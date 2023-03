'Público' recibe el premio a Mejor Medio de Comunicación 2023 otorgado por la asociación Blanco, Negro y Magenta

La asociación de mujeres artistas Blanco, Negro y Magenta ha otorgado a Público el Premio Blanco, Negro y Magenta 2023 al Mejor Medio de Comunicación por "su labor en favor del arte y poner en valor a las mujeres" durante la gala celebrada este viernes en el auditorio del Museo Thyssen-Bornemisza. Era la sexta edición celebrada por la organización y Público ha estado entre los premiados.

"Gracias por reconocer el trabajo de este periódico, el único de España que tiene más mujeres que hombres en puestos de dirección. Cuando las mujeres estamos al frente de algo se tiende a invisibilizarnos. Lo dedico a todas las mujeres que trabajan conmigo", ha asegurado la directora de Público, Virginia Pérez Alonso, al momento de recibir el premio en nombre de todo el equipo.

El galardón se lo ha ofrecido María José Pintor, redactora jefe de Público, y ha recordado que "se enamoró de Blanco, Negro y Magenta porque tocaban todos los temas que importan a una mujer", a la vez que ha recalcado el compromiso de Público con la pugna feminista.

María José Pintor, redactora jefe de 'Público' en la entrega de premios de la asociación de mujeres artistas Blanco, Negro y Magenta. — ALFREDO LANGA

El evento ha sido presentado por Marta Nebot, que ha puesto en valor las aspiraciones del evento, que pretende visibilizar miradas feministas y comprometidas con transformaciones sociales. La Asociación Mujeres Artistas Blanco, Negro y Magenta es destacado por ensalzar valores reivindicativos a través de su producción artística y cultural. "Las mujeres sabemos qué es ser las otras. Las mujeres artistas somos la periferia. Las artistas feministas seguimos trabajando para mostrar nuestros valores", Concha Mayordomo, presidenta de la organización.

Otro de los premios principales ha sido para la artista Yolanda Domínguez, que ha recibido el reconocimiento de Artista destacada en 2023. "Empecé estudiando bellas artes y me di cuenta de que era una actividad muy solitaria. Empecé a trabajar con otras mujeres y me sentí muy poderosa. Una vez pasó no podía volver atrás. Esto va a todas las mujeres que participan en mis acciones. Juntas somos mucho más fuertes", ha apuntado durante su intervención en el acto.

Además, también han sido premiadas la diputada en el Congreso Carmen Andrés, como Mejor Aliada; el crítico de arte y comisario de exposiciones, Carlos Jiménez, así como el Servicio de Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, a la Mejor Institución. El Premio Antonia Valero al compromiso ha sido para la Asociación Marcela Lagarde.

En la gala han estado presentes ilustres figuras de la cultura nacional como el poeta y escritor Luis García Montero, que ha entregado uno de los premios, y ha concluido con una actuación musical de la escuela superior de canto de Madrid.