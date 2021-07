El País ha despedido al que fuera su director entre 2014 y 2018, el periodista Antonio Caño, según ha anunciado él mismo en su cuenta de Twitter a través una larga nota en la que asegura que su despido es "ilegal, sin precedentes en la historia de Prisa" y que se debe a "razones ideológicas". La empresa ha comunicado por teléfono el despido a Caño este mismo miércoles. Hasta ahora Caño ejercía como asesor de transformación digital del periódico y tenía una columna de opinión que se publicaba una vez al mes.

Caño explica que su despido "se produce después de varios incidentes con la dirección del periódico relacionados con la tribuna de opinión que publico una vez al mes". En este sentido, Caño recuerda que su última columna, titulada Algunas lecciones para la izquierda, ya no fue publicada en la edición de papel de El País. El periodista añade, además, que la anterior directora, Soledad Gallego-Díaz, impidió también la publicación de otro de sus artículos "crítico con el actual Gobierno español".

"Como considero que este despido no sólo me causa un enorme perjuicio personal y profesional, sino que se supone también supone un atropello a la libertad de expresión, me reservo el derecho a las acciones legales pertinentes", anuncia también Antonio Caño.

Sobre mi despido de El País. pic.twitter.com/riSYIucxY5 — Antonio Caño (@Antonio_Cano_) July 14, 2021

Según fuentes de Prisa consultadas por Infolibre, se decidió prescindir de Caño porque "con la reorganización que está acometiendo el grupo, no tiene sentido contar con un asesor de transformación digital en Estados Unidos, donde reside Caño".

Este despido supone el final de una relación tormentosa entre Caño y El País, aunque se habían mantenido las formas hasta ahora. Caño fue nombrado director del diario en 2014, cuando aún se mantenía Juan Luis Cebrián como presidente de PRISA. Caño ocupó el cargo durante cuatro años, hasta junio de 2018, y durante su etapa al frente del periódico El País dio un vuelco conservador a su línea editorial, con una notable pérdida de lectores y suscriptores. Caño también apoyo el ERE propuesto por la dirección de PRISA en 2014 y que terminó con el despido de 128 periodistas de El País.