Cómo poner fin a eventos profesionales machistas: "Sin mujeres ponentes, no hay mujeres asistentes"

¿Qué tienen en común un congreso de fisioterapia, un seminario de líderes españoles buscando cambios sociales, unas jornadas dedicadas a la empresa asturiana o un foro internacional de marketing y comunicación? A simple vista poco, pero cuando se mira su composición comparten una característica común: en ninguno se ha incluido a mujeres.

En las últimas semanas se han multiplicado en las redes sociales las denuncias de este tipo de eventos de sólo hombres y en los que se invisibiliza a las mujeres en jornadas, conferencias, debates o talleres. Si bien no se trata de un asunto nuevo, parece una tendencia está en alza en lugar de disminuir.

Una de las gotas que ha colmado el vaso la puso la promoción de un cartel sobre unas jornadas de fisioterapia invasiva (el que encabeza esta información), que contiene las fotografías de los 23 participantes, sin que en ellos se haya incluido a ninguna mujer. Una desigualdad que, tal como resaltan algunas usuarias de las redes sociales, es incomprensible puesto que las mujeres son mayoritarias en el área de la fisioterapia. Una de ellas resalta que según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 63% de las colegiadas en fisioterapia en 2019 eran mujeres

Hartas de esta invisibilidad de las mujeres en todo tipo de eventos, un amplio grupo de ellas ha comenzado un movimiento en las redes sociales que en los últimos dos días se ha convertido en un clamor y que pide no participar como asistentes a eventos en los que no haya una representación de mujeres como ponentes.

Un tuit lanzado por la experta en comunicación política Mar Castro, echó a rodar la bola de nieve. Su mensaje decía: "Tomemos el mando y cambiemos la historia". "Eventos sin mujeres ponentes, eventos si mujeres asistentes" y nombraba a diversas mujeres a sumarse. A lo largo de los dos últimos días muchas han sido las que han cogido el testigo y se ha organizado cadenas de mensaje en Twitter, pidiendo este particular boicot de las y los asistentes a este tipo de eventos sin representación de mujeres.

A él se han sumado ya politólogas, periodistas y artistas que buscan ampliar ahora su repercusión.

Ya en 2018, al final de la crisis económica, otro movimiento en pro de la igualdad cogía fuerza. En esta ocasión, un grupo de académicos impulsaron @No_Sin_Mujeres y se comprometieron a no participar en debates en los que no hubiera, al menos, una mujer como ponente. Pero dos años más tarde no son mayoría los que cumplen con esta máxima, ni siguiera entre los firmantes.

Ahora un amplio número de mujeres está pidiendo un cambio de enfoque: no participar como asistentes en eventos que no tenga a mujeres entre los ponentes. Según Mar Castro, no se trata de un boicot, sino de una llamada a la cooperación de todos los profesionales en beneficio del reconocimiento del talento sin distinción de género. "Mujeres y hombres estamos excelentemente formados en distintas disciplinas científicas, y hay grandes ponentes hombres y mujeres. Esa es la clave que me mueve a potenciar la participación inclusiva en los eventos. Disfrutemos del valor que aportamos unos y otras, creciendo con el conocimiento ajeno y compartiendo el propio", explica a Público.

Castro es promotora del movimiento #WayMujeres que quiere implicar a la sociedad en la equidad de género y ser un altavoz para deslegitimar las relaciones de dominación. El movimiento nace, además, para generar una participación inclusiva entre hombres y mujeres y promover la empatía ante las desigualdades.

Tal como han denunciado diversas expertas de ámbito de la política y la sociología a Público, la invisibilidad de las mujeres jornadas, debates y conferencias ha ido en aumento durante la pandemia del coronavirus y la desaparición de las mujeres del debate público supone la punta del iceberg del retroceso en materia de igualdad.

Una falta de voces de mujeres que, según indican diversas expertas, demuestra que en materia de igualdad se ha avanzado más en las formas que en el fondo. Por ello reclaman que se pongan en marcha medidas que dificulten la realización de debates sin paridad, como negar fondos públicos a eventos que no sean igualitarios en su la participación. A la espera de que dichos cambios se produzcan, muchas mujeres han empezado a tomar ya la iniciativa en lar redes sociales.