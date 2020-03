El confinamiento masivo de la población en sus casas para intentar frenar la expansión del coronavirus ha traído consigo la inquietud sobre un posible incremento de la violencia de género. Diversas estadísticas a lo largo de los últimas décadas muestran que para muchas mujeres el hogar no es el lugar más seguro, puesto que es dónde más se manifiesta este tipo de violencia. También existen estadísticas que muestran que en los momentos en los que se da una mayor convivencia o permanencia con el agresor, suele producirse un repunte de este tipo de agresiones.

"Los confinamientos traen consigo la obligación de convivir con el posible agresor, así como un control de las comunicaciones y, al tener coartada la libertad de movimiento, muchas mujeres sienten reducidas sus posibilidades de pedir ayuda. No se trata de meras hipótesis. Existen datos recientes que demuestran que en China durante el confinamiento por la enfermedad se dio un repunte de la violencia de género", señala Lucía Avilés, portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE).



Diversas expertas apuntan a que una convivencia forzada y larga puede dar lugar a una mayor irascibilidad y que hombres que en situaciones normales tienen serias dificultades para controlarse, podrían tener comportamientos más violentos hacia sus parejas e hijos en una situación de confinamiento prolongado.

Desde Público hemos querido recopilar la mayor cantidad de información posible para aclarar la situación en la que se encuentran los servicios de atención a las víctimas, así como algunas recomendaciones que según las expertas habría que tener especialmente en cuenta en una situación como la actual.

¿Se han reducido los servicios de atención a víctimas?

Tanto los organismos oficiales, como expertas y organizaciones consultadas, afirman que no ha habido una reducción de los servicios de atención de emergencia contra la violencia de género. Desde el Ministerio Igualdad explican que "los servicios estatales contra la violencia de género están funcionando al 100%". Además afirman que han pedido a las diversas comunidades autónomas que actualizaran los servicios presenciales y no presenciales operativos para que el teléfono de atención 016 "no derive a ninguna víctima a un servicio que no esté operativo", añaden. Toda esta información estará centralizada a partir de este martes a mediodía.

Fuentes de la Policía confirman que no ha habido ningún recorte en los efectivos especializados en violencia de género y que la atención a estas situaciones continúan al 100%.

¿Adónde acudo si sufro violencia de género?

La recomendación principal es acudir a los mecanismos de asistencia habituales. El teléfono 016 de atención a las víctimas de violencia de género sigue funcionando las 24 horas del día. El Ministerio de Igualdad acaba de modificar los contratos con la empresa concesionaria de este servicio, para que las trabajadoras que atienden a las víctimas puedan teletrabajar. Algunas expertas indican que el Gobierno podría reforzar este servicio o anunciar otras medidas que permitan reforzar la protección de las víctimas.

Otra vía de denuncia es el número de emergencia 112 si las circunstancias lo requirieran. Y, por supuesto, está la opción de acudir a la Policía. Fuentes policiales especializadas en violencia de género explican a Público que se puede hacer la denuncia por teléfono, pero que también es posible salir a la calle para interponer una denuncia en una comisaría. Desde este cuerpo especializado de la Policía de Madrid, recomiendan como mejor opción llamar para que una patrulla policial se desplace al domicilio, "porque cuando interviene una patrulla probablemente se lleve al agresor detenido". También afirman que la posibilidad de ofrecer el desplazamiento de la mujer y sus hijos e hijas a un centro protegido sigue intacta si la mujer no se puede quedar en el domicilio.

¿Hay alguna medida de autoprotección a tener en cuenta?

Sí. Tanto la Policía especializada como expertas en violencia de género apuntan a una serie de medidas de autoprotección a tener en cuenta, especialmente en situaciones de confinamiento con un posible agresor. No son recomendaciones nuevas, pero en este contexto cobran una gran relevancia:

No te quedes a solas con él. Si es posible, porque convivas con otras personas o con hijos, procura evitar las situaciones en las que te quedes a solas con tu pareja y pasa el mayor tiempo acompañada.

