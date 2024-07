REDOnsella, el nuevo 'Amazon rural' de los pueblos

Algunos pueblos en España ya no tienen bar, otros no tienen tienda y muchos no cuentan con ninguno de los dos servicios. Es la realidad de los municipios que se encuentran en la bautizada España vaciada. Sin embargo, en ellos residen personas altamente resilientes, que suelen tener la capacidad innata de convertir la necesidad en oportunidad.

"Agudizar el ingenio para sobrevivir", decía mi abuelo, hombre de pueblo. Este es el caso de ocho pequeños municipios ubicados en la Val D'Onsella, en la Comarca de Cinco Villas, muy al norte de la provincia de Zaragoza. En una zona agreste, coqueteando con tierras navarras y los Pirineos, los pueblos de Urriés, Bagüés, Los Pintanos, Navardún, Isuerre, Lobera de Onsella, Longás y Undués de Lerda han puesto en marcha REDOnsella. Una aplicación de compra-venta online con servicio gratuito de reparto para dotar de productos de primera necesidad a cerca de 400 habitantes que tienen dos horas de viaje en coche para hacer la compra.

Este programa de revitalización, al que muchos llaman ya el nuevo Amazon rural, utilizará "en su beneficio" y "a su manera" las nuevas tecnologías, para ayudar a vivir mejor a quienes habitan todavía los pueblos de una de las zonas más rurales y despobladas de Aragón y de España; la Val d'Onsella. Toda una declaración de intenciones, y los ocho pueblos enrolados en esta idea aseguran que tienen la firme intención de implicarse "todo lo posible" para que este proyecto funcione y, sobre todo, se mantenga en el tiempo.

¿Qué es y cómo funciona REDOnsella?

Esta iniciativa cuenta con una página web y una aplicación móvil que permitirán comprar de manera online a la vecindad; tanto a quienes residen en los pueblos todo el año, alrededor de unos 400 habitantes entre los ocho municipios, como a quienes van los fines de semana y festivos. "Puede parecer que esto ya existe" apunta el alcalde de Urriés, "pero no tiene nada que ver con el sistema de comercio que se ha venido haciendo hasta la fecha porque en esta plataforma se compra, pero también se puede vender", aclara Armando Soria, alcalde de Urriés, localidad con medio centenar de habitantes censados e impulsora de este proyecto.

REDOnsella funcionará como un canal de distribución al uso de cara a los distribuidores. Adquirir la mercancía a coste de mayorista permitirá a la RED fijar precios competitivos para los productos que se ponen a la venta a través de esta plataforma de comercio rural; lo que, a su vez, beneficiará a los usuarios de los pueblos adheridos a la iniciativa funcionando como "un pequeño lobby", apunta Armando Soria.

El proyecto contempla la puesta en marcha de un almacén y una tienda física que se ubican en el municipio de Urriés. En ellos se almacenarán los productos más demandados o de mayor necesidad. El resto de productos, cualquiera que sea necesario, se podrá pedir también a través de la plataforma. En un futuro próximo, "nos gustaría que también pudieran recibir productos de farmacia para facilitar al máximo su día a día", comenta el alcalde de Urriés.

Dos hombres haciendo un pedido online en la tienda física del proyecto REDOnsella. — REDOnsella.

La realidad de muchos pueblos aragoneses es que la vecindad se ve abocada a recorrer kilómetros de carreteras -no siempre en buenas condiciones- para poder acceder a una localidad con comercios y servicios. Es el caso de Longás, por ejemplo, donde los vecinos tienen una hora de ida y otra de vuelta hasta Sangüesa, el núcleo urbano con servicios más cercano, aunque ubicado en la provincia de Navarra. "Hasta ahora nos teníamos que desplazar a Jaca o a Sangüesa, ahora podemos comprar aquí y además, con precio más asequible, estamos muy contentos", comenta Charo Ripalda, vecina del Valle.

REDOnsella busca solventar ese problema, el de los desplazamientos, sobre todo para aquellas personas cuyas posibilidades de trasporte son más limitadas, o aquellos que dependen de terceros para hacer "algo tan básico" como la compra. Por ello, el envío semanal de pedidos será gratuito para los vecinos de los ocho municipios que integran esta red de compra-venta sostenible y cercana. Enrique vive en la localidad de Urriés y a sus 67 años está aprendiendo a hacer la compra online a través de la plataforma REDOnsella. "Es sencillo de manejar y me traerán la compra a casa. Mejor, imposible", asegura este vecino.

Según los vecinos, es una iniciativa que ahorra tiempo, dinero y recursos, además de mejorar la calidad de su vida

En el proceso de aprendizaje sobre cómo emplear el tótem que se ha instalado en cada pueblo para facilitar las compras a las personas que no tienen internet o que no se manejan bien, sobre todo los más mayores, le ayuda Chuan Campos, que explica cómo funciona: "Se pueden encargar las compras hasta el miércoles por la tarde, el jueves preparo los pedidos y el viernes por la mañana recorro el valle entregándolos puerta a puerta", dice el encargado de la tienda online y del almacén físico que se encuentra en Urriés. Los vecinos coinciden en que esta iniciativa ahorra tiempo, dinero y recursos, además de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas del territorio más aisladas.

