Los supermercados limitan la compra de papel higiénico en Bélgica ante el aumento de la demanda

La fiebre por la compra compulsiva de papel higiénico ha traspasado las fronteras. Y no, España no es el único país en el que las estanterías con este producto se han vaciado en los últimos días con el incremento de los casos de coronavirus. Además de los países con más casos de contagio por este virus -que ya es pandemia-, como China, Italia, Irán y España, las reservas de este producto han comenzado a escasear en los supermercados de otros lugares donde el virus aún no está muy expandido. Es el caso de Inglaterra, Francia, Alemania o Bélgica.

En este último, la cadena de supermercados Delhaize ha limitado la compra de papel higiénico a un paquete por familia. "Con el fin de mejorar el suministro a todo el mundo, la compra de papel higiénico ha sido limitada a un paquete por familia. Todas las compras superiores a esta cantidad serán rechazadas en caja", reza una nota informativa colocada en los estantes de celulosas.



Desde hace unos días, la cadena australiana de supermercados propiedad del Grupo Woolworths también limitó la adquisición de este producto a cuatro packs por compra ante el potencial incremento de la demanda. Incluso, la adquisición de papel higiénico desencadenó oleada de hashtags en las redes sociales como #toiletpapergate y #toiletpapercrisis.

Ante el agotamiento de existencias en algunos supermercados, las fábricas catalanas de papel higiénico y de cocina han tenido que incrementar su producción. "La demanda de nuestros productos ha aumentado recientemente", aseguró el pasado viernes la multinacional sueca Essity, que tiene su sede en Catalunya en Sant Joan Despí (Barcelona). Según la empresa, sus "equipos de aprovisionamiento, logística y suministro están monitorizando la situación y listos para dar seguimiento e informar a los clientes según sea necesario".