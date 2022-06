El protocolo de incendios de Castilla y León no se renueva desde 1999 y obvia la crisis climática

El protocolo de actuación ante incendios forestales de la Junta de Castilla y León, conocido como INFOCAL, lleva sin actualizarse desde 1999 y presenta un texto obsoleto sin ninguna mención a la crisis climática y sus efectos negativos para la propagación del fuego.

La antigüedad de este plan de emergencias limita la capacidad de respuesta ante un foco, tal y como se ha visto esta semana en el incendio de la Sierra de la Culebra, en Zamora, que ya ha arrasado más de 30.000 hectáreas. El INFOCAL establece la etapa de "riesgo alto" –la cual permite el despliegue del 100% de los efectivos– a partir del 15 de julio, mucho después de la entrada oficial del verano y sin tener en cuenta que las primeras olas de calor llegan cada año más pronto.

De esta forma, el plan de emergencias marcaba un "riesgo medio" en el momento en el que se empezó a extender el fuego en la Sierra de la Culebra, lo que supone que el operativo contase tan sólo con el 25%-30% de los operativos de extinción activos, tal y como han denunciado los sindicatos de bomberos y los partidos de la oposición.



El INFOCAL permite que las delegaciones territoriales modifiquen las fechas "cuando se prevean circunstancias meteorológicas que así lo justifiquen". En esta ocasión, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) comenzó a informar el 7 de junio de la llegada de una ola de calor inusual a todo el país, a lo que se debe sumar los numerosos reportes sobre falta de precipitaciones que han marcado la primavera española y su incidencia durante el verano. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente no planteó el adelanto de la entrada de "riesgo alto", como sí hicieron comunidades autónomas limítrofes como Extremadura, que declaró el "riesgo alto" el pasado 23 de mayo.

El plan de emergencias se sustenta sobre un texto en el que no se aparece ninguna referencia explícita a la crisis climática y su incidencia en la propagación del fuego. Además, el documento recoge una descripción del periodo estival obsoleta que no refleja los cambios que Castilla y León –y buena parte de España– han experimentado a nivel climático en las últimas décadas: "El verano prácticamente se reduce a dos meses, aunque frecuentemente se pueda alargar a la segunda quincena de junio y a la primera de septiembre".

Privatizaciones y precariedad

Los sindicatos y asociaciones de bomberos y agentes forestales han convocado este miércoles una manifestación frente a las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, para denunciar la falta de previsión ante incendios derivada de la desactualización del INFOCAL. Desde la Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (APAMCYL) hablan directamente de "negligencia" y achacan la magnitud de los daños en Sierra de la Culebra a la gestión de la Junta gobernada por Fernández Mañueco.

Además del atraso del INFOCAL para activar el riesgo alto de incendios, Castilla y León arrastra desde hace años problemas con sus brigadas forestales. "Es un modelo de gestión que se basa en dispositivos en precario, con personas en activo muy pocos meses al año y todo muy privatizado. Renuevan el personal cada año porque concurren muchísimas empresas y esto deja poca experiencia en las brigadas y sin apenas formación", denuncia Vicente Rodríguez, de la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales (PASBF).

"No podemos trabajar a lo largo del año porque la Junta no nos contrata"

Manuel, portavoz la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL) que prefiere no dar sus apellidos por miedo a represalias laborales, pone el foco en la discontinuidad de los contratos. "No podemos trabajar a lo largo del año porque la Junta no nos contrata y como no podemos trabajar durante los meses de invierno y de menos calor, no hay efectivos suficientes para la prevención y la preparación de infraestructuras necesarias para atajar los incendios como por ejemplo los cortafuegos", manifiesta el profesional. De hecho, este ha sido uno de los problemas que más han resonado en los últimos días después de que partidos de la oposición y asociaciones profesionales rescatasen unas declaraciones del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en las que defendía que mantener el operativo activo durante todo el año es "absurdo y un despilfarro".

El representante de ATIFCYL advierte además que las privatizaciones afectan a cerca del 90% de las plantillas y a la falta de profesionalización. "El problema es que la gente que tiene experiencia se va, porque hay comunidades, como Valencia, Madrid o Andalucía, que ofrecen mejores condiciones de salario y estabilidad laboral. La falta de profesionalización es clave en todo esto, los equipos están compuestos por un porcentaje alto de primerizos que, además, no tienen formación y que salen al monte totalmente expuestos".

Todo ello, según los sindicatos, termina justificando la resistencia de la Junta a actualizar el INFOCAL y adelantar la fecha en la que comienza el riesgo alto. "Eso significaría contratar al 100% del operativo durante más tiempo, cuando ahora no llega ni al 25%. El Gobierno se resiste a cambiarlo porque implicaría destinar más gasto y alargar las contrataciones", valoran.



No sólo los sindicatos están denunciando las deficiencias en la gestión de los servicios forestales. La oposición lleva años advirtiendo del atraso de la Junta y algunos partidos como el PSOE reclamaron la semana anterior una actualización del INFOCAL. "El peligro medio o alto ya no puede estar fijado con los criterios de hace 23 años", defendieron desde la formación socialista.