Una de las principales diferencias de esta plataforma de venta online innovadora es que la vecindad de los pueblos que forman parte de REDOnsella también podrán poner a la venta sus productos y servicios a través de la web. Con la imagen de un marketplace, este punto de venta pretende ser un escaparate para personas que trabajan de manera artesana, productores locales que hacen trasformación agroalimentaria, agricultores y comercios y servicios de proximidad. Es el caso de Marilena y Sergio, que desde hace unos años regentan un hostal y el bar de una de las localidades integradas en el proyecto. "A través de esta nueva plataforma hemos entrado en un proyecto de comida kilómetro cero y también publicitamos el hostal para que más gente pueda venir a conocernos", explica Marilena.

A la plataforma de compra y venta REDOnsella podrá acceder quien quiera y comprar desde cualquier parte de Aragón e incluso de España. La idea a futuro es que otras zonas con la misma casuística que la Val d'Onsella se sumen a esta iniciativa, abrir nuevos puntos de almacenamiento y crear más redes de reparto. Porque el objetivo final es "tejer redes entre municipios que viven la misma realidad" apoyando iniciativas como esta que proporcionan respuestas reales y a medida de las necesidades del rural y de las personas que lo habitan.

Unión y comunión de todos los ayuntamientos del Valle

La iniciativa ha logrado además tener repercusión a nivel social entre las localidades de la Val d'Onsella. "A todos, por encima de todo, nos interesa lo mismo, conseguir mejorar la vida de nuestros pueblos y somos sabedores de que unidos somos más fuertes". confiesa el alcalde de Urriés, localidad impulsora de esta nueva plataforma de comercio rural.

Tras varios intentos para su puesta en marcha, uno de ellos coincidiendo con la pandemia sufrida por la covid-19, ha sido finalmente en 2024 cuando este modelo de compra y distribución a gran escala en versión rural ha llegado hasta las altas Cinco Villas, comarca de la provincia de Zaragoza. La redacción del proyecto "ha sido fundamental" para obtener la financiación necesaria que ha permitido poner en marcha esta iniciativa de comercio adaptado a las necesidades y condicionantes de los pueblos. Así lo explica el alcalde de Urriés, Armando Soria, municipio que ha impulsado el proyecto REDOnsella.

REDOnsella une lo local, el km 0 y lo global. Según Noelia Herrero, trae oportunidades y velocidad a las localidades

La revisión y adaptación del proyecto llevadas a cabo por Pilar Saura, de @Ruraltific, han hecho posible que una idea innovadora de carácter social que llevaba años sin poder ver la luz haya conseguido entrar a formar parte de los proyectos subvencionables con fondos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el impulso definitivo para la puesta en marcha de REDOnsella, una infraestructura tecnológica local que se basa en emplear las ventajas de la digitalización para lograr la revitalización económica, turística y el bienestar social de la población la Val d'Onsella.

La tramitación de este proyecto, que desde esta semana es ya una realidad, ha sido larga y ha requerido de "esfuerzo y estudio" para sacarla adelante. Cuenta con el apoyo institucional de las direcciones generales de Despoblación y Comercio del Gobierno de Aragón. Y también del Gobierno central, que financia el 90% del proyecto, con 10.509 euros, mientras que los ocho ayuntamientos aportarán 90 euros al mes en concepto de mantenimiento de la plataforma. REDOnsella es un claro ejemplo que une lo local, el km 0 y lo global: "Trae oportunidades, velocidad, borra las fronteras físicas, pero lo importante es hacer que ese nuevo ritmo sea compatible con lo esencial, con la vida de nuestros municipios", apunta Noelia Herrero, subdelegada del Gobierno en Aragón.

Apuesta por el producto de cercanía

En cuanto a los productos, también hay una importante apuesta por el producto local. Aunque de momento se ha llegado a un acuerdo con grandes cadenas, como la línea de supermercados Altoaragón, de Huesca, esta plataforma también pone a la venta productos kilómetro cero procedentes de empresas y productores de la zona.

Los ayuntamientos están presentando REDOnsella a los habitantes de sus municipios, muchos de ellos son personas mayores sin acceso a internet, ni conocimientos en nuevas tecnologías. "La idea es presentar la aplicación y su funcionamiento pueblo a pueblo", apunta Armando Soria. También está previsto dar formación a los vecinos, alcaldes y alguaciles, para que todos, incluidas las personas más mayores, puedan beneficiarse de esta tecnología y hacerla lo más cercana posible. En este sentido, cada ayuntamiento ha instalado un punto de información y atención para "echar una mano cuando sea necesario a los vecinos y vecinas que no dispongan de la tecnología requerida" para que todos puedan hacer sus comprar a través de REDOnsella.