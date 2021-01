El Rubius vivirá y pagará impuestos en Andorra: "Llevo 10 años de mi carrera tributando en España"

Con casi 40 millones de suscriptores, Rubén Doblas Gundersen, más conocido como El Rubius, es el youtuber con más seguidores de nuestro país y uno de los creadores de contenido más conocidos del mundo en lengua española.

Con millones de reproducciones mensuales en sus canales de Youtube y Twich, El Rubius se ha convertido en noticia en las últimas horas gracias al anuncio de su traslado a Andorra junto a su pareja.

Según él, aunque la decisión de irse de España no ha sido únicamente por motivos económicos, reconoce que no pagar impuestos en nuestro país "es un plus".

Hace unos meses, el youtuber ya se posicionó sobre el hecho de que muchos de sus amigos, también creadores digitales con millones de suscriptores, se fueran a Andorra para evitar tributar en España debido a la gran diferencia fiscal que existe entre ambos países.

El Rubius, que ha anunciado su marcha en uno de sus directos, también ha manifestado su descontento con el trato recibido por Hacienda. "Llevan años persiguiéndome como si fuera un delincuente", ha comentado.

En este sentido, el también youtuber y streamer Ibai Llanos expresó su parecer en su cuenta de Instagram hace unos días dejando claro que le "parece normal que los que ganan mucho dinero paguen muchos impuestos", y que si realmente no pensara así "ya estaría en Andorra".

Sus declaraciones, que fueron incluso mencionadas por el diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufian, hacen incapié en que la diferencia entre tributar en España y en Andorra es muy grande. "Muchos de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90 o 95%, en nuestra situación os iríais porque es un país que está a dos horas y la diferencia de dinero es abismal (...) me parece un buen acto tributar aquí como lo hace todo el mundo", finaliza.

El sistema tributario en Andorra es mucho más laxo con las grandes fortunas que en España donde, impuestos como el IRPF puede llegar a ser del 52% mientras que en el país vecino no superaría nunca el 10%.