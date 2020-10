Un juzgado de València ha accedido a la petición de una mujer para que se le conceda la nulidad matrimonial defendiendo que su exmardio le "ocultó deliberadamente" que era homosexual antes de que se casaran. El demandado además, debe indemnizar a la demandante con 3.000 euros. La jueza ha establecido esta cifra ya que la demandante estuvo casada con demandado durante tres años, por lo que debe pagar 1.000 euros por cada año.

En la sentencia dictada se explica que no hubo "mala fe" por parte del demandado; sin embargo, sí se afirma que "hubo ocultación a la que iba a ser su esposa de la relación y práctica homosexual previas al matrimonio", tal y como ha recogido El País del fallo del tribunal valenciano.

El demandado aseguró no tener relaciones homosexuales plenas

Asimismo, el abogado del demandado explicó a la jueza que su cliente no tuvo "relaciones homosexuales plenas antes de casarse más allá de escarceos adolescentes en unos años de indefinición sexual". No obstante, el testimonio de uno de los declarantes hizo que el la jueza terminara decantándose por fallar a favor de la demandante y no considerar la declaración del demandado.

El fallo se sustenta en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que ha llevado a la jueza ha detallar que la demandante no hubiera prestado su consentimiento matrimonial si hubiera conocido que su marido tuvo relaciones homosexuales. La jueza también ha eximido a la mujer de tener una "actitud homófoba".

"Se ha juzgado públicamente la orientación sexual"

Por su parte, desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) han calificado la sentencia de "reaccionaria" y aseguran que "el precedente que sienta esta sentencia es lo más peligroso", ya que, a su juicio, "se trata de una resolución que atenta contra los derechos fundamentales y judicializa las orientaciones sexuales no heterosexuales".

"Se trata de una sentencia bifóbica que niega la existencia de la bisexualidad"

La presidenta de FELGTB, Uge Sangil, denuncia, en un comunicado, que "se ha juzgado públicamente la orientación sexual de una persona, esto ya en sí mismo constituye un acto inconstitucional". Además, considera que la sentencia "lanza el mensaje de que cualquiera que tenga una vida sexual fuera de la normatividad puede ser juzgado y condenado". "Se trata de una sentencia bifóbica que niega la existencia de la bisexualidad", incide./ Europa Press