El Tribunal Europeo de Derechos Humanos "examinará" el caso del rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, condenado en España a tres años y medio de prisión por el contenido de sus letras por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas.

Así se lo ha comunicado el propio Tribunal de Estrasburgo a los abogados del músico mallorquín. "El caso será sometido a examen tan pronto como sea posible, según los documentos e informaciones proporcionados por usted”, señala la carta remitida por Estrasburgo, a la que ha tenido acceso Público.

La abogada de Valtònyc, Isabel Elbal, ha señalado a este medio que este paso es similar a lo que en España "conocemos como la admisión a trámite de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional". "Ahora el TEDH dará traslado a la Abogacía del Estado para que pueda efectuar alegaciones en relación a la demanda que hemos presentado", explica Elbal, que señala que el procedimiento puede alargarse durante varios años.

El despacho de abogados Boye & Elbal argumentó en su demanda ante Estrasburgo, entre otras cosas, que la Justicia española había vulnerado el derecho a la libertad de expresión del joven rapero. Asimismo, también denunció que la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional no tuvo en cuenta el contexto. Es decir, que no entró a valorar que el rapero tenía 18 años cuando compuso las canciones, que no pertenecía a ninguna organización violenta, que ni ETA ni GRAPO estaban activas y que sus letras no supusieron ningún tipo de riesgo para ninguna persona o colectivo.

Por otro lado, los letrados también recordaron que parte de la condena impuesta al músico es por el delito de injurias a la Corona, un tipo delictivo que el Tribunal Europeo de Derechos ha criticado en dos ocasiones. Por un lado, en la sentencia que da la razón a Otegi contra el Estado español y, por otro lado, en la quema de fotografías de los reyes en una manifestación en Girona.

Valtònyc, en Bélgica

El rapero Valtònyc se encuentra en Bélgica desde el mes de mayo de 2018 cuando salió de España para evitar su inminente ingreso en prisión. España pidió a Bélgica la entrega del músico, pero fue rechazada al considerar que sus canciones se enmarcan dentro de la libertad de expresión.

Violencia es una pensión de mierda

Josep Miquel Arenas está condenado por letras de sus canciones. La justicia estimó que diez canciones del rapero del álbum Residus de un poeta, otras diez bajo el título Mallorca es Ca nostra; y, por último, otras dos canciones que fueron subidas por el rapero a Youtube con el título de Marca España y El fascismo se cura muriendo sobrepasaban los límites de la libertad de expresión.

El cantante ha defendido siempre que sus letras no apoyan ni el terrorismo de ETA ni pretendían humillar a las víctimas. De hecho, considera que no hay violencia en sus letras.

“Violencia es padres de familia haciendo malabares para dar de comer a su familia. Personas de todas las edades haciendo cola en comedores sociales. Ir a reclamar tus derechos y que encima te lleves cuatro porrazos. Que la tercera edad, que ha currado toda su puta vida, tengan una pensión de mierda y le envíen la carta para notificarles que se la han subido 30 céntimos. O estás en mi bando o estás en el suyo. No hay más”, señaló en una entrevista con este medio.