos pagar ni el préstamo ni los impuestos.

Cesar: Esto es lo que nosotros decimos en este proceso judicial, que no se nos puede juzgar en base a un Real Decreto nuevo; sino que nos juzguen en base al Real Decreto al cual nosotros nos acogemos y en el que había una serie de cláusulas y ninguna decía que la planta debía estar produciendo al 100%, entre otras cosas.

Para vosotros, ¿cual es la solución a futuro más allá de vuestro caso?, porque vosotros ya estáis en fase de embargo.



César: Para nosotros la solución es que se cumpla lo que dijo Pedro Sánchez "cumpliremos, cuando yo sea presidente, los contratos que firmasteis con el Estado inicialmente, eso se va a respetar". Estamos esperando.



¿Cuál es vuestra primera acción de protesta?



César: La primera acción es empezar a rodar un documental para denunciar esto a nivel internacional, que es lo que estamos haciendo ahora.

Después, en el año 2016 corrí cien kilómetros alrededor del Ministerio de Industria con una camiseta que ponía en "la justicia es una chapuza". 180 vueltas a la manzana del Ministerio. Empecé a las 8 de la mañana y terminé a las 3 la mañana. Aquello tuvo lo que yo buscaba: repercusión en los medios, alguna entrevista en la tele o en la radio… empezar a denunciar esto.

La siguiente fue una huelga de hambre que hice en el año 2017, mientras rodaba el documental. Entrevisté, entre otros a Narbona, al juez Garzón con una debilidad desmesurada por la huelga de hambre. Posteriormente me fui al Parlamento Europeo donde me recibió Unidos Podemos, doy una charla en la televisión del Parlamento, durante la huelga de hambre.

Comunicar al PP y PSOE el inicio de una huelga de hambre "se las trae al pairo". Sé que ellos pensaron "si este tío se muere mejor, se acaba el problema", les da igual tu vida: tu vida, mi vida, la del otro... Después, en septiembre de 2017, estuve en la puerta del Congreso durante un mes de sol a sol y tuve la ocasión de hablar con muchísima gente.

Ya de ahí nos vamos a nochebuena de este pasado año. Me planto en moncloa, con un saco de dormir y seis grados bajo cero. Grabé un vídeo a las seis de la mañana, lo cuelgo en redes y me llama Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, y me dice "César, por favor, vete de ahí que vas a pillar una pulmonía y te vas a morir. Te doy mi palabra de que vas a tener una solución y te doy permiso para que esta conversación la publiques en los medios".

Llamé al periódico La Rioja y lo publicaron bajo el titular "Cuento de Navidad". Entonces, se pasa un mes, dos… y no hay solución, que es cuando la gente se huele lo del adelanto de las elecciones. Yo llamo a Cristina y le pregunto qué está pasando, que nos embargan. No hay ninguna respuesta, no hay nada concreto y me conceden una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente y Energía dado que se habla de una posible solución, pero todo son palabras y el tiempo apremia. Entonces ya me escribe la ministra Teresa Ribera y me dice "¿por qué no habéis solucionado este tema antes?, no lo entiendo" yo le escribo de vuelta "El que no lo entiendo soy yo, sabéis perfectamente desde hace años la situación en la que estamos y ahora va a haber elecciones".

¿Que hago? ¿Me arriesgo a que vosotros, que me habéis reconocido que habéis metido la pata y vosotros que me habéis dicho que vais a buscar una solución, perdáis las elecciones? ¿Vais a pedirme perdón entonces? ¿Tanto les cuesta hacer un documento oficial en el que reconocen que han metido la pata y se comprometan a subsanar esta situación? Tenemos que pagar a Hacienda casi 40 mil euros, porque el embargo que tenemos es por la deuda con Hacienda y todavía tenemos pendiente la deuda con el fondo de inversión al cual la Caixa vendió la operación. A mi el fondo de inversión me ha dicho que ya “te puede llamar el Papa de Roma, o me pagas o ejecuto” y ejecutan sobre la vivienda de mis padres y sobre todo lo que tengo. La tercera deuda es la deuda de lo que nos pide la CNMC, casi medio millón de euros que tenemos que devolver por todo lo que hemos ingresado de la planta desde el minuto uno. Además, el fondo de inversión nos ha dicho que si vamos a juicio las costas judiciales nos van a costar 80.000 euros.

Boni: 80.000 euros de las costas judiciales, la deuda principal 250.000 –más intereses bancarios, los que correspondan a fecha de liquidación de la deuda– y el gobierno nos pide 460.000 euros, más intereses unos 500.000.

