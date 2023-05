‘Santander Reencuentra’: una segunda oportunidad para que las mujeres regresen al mercado laboral

"Parece que con 50 años ya no estás en el mercado, ya no estás en tu momento. Ves que una puerta tras otra se va cerrando y llegas a un punto en el que dices «igual es que ya no puedo», y ahí llega "Santander Reencuentra"". Este testimonio de Begoña Valderrama refleja la realidad de muchas mujeres que en un momento de su vida decidieron hacer un parón en su carrera profesional para dedicarse al cuidado de los hijos o atender distintas situaciones familiares. Su regreso al mercado laboral está repleto de obstáculos. De hecho, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), existe una relación directa entre el empleo y la maternidad: en el caso de las mujeres, a medida que se incrementa el número de hijos menores de 12 años, disminuye la tasa de empleo.



Precisamente "Santander Reencuentra", lanzado por Banco Santander en 2020, pretende concienciar a la sociedad de la dificultad de muchas mujeres a la hora de encontrar una nueva oportunidad. Recientemente, la entidad ha cerrado la convocatoria de la segunda edición de esta iniciativa, que en su primer año tuvo un elevado impacto: de las 100 participantes de la edición anterior, 84 consiguieron incorporarse al mercado laboral. Begoña Valderrama fue una de ellas. "Reencuentra nos ha dado formación, actualización de conocimientos (…). Permite ponerte un poco al día y recuperar la seguridad. Te enfrentas al mercado diciendo «yo ahora ya sí que puedo estar aquí, tengo que estar aquí». Aún tenemos mucho que decir y que hacer, es nuestro mejor momento".



Ana Alonso es otra de las protagonistas de la primera edición. "Participar en este programa ha supuesto salir de mi zona de confort y saber que, aunque me ha costado esfuerzo, la recompensa merece mucho la pena. Es como reencontrase a una misma, ya que estar fuera del mercado laboral produce sensación de vértigo".



‘Santander Reencuentra’ incluye una experiencia profesional temporal en el banco que las permite estar dentro del mercado profesional de nuevo, con una serie de acciones de aprendizaje y coaching dirigidas a generar valor e incrementar su empleabilidad. En esta nueva convocatoria, está previsto un paquete formativo que contempla la realización de un MBA online, formación en herramientas ofimáticas, entrenamiento sobre estrategia, LEAN startup y emprendimiento, desarrollo personal, contabilidad y finanzas, liderazgo… También enseña a preparar un CV, realizar una entrevista o cómo enfocar la búsqueda.



"Reencuentra me ha dado una segunda oportunidad: ha sido como volver a empezar donde lo había dejado. Mi familia, mis seres queridos, ven cómo estoy recuperando mi confianza. Reconforta mucho estar junto a mujeres en tu misma situación, que han pasado por lo mismo, e ir mejorando y creciendo", explica Nuria Vallejo, que en su día hizo un paréntesis para cuidar a su hijo, que nació con una enfermedad rara.



Santander, comprometido con la creación de un entorno inclusivo

Santander tiene en marcha distintos programas, tanto dentro como fuera del banco, dirigidos a impulsar el talento femenino y garantizar la igualdad efectiva. Internamente, tiene el compromiso de alcanzar al menos un 35% de mujeres en puestos directivos (hasta ahora el objetivo era del 30%) y que representen entre el 40%-60% del consejo de administración. Al cierre del año pasado, estas cifras se situaban en el 29,3% y 40%, respectivamente.



Entre las iniciativas desarrolladas, están la red interna Santander Women Network, con más de 7.000 seguidores, entre hombres y mujeres; la formación obligatoria en diversidad e inclusión; la revisión de todos los procesos de recursos humanos para garantizar la meritocracia; o la creación de la figura del Bias Champion, cuya función es evitar los sesgos inconscientes que operan en la toma de decisiones sobre personas en los principales procesos.



También ofrece numerosos programas dirigidos a que las mujeres tengan voz propia, mejoren y potencien sus habilidades y ocupen cada vez más puestos de decisión. Es el caso de Women In Tech, para acercar a las mujeres el mundo STEM (acrónimo inglés que engloba la tecnología, las ciencias, la ingeniería y las matemáticas), que pone el acento en las mujeres dentro del plan de contrataciones del banco para incorporar profesionales con perfil tecnológico.



Más allá del propio grupo, destacan iniciativas como Mujeres con S que, junto a la Fundación Woman Forward, pretende reforzar en España el liderazgo de las mujeres e incrementar su participación en las esferas de decisión. Un objetivo similar tienen Acelerating You (Reino Unido) o Banca Woman (Argentina). Otro ejemplo es el programa de voluntariado en el que empleadas de Banco Santander trabajan con la Fundación Integra en De Mujer a Mujer para ayudar a las víctimas de la violencia de género a incorporarse al mercado laboral. A ello se suman numerosos programas de becas enfocadas a la innovación y el emprendimiento; prácticas de formación para poner en circulación el talento femenino; o premios a proyectos de alto impacto desarrollados por mujeres.



Banco Santander ha obtenido, por segundo año consecutivo, la mayor puntuación del sector financiero y la segunda nota más alta entre todas las empresas analizadas por el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg, que reconoce la excelencia y el compromiso en materia de igualdad.