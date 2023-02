TVE cancela el programa de Ana Morgade tras su estreno

Este martes por la noche se estrenó en el canal de La 1 el programa Vamos a llevarnos bien. El espacio estaba presentado por la humorista Ana Morgade e iba a ser un show de humor, actualidad y entrevistas. Sin embargo, debido a su baja audiencia se ha cancelado tras una única emisión.



La dinámica del programa consistía en ver cómo un grupo de cómicos —Miki Nadal, Miguel Maldonado, La Terremoto de Alcorcón y María Gómez— comenta la actualidad. Al mismo tiempo, los participantes se enfrentan entre ellos, con juegos, retos y pruebas físicas. El primer y único episodio contó con la ganadora del Benidorm Fest, Blanca Paloma, como invitada.

Aun así, obtuvo tan solo un 4,8% de cuota en pantalla, 486.000 espectadores, muy por debajo de la media de La 1, y unos datos muy bajos para continuar en antena. Por esta razón, este viernes se ha anunciado que la cadena ha decidido retirarlo de emisión y tratar de recuperarlo más adelante.

Comunicado de Ana Morgade en redes sociales

"No ha podido ser", lamenta Ana Morgade en Twitter. "Desde verano entré muy ilusionada a un proyecto que se estrenó el martes pasado, y que no va a continuar. Hemos trabajado muchísimo, hemos puesto tiempo, esfuerzo y mucha ilusión, pero no hemos sabido conectar con la audiencia. Bueno, no nos engañemos: hemos hecho menos audiencia que el teletexto", ha afirmado Morgade con humor.

En este mensaje, Morgade ha aprovechado para dar las gracias a la productora The Pool y a los telespectadores que estuvieron viendo el show: "Gracias a todas las personitas (pocas, sí, pero bravísimas) que nos visteis y que lo pasasteis bien la noche del martes".

Además, la cómica ha explicado que, aunque el programa volviese a emitirse en un futuro, ella no podría presentarlo: "El programa tratará de sacar brillo de nuevo y volverá a las pantallas en unos meses, pero yo no puedo estar en él, tengo otras aventuras apalabradas y seguiremos caminos separados".