El actor Emilio Delgado ha fallecido este jueves en su residencia de Nueva York a los 81 años por un cáncer de sangre, según ha confirmado su esposa Carol Delgado al medio TMZ. El artista había interpretado durante más de cuatro décadas el personaje de Luis en la serie infantil de Barrio Sésamo.

Nació en Caléxico, California, en 1940. Aunque sus primeros años los pasaría en Mexicali, México. En su infancia trabajó como limpia botas y en una tienda de reparación de bicicletas, que regentaba su tío. Delgado compaginaba el trabajo con ir a la escuela, teniendo que cruzar la frontera a EEUU para asistir a ella. Tras finalizar la secundaria, decidió estudiar artes escénicas en Los Ángeles.

En 1968 consigue su primer papel en la serie de televisión de la PBS, Canción de la raza. En 1971, entra en el elenco de Barrio Sésamo para interpretar a Luis, el dueño de la tienda "Fix-it shop". Delgado encarnaría al personaje hasta 2015, convirtiéndose en el mexicano-estadounidense con el personaje más longevo de la televisión en EEUU. En 2019, regresaría a su papel para el especial de televisión del 50 aniversario de Barrio Sésamo.

Emilio Delgado cuenta con una extensa carrera en televisión, participando en programas como The Lou Grant Show, Hawaii 5-0, Quincy o Police Story. El actor también hizo incursiones en el mundo de la música, pueden escucharse colaboraciones suyas con la banda Pink Martini en el álbum Splendor in the grass.

Más allá de la pantalla pequeña, Delgado participó en obras de teatro en Broadway, el INTAR Theatre o el Round House Theatre. El último papel que interpretó fue para la obra teatral Quixote Nuevo.