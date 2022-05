En siete de cada diez hogares en España no hay niños

Un informe de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) señala que en siete de cada diez hogares en España no conviven niños. De esta forma, España sigue la tendencia de toda Europa, donde los hogares que más han aumentado en los últimos 20 años se alejan del concepto tradicional de familia —padres, madres e hijos que conviven bajo un mismo techo—. A este dato se suma el incremento de los hogares unipersonales en la Unión Europea durante la última década, como ocurre también en España.

En España hay casi 18,9 millones de hogares unipersonales

El estudio de Funcas, con motivo del Día de las Familias, indica que esta categoría se muestra como la más extendida en el territorio español con casi 18,9 millones de hogares unipersonales y una subida del 23,6% al 26,6% entre 2012 y 2021. El informe destaca que esta mayor presencia de los hogares sin hijos, tanto en España como en la mayoría europea, muestra las evidencias del profundo cambio familiar que se esta produciendo para futuras generaciones.

A esta cuestión, Funcas reflexiona si este asunto debería "preocuparnos como sociedad, si se trata de un síndrome perturbador" o "si refleja una realidad ineludible hacia una mayor independencia y libertad invidividuales".



Incremento de familias monoparentales

El informe de Funcas también responde al modelo de familia no tradicional con menores económicamente dependientes. Los resultados del estudio de la organización apuntan a que "una parte no desdeñable está formada por hogares con un solo adulto o con varios adultos que no constituyen una pareja".

En este contexto, el estudio de la organización ha concluido que, en este tipo de hogares, el 18% de los menores españoles —de 0 a 16 años— no conviven regularmente con alguno de sus progenitores. Si bien las estadísticas ofrecen diversos resultados en función de la comunidad autónoma en la que se encuentran estos con hogares con Canarias a la cabeza de la lista (26%) y Extremadura en el tramo contrario (14%).