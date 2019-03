PP, PSOE y Ciudadanos se unen para blindar la caza en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles la modificación de la Ley de caza que blinda las actividades cinegéticas en la región. Tal y como se preveía, el Partido Popular, que roza la mayoría absoluta en la cámara, ha contado con el pleno apoyo de Ciudadanos y PSOE para hacer efectivos los cambios anunciados a principios de marzo.

El objetivo principal de esta medida es proteger la caza en la región y sortear la suspensión cautelar de las prácticas cinegéticas, dictaminada por el Tribunal Superior de Justicia Castilla y León, tras un recurso del Partido Animalista (Pacma). En ese sentido, los cambios de PP, PSOE y Cs incluyen parte del catálogo de especies cazables que figuraban en el decreto que fue anulado por la Justicia, al interpretar que se podría estar incumpliendo con las directivas europeas.

Tanto en Castilla y León como en el resto de Comunidades, los Ejecutivos impulsan cada año un decreto que se encarga de regular las actividades cinegéticas, la conservación de las especies y su aprovechamiento sostenible. De este decreto, nace el reglamento de caza, que, en el caso leonés, fue anulado por la Justicia de manera cautelar y "hasta nueva orden".

Con la modificación de la Ley de Caza, lo que se ha hecho, explica Laura Duarte, portavoz de Pacma, es incluir directamente el reglamento cinegético dentro de la propia ley. De esta forma, la decisión del TSJ, que sólo afectaba al decreto, queda sorteada.

Así, la Orden Anual de Caza, recogida en el artículo 41 de la Ley 4/1996 de 12 de Julio, pasa a ser sustituida por un Plan General de Caza que tendrá "una vigencia máxima de cinco años". Este plan contendrá, explica la nueva norma, las modalidades de caza permitidas para cada especie y las medidas temporales de protección de especies. Tanto es así, que se incluye un anexo de especies cinegéticas entre las que se encuentra el Zorro o el Lobo.

Para Pacma, esto supone un hecho inaudito en España. Laura Duarte, portavoz del partido, en declaraciones a Público, explica que el cambio aprobado por estos tres partidos podría ser considerado como un "desacato" y un acto de “desobediencia” al Tribunal Superior de Justicia. "Vulnera exactamente todo lo que vulneraba el reglamento de caza. Esta Ley no va a ninguna parte. Es papel mojado, es un intento desesperado y una vergüenza que se haga con esta urgencia", opina la candidata animalista a La Moncloa, señalando que se ha efectuado en el último pleno de la Legislatura.

En virtud de ello, la formación ha anunciado que tomarán medidas legales para tratar tumbar los cambios en la legislación, tal y como hicieron con el reglamento de caza, ya que consideran que los cambios son "papel mojado".

Los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Ciudadanos han defendido en el pleno y en el texto de la norma los "beneficios" que aporta la caza a la región, a nivel económico, cultural y social.

La modificación de la ley ha salido adelante con 72 votos a favor, diez abstenciones y ninguno en contra. Durante el debate, el portavoz de Podemos Félix Díaz Romero, ha calificado la medida como "un parche" y ha reclamado una legislación cinegética "rigurosa". Algo que ha sido compartido por el procurador del PSOE, José Luis Aceves Galindo, que ha apoyado la medida advirtiendo, eso sí, de la necesidad de impulsar una nueva norma que regule la caza en la Comunidad Autónoma.

Por su parte, José Ignacio Delgado Palacios, procurador de Ciudadanos, ha defendido la modificación de la Ley, para terminar reconociendo que no se han hecho "bien las cosas" durante la legislatura. Asimismo, el político liberal ha alegado motivos sanitarios, económicos y sociales para justificar el apoyo de su Grupo Parlamentario. "Los que no viven en los pueblos no se enteran de qué va esto. Ya está bien, vamos a legislar para los habitantes de Castilla y León", ha espetado. Finalmente, Salvador Cruz García, representando al Partido Popular, ha manifestado que la Cámara "ha hecho lo correcto".