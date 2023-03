'Público' debate sobre el papel del hidrógeno verde: "No se puede ver como un sustitutivo del gas"

Este lunes, el CaixaForum Madrid ha acogido una jornada de debate y divulgación científica acerca de los pros y contras del hidrógeno verde como parte fundamental de la transición energética, económica y social. Público, la Fundación Espacio Público y el colectivo Elemento21 han organizado de forma conjunta un acto que ha contado con diversas voces del mundo de la ciencia, la investigación y la participación social. Entre otras cuestiones, los participantes han analizado la apuesta de España por esta alternativa a los combustibles fósiles y el impacto ambiental que podría tener su desarrollo.

El coloquio ha estado presentado por la directora de Público, Virginia Pérez Alonso, que ha destacado el compromiso de este periódico con el fin de la crisis climática. La periodista ha asegurado que con la guerra de Ucrania "se ha acentuado el problema energético", de ahí que el hidrógeno verde se haya convertido en "uno de los elementos geopolíticos de primer orden". Alejandro Tena, redactor de Medio Ambiente y Clima de este medio, ha moderado una mesa redonda en la que se han dado cita Eloy Sanz, investigador y profesor de la URJC, Raquel Paule, directora general de la Fundación Renovables, e Ismael Morales, miembro de la plataforma Gas no es Solución.

La encargada de clausurar el seminario ha sido Diana Morant, ministra de Ciencia, que ha celebrado la apuesta por debates como este. "El hidrógeno verde es un combustible con futuro. Estamos sentando las bases para que sea una alternativa energética real en tres décadas", ha asegurado durante su intervención en el acto. Morant también ha destacado la necesidad de "proteger el planeta" y "cuidar el capital humano y el talento científico".

La apuesta española "tiene poco sentido"

El Gobierno de España ha apostado fuerte por el hidrógeno verde como actor protagonista de la transición energética europea. La creación de un corredor capaz de transportar los recursos españoles hasta Francia o Alemania es una buena prueba de ello. "Este proyecto tiene bastante poco sentido. La ejecución es mala, no podemos entender el hidrógeno como un combustible de uso común", explica Raquel Paule. Por su parte, el investigador Eloy Sanz ha recordado que "el dinero no es infinito y este tubo no es económicamente rentable". Ismael Morales cree que, en unos años, "la inversión española y europea quedaría varada" porque "la demanda seguramente se reajuste".

En estos términos, los expertos han matizado que "cada país necesita un tipo distinto de hidrógeno". Actualmente, buena parte de este combustible se obtiene del gas natural, "cuyas fugas y combustión contribuyen al calentamiento global", tal y como expone Eloy Sanz. Esto significa que tampoco es un recurso limpio de emisiones. Ismael Morales ha subrayado que, aunque cada territorio apueste por un tipo de hidrógeno diferente, "el único que tiene cabida es el 100% renovable".

El transporte del futuro

"La electrificación es fundamental para reducir el consumo de combustibles fósiles", advierte Ismael Morales. Los tres participantes han coincidido en la importancia de apostar por el transporte público y el ferrocarril para proteger el medio ambiente. No obstante, la solución no siempre pasa por el hidrógeno verde. "El coche eléctrico es seis veces más eficiente que uno que utiliza hidrógeno", subraya Eloy Sanz. El transporte aéreo se presenta como el gran enemigo en esta batalla. Raquel Paule asegura que "los aviones de hidrógeno son factibles", pero a nivel intercontinental, pues "los vuelos nacionales deberían estar prohibidos".

La falta de agua, un obstáculo

Para generar hidrógeno verde, completamente limpio, se necesita mucha agua, por eso la actual situación de sequía puede convertirse en un obstáculo. "Cada kilogramo de hidrógeno necesita 17 litros de agua. España quiere producir diez millones de toneladas en 2030. Los cálculos no salen, sobre todo porque la bajada de las reservas de agua puede suponer un problema", detalla Raquel Paule. El profesor Eloy Sanz coincide con su compañera y añade otra incógnita al asunto: "Para generar hidrógeno verde necesitamos agua muy pura y ultrafiltrada. Ni siquiera el agua del grifo nos sirve".

Las conclusiones de los expertos

El hidrógeno verde se presenta como un elemento crucial en la transición energética, que tiene esta década en el punto de mira. "Es una fase crítica, pero no podemos ver el hidrógeno verde como un sustitutivo del gas natural", ha explicado Raquel Paule. En España, se consumen 600.000 toneladas de hidrógeno cada año, fundamentalmente en el sector industrial. "No es un combustible de uso común y diario. Estas necesidades se cubren con electricidad, que es más barata y tenemos las tecnologías", apunta la experta.

Ismael Morales ha reiterado la obligación de "apostar por un hidrógeno verde, 100% renovable" para contribuir a la descarbonización del planeta. En relación con este reto, Eloy Sanz considera sustancial "aplicarlo en los puntos que realmente nos van a ayudar a descarbonizar el sistema", dado que "cada tecnología tiene su nicho". Lo ideal sería, según Paule, optimizar su uso y "continuar con la electrificación" para reducir la dependencia energética que España tiene del exterior, un porcentaje que actualmente supera el 80%.