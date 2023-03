El Tribunal Supremo eleva las condenas por la violación múltiple de Sabadell

El Tribunal Supremo ha elevado hasta los 28 años de prisión las condenas a los acusados por la violación múltiple de una joven de 18 años en una nave abandonada de Sabadell (Barcelona) en febrero de 2019.



La Sala de lo Penal ha considerado que en las agresiones sexuales múltiples la conducta de quienes forman parte del grupo, aunque no sean los autores de las violaciones, tienen un plus de gravedad en la intimidad ambiental de la víctima, que debe ser calificada como cooperación necesaria en el delito y no sólo complicidad.

Así, el Supremo estima el recurso de la Fiscalía y eleva de 13 años y medio a 24 años la pena a los dos condenados por complicidad en las tres violaciones que sufrió la joven, al ser considerados ahora cooperadores necesarios de las misma.

Además, incrementa de 22 a 28 años de prisión la pena a uno de los autores de agresión sexual, a quien impone 12 años de prisión como autor de la violación y 16 años más como cooperador necesario de las dos agresiones sexuales cometidas por otros dos hombres (uno de ellos en rebeldía y otro no identificado).

La joven fue asaltada a la salida de un local de ocio por un hombre, que la agredió sexualmente, tras lo cual, la condujo a la fuerza a una nave abandonada en el barrio de Can Feu de Sabadell, ocupado en esos momentos por al menos otros seis hombres (los tres acusados, otro declarado en rebeldía y dos individuos más no identificados).

Una vez allí, el primer agresor la llevó a un habitáculo donde la violó y fue obligada a mantener relaciones sexuales por turnos con otros dos hombres, hasta que, una vez fuera de la nave, logró huir con la ayuda de una familia que salía en coche de un garaje cercano.