César: Es un círculo vicioso y los culpables están viviendo como Dios



¿Dónde han acabado todas estas personas de las que hemos estado hablando?



César: Miguel Sebastián, Indra; Elena Salgado, Unión Fenosa; Los Nadal se van ahora a uno con destino en Washington y el otro en Londres; Soria está trabajando en Volkswagen, y hay un largo etcétera. Zapatero y Rajoy no han tenido esas puertas giratorias, pero sí un sueldo vitalicio, y el cobro de la secretaría de estado y el dinero que han “trincado” de la sede del PP porque M.Rajoy es Mariano Rajoy, no es Mariana, es Mariano.



¿Qué problemas os ha traído esto a nivel emocional?



Boni: Por ejemplo, hace 2 años se casó mi hija mayor y no pude ni hacerle un triste regalo de boda. Mi hija la pequeña está en paro, yo ahora estoy en paro. Estuve trabajando en una fábrica en turnos de mañana, tarde y noche con una máquina y ahora lo han mecanizado y me he quedado en la calle con 58 que voy a cumplir. Mi mujer está en paro también. ¿Qué haces? ¿Cómo pagas la luz? Gracias a la pensión de mi padre. Y eso con una planta solar que está produciendo 100 megavatios hora.

A mí me llegó la factura y me llaman desde el banco "No tienes dinero para pagarla", el IBI de la vivienda que está embargada, el seguro del coche, el seguro de la planta solar... pues todo eso ha ido saliendo de la pensión de mi padre que está con Alzheimer en una residencia. He tenido que ir al Banco de Alimentos a por comida. A mí lo único que no me han embargado es la nómina, pero sí todas mis cuentas bancarias.

Cesar: A mí sí me han embargado nóminas. En mi caso hay un momento que pido un préstamo para pagar los intereses que debíamos y ese préstamo no puedo pagarlo y a mí me embargan mi nómina. Desde la semana pasada estoy tomando medicación todos los días para dormir porque sino… porque cuando ahora ves que las promesas que te han hecho no se cumplen, que te habías ilusionado y estás a punto de llegar pero publican el embargo en el BOE... eso te genera una ansiedad... y encima yo tengo que seguir currando y tengo que memorizar texto todos los puñeteros días...

Boni: Estás en una montaña rusa porque de repente te animas porque te animan, tu problema tiene solución entonces te sube el valor. Pero va pasando el tiempo y caes. Vuelves a entrar en depresión y por las noches pues no puedes dormir porque tienes tienes muchos problemas. La solución: médico y pastillas que te dejan ‘zumbado’, pero por lo menos te alivia ocho horas para que mañana seas una persona y puedas hacer una vida normal; sino es imposible.

Vais a empezar a distribuir el documental ahora por europa ¿Cómo ha ocurrido?



César: El documental es muy precario; yo pedí ayuda a la asociación Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Solar), y en junta directiva decidieron por unanimidad, según me dijo el secretario de la asociación, no apoyar el documental financieramente. La junta mandó un correo a los socios y dijeron que era un tema mío y quien quisiera aportar algo de forma voluntaria que lo hiciese. Mi hijo, con 10 añitos tenía que estar de cámara en alguna grabación cuando era un plano fijo. Yo le decía, "Ahora aprieta el botón, ponte los cascos. ¿Se escucha bien?" y él me decía, "Si, se oye bien, pero no te pongas desnudo en medio del campo, que me da vergüenza". Es surrealista, parece una película de Buñuel. Así se financió, poco a poco, pidiendo préstamos a los amigos.

Gracias a Xavi Benito y a Luis Miguel Lapeña, eurodiputados de Podemos, pudimos estrenar el documental en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Después de la proyección un chaval y me dice, "¿Te importa tomar mi teléfono? Tengo unos amigos en Berlín que a lo mejor les puede interesar distribuir tu documental". Hace un mes y medio me llega un correo de una distribuidora alemana Wild Tulip, me dicen que han visto el documental y que les encanta y que si queremos que nos lo distribuyan. Ya lo han enviado 40 festivales de cine y hoy nos han confirmado que estaba seleccionado en alguno de ellos y lo van a enviar en los próximos dos años a distintos festivales a nivel internacional. Eso va a hacer que esto se conozca.

Lo más divertido y lo más triste es que en esta distribuidora hay dos socios: Una chica, Beatriz, que es de Barcelona, y Christoff, que es alemán, tiene mi edad e instaló una planta de placas en Alemania hace 11 años, como nosotros, pero a él le ha ido bien, como debía ir. Eso le tocó tanto que decidió ayudarnos.