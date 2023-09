Qué hacer y cómo ver Mallorca: tus vacaciones de ensueño

Mallorca, la joya del Mediterráneo, es un destino de vacaciones que invita a soñar despierto. Con sus paisajes impresionantes, playas de arena dorada, encantadores pueblos y una rica herencia cultural, esta isla española es el lugar perfecto para una escapada inolvidable. En este artículo, te guiaremos a través de un viaje virtual por Mallorca, destacando los lugares más fascinantes y experiencias imperdibles. Además, te proporcionaremos consejos esenciales antes de tu viaje, como la mejor época para visitar y las mejores empresas para alquilar coches y barcos. Prepárate para descubrir un paraíso mediterráneo que cumplirá todos tus sueños de vacaciones.



¿Qué hacer en Mallorca?

Mallorca te brinda una amplia gama de sitios fascinantes que explorar. Desde la capital, Palma de Mallorca, donde la cultura y la arquitectura se fusionan, hasta encantadores pueblos como Valldemosa, conocido por su monasterio y sus escenarios montañosos. No te pierdas Sóller, rodeado de naranjales y conectado a Palma por un pintoresco tren, o Deià, refugio de artistas con vistas impresionantes al mar. La isla también ofrece una fusión de playas y montañas en lugares como Pollensa, mientras que Capdepera alberga un castillo medieval y hermosas calas cercanas. Para aquellos que buscan una experiencia más exclusiva, Puerto Portals es un puerto deportivo elegante donde puedes disfrutar.



Las playas y calas de Mallorca son incomparables. Desde la pequeña y pintoresca Cala Figuera, perfecta para la relajación, hasta la deslumbrante Cala Mondragó, ubicada en el Parque Natural de Mondragó y rodeada de naturaleza. Cala d'Or ofrece aguas cristalinas y restaurantes a orillas del mar, mientras que Cala Mitjana es ideal para el buceo, accesible a pie o en barco. Para los amantes del surf, Cala Mesquida es amplia y con mucho viento. Además, te esperan muchas otras playas y calas por explorar.



Mallorca también se enorgullece de sus maravillas naturales, como la Sierra de Tramuntana, un paraíso para los amantes del senderismo y la naturaleza, y Cap de Formentor, con vistas panorámicas espectaculares. Las Cuevas del Drach ofrecen impresionantes formaciones subterráneas y un lago subterráneo, mientras que la Isla de Cabrera es un parque nacional con una rica vida marina. Además, los amantes del arte y la cultura encontrarán su lugar en los museos de Mallorca, como la Fundación Juan March, el Museo Es Baluard y la Fundación Joan Miró.



Prepárate para una inmersión en la belleza y la diversidad que Mallorca tiene para ofrecer, desde ciudades históricas hasta parajes naturales impresionantes y tesoros culturales.



¿Cómo ver mejor Mallorca?

Para explorar a fondo las maravillas de Mallorca y disfrutar de la libertad de moverte a tu propio ritmo, contar con un medio de transporte adecuado es esencial. Mallorca ofrece una amplia gama de opciones de alquiler de coches y barcos para satisfacer las necesidades de todo tipo de viajeros. A continuación, te presentaremos algunas de las mejores empresas en la isla, para que puedas elegir la opción que mejor se adapte a tu estilo de viaje y aventurarte a descubrir todos los rincones de esta joya mediterránea.



Alquiler de barco en Mallorca

Con Click&Boat, alquilar un barco en Mallorca es accesible y emocionante - puedes elegir entre un barco con un patrón personal que te ayudará a llegar a los lugares más preciosos de la isla, o si ya tienes experiencia llevar tú mismo la embarcación. Este es uno de los mejores planes para hacer en la isla, y que debes seguro apuntar a tu lista de qué hacer en tu viaje en Mallorca. La isla cuenta con más de 500 kilómetros de costas, no debes perderte la oportunidad de disfrutar de la libertad de navegar por calas únicas como Cala Barques, Cala Mondragó, Cala El Mago y Caló des Moro. Los precios varían según el tipo de embarcación y la temporada, desde lanchas económicas desde 179 euros al día hasta yates de lujo desde 15,000 euros a la semana. Los precios incluyen el uso de la embarcación, seguro y equipos de navegación, y en su caso el servicio del patrón. Tienes la opción de personalizar tu experiencia con servicios adicionales como provisiones y deportes acuáticos. Alquila un barco en Mallorca y prepárate para unas vacaciones inolvidables en el mar con Click&Boat. Aprovecha un código descuento Click&Boat con el que podrás obtener 20 euros de regalo.



