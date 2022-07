El protagonista de la foto del abrazo en Ceuta denuncia a España ante Estrasburgo por su devolución en caliente

El joven senegalés, Abdou, "devuelto en caliente" por las fuerzas de seguridad españolas durante la crisis migratoria del Tarajal en 2021, se ha querellado contra las autoridades españolas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por haber procedido ilegalmente durante su devolución a Marruecos.

"Se están produciendo avances en el marco de los tribunales internacionales y es importante poner el foco en casos que luego se olvidan. La admisión a trámite por parte de Estrasburgo es fundamental para que Europa sea consciente de todas las violaciones que se producen en materia del derecho de la Unión en la frontera sur", cuenta la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

CEAR: "Es importante que Europa sea consciente de todas las violaciones de DDHH que se producen en la frontera sur"

Su caso fue especialmente mediático, e incluso se convirtió en símbolo del sufrimiento de los migrantes que se adentran en las aguas del mediterráneo poniendo en riesgo su vida, gracias a una imagen en la que se le podía ver exhausto, abrazado a Luna, una voluntaria de Cruz Roja, que le atendió en su llegada a la playa. En la foto, Abdou aparece agotado tras haber nadado durante más de 20 minutos desde Tánger hasta pisar suelo español.

Más de un año después, su caso ha llegado a Estrasburgo. El senegalés, apoyado por la CEAR, ha denunciado que, en su devolución, tanto las fuerzas de seguridad como la Guardia Civil se saltaron la normativa europea e internacional al actuar "sin mediar procedimiento, identificación individual, sin asistencia letrada, sin asistencia de intérprete y sin ningún tipo de información por parte de las autoridades españolas".

El equipo legal de la CEAR asegura que la actuación incumplió el protocolo 4 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, así como el artículo 13 del Convenio Europeo para los Derechos Humanos, que garantiza la posibilidad de que cualquier persona forzada a retornar a su país pueda recurrir la decisión de manera efectiva.

CEAR: "No se valoran las necesidades específicas de nadie, no hace falta más que mirar lo que pasó en Melilla"

Ninguna autoridad se preocupó por preguntar las razones que le habían empujado a cruzar el espigón fronterizo a nado, solo la Cruz Roja les asistió a él y al resto de migrantes con agua, comida y ropa seca. La CEAR explica que esa falta de procedimiento individualizado va en contra de la normativa europea.

"Insistimos con este caso porque el abrazo era la única manera de acreditar que él estuvo ahí y que no se siguió el protocolo de identificación", señala la organización. "No se valoran las necesidades específicas de las personas, no hace falta nada más que mirar lo que pasó en Melilla", denuncian.



Según el testimonio de Abdou, el joven salió de Casablanca el 16 de mayo de 2021 hacia Tánger, "después de escuchar que iban a abrir la frontera hispano-marroquí". Dos días más tarde nadó hacia España y pisó la playa ceutí a las 8.00 horas. Estuvo tirado en la orilla hasta las 17.00 horas, señala la ONG. Es decir, pasó nueve horas en suelo español.

En España, el Partido Popular introdujo un cambio en la Ley de Seguridad Ciudadana para dar amparo legal a la práctica de las devoluciones en caliente, estableciendo "el rechazo" únicamente aplicable a las personas que traspasan los elementos de contención fronterizos y entran irregularmente a las ciudades de Ceuta y Melilla. Modificación que Amnistía Internacional denunció en el informe Miedo y Vallas en 2015. La organización explica que "todas las personas que llegan a nuestras fronteras tienen derecho a ser tratadas con dignidad y humanidad".