Cientos de usuarios en redes sociales han manifestado sus quejas al Gobierno de la Comunidad de Madrid por las escenas que se han vivido en el Metro de Madrid esta mañana. Los vagones estaban repletos de pasajeros, algo que ha impedido a otras personas poder realizar sus desplazamientos. Además, algunas estaciones han amanecido repletas de nieve congelada, haciendo inaccesible el paso por los andenes.

Metro de Madrid ha transportado en hora punta de este lunes, entre las 6.00 y las 8.00 horas, a 125.182 viajeros, lo que supone un incremento del 21% con respecto a hace una semana.

Además, según han informado a Europa Press fuentes de la compañía, el servicio nocturno habilitado entre las 02.00 y las 06.00 horas para facilitar desplazamientos esenciales, la comunicación entre municipios y el acceso a hospitales ha sido utilizado la pasada noche por 13.079 viajeros.

Desde Metro han señalado que el suburbano está funcionando "a pleno rendimiento", aunque con "alguna alteración de frecuencia" a causa de los trenes que no han podido salir de las cocheras. Se ha restablecido la circulación en la L10 a primera hora de la mañana, aunque los trenes no paran en la estación de Lago. Además, continúa suspendido el servicio en ML1, en el tramo entre Las Tablas y Virgen del Cortijo.

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, ha avisado de que las frecuencias de Metro no son las deseadas porque 98 trenes de los 325 que circulan diariamente no han podido salir de las cocheras a causa de la nieve.

Situación "verdaderamente compleja"

El consejero ha pedido "perdón" por los problemas que pueda haber en el servicio pero también "comprensión", ya que "es una situación verdaderamente compleja en la que Metro está sosteniendo el cien por cien del transporte público en la Comunidad de Madrid", según ha manifestado en una entrevista en Telemadrid.

Asimismo, ha recordado que Metro lleva funcionando ininterrumpidamente desde las 6.00 horas del viernes, y ha destacado el esfuerzo de sus trabajadores. Garrido ha indicado que se van a intentar restablecer ya algunas líneas de EMT y de Interurbanos, y que "ya algunas han podido abrir hoy". Por otro lado, Garrido ha defendido que si hay posibilidad de optar a la declaración de zona catastrófica para la capital y otros municipios de la región se haga. Tras indicar que "eso habrá que analizarlo con tranquilidad por los técnicos", ha afirmado que si se puede solicitar "bienvenido sea".

Los usuarios se quejan

"El Metro de Madrid hoy a las 7:30h, ¿esto es normal en tiempos de pandemia y distanciamiento social?", se quejaba una usuaria en Twitter. "Llevo 24 minutos esperando para poder subirme al metro. Cuando llego me encuentro esto. ¿Con que cara le decimos luego a la gente que guarde la distancia de seguridad? Como sanitaria y ciudadana estoy frustrada. Porfavor, querría poner una queja FORMAL", manifestaba otra persona en la plataforma.

Las imágenes muestran aglomeraciones en las distintas líneas además de trenes abarrotados, donde no se puede mantener la distancia de seguridad sanitaria contra el coronavirus. Beatriz Martínez se quejaba en Twitter a las autoridades y su falta de previsión: "Filomena no era predecible en esta magnitud, pero ¿tampoco lo era el uso generalizado del metro de Madrid? De alguna manera tendremos que ir los sanitarios (entre otros colectivos) a trabajar. Lo de las fotos, en plena pandemia #COVID19 no es de recibo".

Algunos internautas han publicado vídeos de las situaciones vividas esta mañana desde dentro de los vagones del metro. En las imágenes se pueden ver a algunos pasajeros que permanecen fuera del metro porque no había el espacio suficiente para realizar el viaje.

Imágenes de este tipo no solo han afectado al Metro de Madrid, también a las líneas de Renfe Cercanías. En algunas estaciones se podía ver a usuarios intentando colarse por los pocos espacios libres para poder acceder a los vagones. También se han podido ver restos de nieve que aún quedaban en los andenes.

Explosión en Renfe Cercanías

A todos los problemas mencionados anteriormente, también se añade una explosión en la línea C-5 de Renfe Cercanías en la estación Méndez Álvaro, según ha informado Telemadrid. Los pasajeros que se encontraban allí han sido desalojados del convoy. Las personas que han presenciado la escena han asegurado que en el momento de la explosión ha empezado a oler a humo. El metro permaneció parado hasta que los operarios lo revisaron y volvieron a reanudar el trayecto. Los pasajeros volvieron a subir al tren. Sin embargo, a escasos minutos de la restauración del trayecto, las autoridades de Renfe volvieron a desalojar a los pasajeros en Atocha. Finalmente han decidido retirar del trayecto el tren averiado.