Alquiler de barcos en Mallorca. — Click&Boat

Alquiler de coche en Mallorca

Existen numerosas empresas que se dedican al alquiler de coches en Mallorca, hemos seleccionado las de mayor confianza por los usuarios, con opiniones contrastadas.



Europcar, con una presencia global en más de 140 países y 3835 oficinas, es una elección destacada en el alquiler de coches para tu próximo viaje. Ya sea que tu destino sea la encantadora Palma de Mallorca o cualquier otro rincón de España, facilitan el proceso de alquiler, ya sea en línea o en persona, en sus numerosas ubicaciones. Como líder internacional en la industria, ofrecen un servicio transparente, rápido, cómodo y flexible. Desde coches estándar, como modelos económicos, compactos y sedanes de lujo como Audi, Mercedes y BMW, hasta opciones específicas como híbridos de Toyota y vehículos eléctricos de Tesla, tienen todo lo que necesitas. También ofrecen soluciones de alquiler de furgonetas, junto con una plataforma de reserva en línea segura y opciones adicionales útiles, como asientos para niños, conductores adicionales y GPS. Con Europcar, tu viaje será una experiencia sin preocupaciones y llena de posibilidades. No te pierdas el cupón descuento Europcar del 25% menos al suscribirte a la newsletter de su página web, además de un 10% menos si eres miembro del programa Privilege, con el que podrás ahorrarte dinero en tu siguiente alquiler de coche en Mallorca.



Alquiler de coches en Mallorca. — Europcar

Sixt, el líder en alquiler de coches en Alemania, ofrece una experiencia de movilidad de primer nivel en Mallorca. Desde sus inicios en 1912 como un servicio de limusinas, Sixt se ha transformado en una empresa de movilidad completa, que incluye alquiler de coches, carsharing, taxi, VTC y coches por suscripción. Su oferta de alquiler de coches en Mallorca te brinda acceso a una amplia variedad de vehículos que van desde coches compactos hasta lujosos descapotables y vehículos comerciales. Además, ofrecen una gama de accesorios útiles, como sillas para niños, sistemas de navegación, entre otros, para adaptarse a tus necesidades de viaje. Con Sixt, tu estancia en la hermosa isla de Mallorca se convierte en una experiencia inolvidable. Tienen ubicaciones estratégicas, incluyendo el Aeropuerto de Palma de Mallorca y la Playa de Palma, que te permiten explorar la isla con comodidad y facilidad. Disfruta de la libertad de recorrer todos los rincones de Mallorca a tu propio ritmo con Sixt. Aprovecha los descuentos Sixt de hasta un 15% menos en tu alquiler de coche.



Alquiler de coches en Mallorca. — Fuente: Sixt

RentalCars, el mayor broker mundial de alquiler de coches del mundo, ofrecen una amplia selección de las principales marcas de alquiler de coches en la isla, garantizando precios imbatibles y transparencia en tus reservas. Su flota te permite elegir el vehículo perfecto para tus necesidades, desde económicos coches ideales para la ciudad, hasta monovolúmenes espaciosos para grupos numerosos. Si buscas aventura, disponen de potentes todoterrenos para explorar lugares remotos, y para familias, ofrecen vehículos familiares con espacio de sobra para pasajeros y equipaje. Si prefieres viajar con estilo, tienen una selección de descapotables que te permiten disfrutar de Mallorca al máximo. También ofrecen vehículos de clase estándar, ideales para vacaciones en familia y trayectos largos. Además, para viajes de negocios, disponen de una flota de vehículos de negocios que te brindan comodidad y elegancia en cada desplazamiento. Con RentalCars, planificar tu viaje a Mallorca es sencillo, económico y práctico, asegurándote una experiencia de alquiler de coches sin igual en esta hermosa isla mediterránea. No te pierdas de un 15% menos en el alquiler de tu coche en Mallorca con un código promocional Rental Cars.



Alquiler de coches en Mallorca. — Fuente: Rental Cars

Tips para organizar tu viaje a Mallorca

Ahora que te hemos inspirado con las maravillas de Mallorca y las mejores cosas que puedes hacer en esta hermosa isla, es hora de prepararte para tu viaje. Aquí te ofrecemos una valiosa guía de consejos y recomendaciones para que tu visita a Mallorca sea inolvidable. Desde la elección de la temporada adecuada hasta la organización de tus desplazamientos y la búsqueda del alojamiento perfecto, estos consejos te ayudarán a sacar el máximo provecho de tus vacaciones en Mallorca.



Mejor época para viajar a Mallorca:

Mallorca brilla durante todo el año, pero la elección de la temporada adecuada puede marcar la diferencia en tu experiencia.



1)Temporada alta (julio y agosto): Estos meses son ideales para quienes buscan sol y playas, pero ten en cuenta que son los más concurridos.

Las infraestructuras están en pleno funcionamiento, pero los precios son más altos, y la disponibilidad se reduce. Reservar con anticipación es esencial para evitar precios excesivos.



2) Temporada media (abril, mayo, junio, septiembre y octubre): La primavera y el otoño son considerados los mejores momentos para visitar Mallorca. Los meses de junio y septiembre son especialmente atractivos, ya que los servicios están en pleno apogeo, y la afluencia turística es menor. Abril, mayo y octubre también son excelentes opciones, aunque el clima puede ser menos estable y algunos servicios pueden no estar operativos al 100%.



3) Temporada baja (noviembre a marzo): Durante estos meses, la isla recibe menos visitantes, lo que se traduce en precios más bajos y mayor disponibilidad de alojamiento. Sin embargo, ten en cuenta que muchos servicios, como los ferries entre islas, pueden no estar disponibles, y algunos hoteles y restaurantes cierran temporalmente.



Planifica tu viaje con anticipación:

Un viaje bien planificado es el primer paso para unas vacaciones perfectas en Mallorca. Antes de partir, dedica tiempo a investigar y explorar. Busca lugares cercanos a tu alojamiento que merezcan la pena conocer. Mallorca esconde joyas ocultas lejos de las rutas turísticas habituales. Esta preparación te ayudará a evitar aglomeraciones y te permitirá descubrir lugares auténticos y auténticamente mallorquines que te sorprenderán.



Compra tus tiquetes con anticipación:

Para garantizar una experiencia sin sobresaltos, asegúrate de comprar tus tiquetes de avión o ferry con suficiente antelación. Esto no solo te asegurará disponibilidad, sino que también puedes encontrar mejores precios al reservar con tiempo. La anticipación te permite elegir las fechas que mejor se ajusten a tu itinerario y te da tranquilidad antes de tu viaje a Mallorca.



Elige el hotel ideal:

La elección del alojamiento es esencial para unas vacaciones exitosas, es por eso que ya preparamos una guía con los mejores hoteles en Mallorca. Crea una lista de pros y contras para cada hotel que encuentres. Compara ubicaciones, comodidades y precios. Aunque este proceso puede parecer laborioso, no hay nada más gratificante que planificar al detalle tus vacaciones y asegurarte de que tu alojamiento sea un sitio emocionante para explorar y un cómodo refugio al final del día.



Organiza tus desplazamientos:

La elección de transporte y la planificación de rutas son fundamentales para aprovechar al máximo Mallorca. La isla ofrece diversas opciones, desde coches de alquiler hasta barcos, bicicletas, motos, rutas de autobuses y senderos para caminatas. Depende de ti decidir cómo deseas explorar la isla. Reserva con anticipación para evitar complicaciones una vez que llegues. Ten en cuenta que si optas por alquilar un coche, tendrás la flexibilidad de descubrir lugares fuera de lo común. A continuación, te presentaremos algunas de las mejores empresas de alquiler de coches y barcos en Mallorca para que tu experiencia sea aún más gratificante.



En conclusión, Mallorca, con su diversidad de paisajes, playas deslumbrantes, riqueza cultural y opciones de movilidad, se presenta como un destino de ensueño para tus vacaciones. Esta hermosa isla balear ofrece una experiencia única para los amantes de la naturaleza, la historia, la gastronomía y la navegación. Planifica tu viaje con anticipación para aprovechar al máximo tus vacaciones, asegurándote de elegir el alojamiento perfecto y organizar tus desplazamientos de manera eficiente. Ya sea explorando sus encantadores pueblos, descansando en sus playas o navegando por sus aguas cristalinas, Mallorca te espera con los brazos abiertos para unas vacaciones inolvidables. Así que, no dudes en reservar tu coche o barco y lanzarte a descubrir los tesoros de esta joya del Mediterráneo.