Evita el conflicto cuanto puedas y no respondas a gritos o amenazas veladas. Desde la Policía recomiendan evitar que las discusiones se produzcan en la cocina porque hay muchos más elementos que pueden ser utilizados como armas, más allá de los cuchillos. También desaconsejan que te encierres en al baño, puesto que suele ser un lugar aislado, sin ventana donde no se te escuche y donde no tengas acceso a un teléfono. Si necesitas alejarte, es mejor que lo hagas en una habitación con pestillo y en la que tengas acceso a un teléfono para poder llamar a los servicios de emergencia o avisar a algún vecino o conocido.

Intenta tener siempre un teléfono cerca para poder pedir ayuda a las autoridades o contactar con amigos, vecinos o familiares y explicarles cuál es tu situación. Es recomendable guardar en el teléfono algún numero preferente de rápida marcación por si necesitas utilizarlo con urgencia.

¿Qué pasa con los juzgados si preciso medidas urgentes?

Tal como explican diversos fuentes consultadas, la denuncia en comisaría, las solicitudes de las órdenes de protección y la obligatoriedad del juez a que las tenga que resolver en 72 horas siguen funcionando sin alteración. Los juzgados de guardia continúan dando servicios y no se han recortado.

Tal como afirma Avilés, los juzgado de guardia siguen funcionando con las mismas competencias. "El propio decreto de estado de alarma prevé la no afectación de plazos procesales en casos penales y sobre todo en relación a las ordenes de protección, violencia de género y en los que haya implicado un detenido". Para el resto de asuntos hay servicios mínimos.

"Aunque se hayan suspendido plazos procesales, éstos no rigen en los juzgados de violencia guardia de violencia de género", abunda Susana Martínez Novo, presidenta de la Comisión de Malos Tratos.

Denuncia de terceros, una obligación

El Consejo General del Poder Judicial acaba de publicar los datos sobre violencia de género de 2019. En su informe resalta que el porcentaje de denuncias por violencia de género interpuestas por los familiares o el entorno de las víctimas sigue siendo extremadamente bajo. Apenas llega al 2,6%.

En una situación de confinamiento como la actual, las expertas advierten de que esta colaboración es más necesaria que nunca. Se han realizado recientemente campañas para incrementar la participación social en este tipo de denuncia, pero tal como lamentan algunas de las técnicas consultadas, la emergencia del coronavirus ha enmudecido estos mensajes.

"La implicación de los agentes sociales y del entorno de la víctima es hoy más necesaria que nunca", afirma Avilés. Vecinos, vecinas, familiares cercanos que conozcan situaciones o que escuchen gritos o golpes tienen que saber que deben llamar al 112 o al 016. Y no solamente se puede hacer, sino que tienen la obligación de hacerlo, porque si no estarían cometiendo un delito. Porque la violencia de género es un delito público y existe obligación de denuncia". Diversas expertas llaman la atención sobre la necesidad de estar alertas ante estas situaciones de especial vulnerabilidad.

Seis pautas para prevenir las infecciones por coronavirus



Los casos de coronavirus continúan aumentando en España, especialmente en la Comunidad de Madrid, el País Vasco y La Rioja. Además de las medidas adoptadas por los Ejecutivos autonómicos y central, recordamos las indicaciones de Sanidad para evitar la propagación del Covid-19.



1. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón



Lavarse las manos es una de las principales recomendaciones para evitar los contagios de coronavirus, ya que la correcta higiene es una medida esencial para prevenir cualquier tipo de infección. La explicación se encuentra en los efectos que tiene el jabón sobre el virus.



2. No realizar viajes innecesarios



Los viajes de Italia a España han quedado suspendidos hasta el día 25 de marzo, así como los del Imserso, pero además, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado la importancia de evitar cualquier tipo de desplazamiento que no sea necesario "por responsabilidad".



3. Al toser o estornudar, taparse la boca con el codo



Es recomendable evitar taparse la boca con las manos a la hora de toser o estornudar y hacerlo siempre cubriéndose con el antebrazo o con un pañuelo desechable.



4. Evitar tocarse los ojos y la boca



Las manos facilitan la transmisión del virus, por lo que conviene evitar el contacto de las mismas con los ojos y la boca.



5. Usar pañuelos desechables y tirarlos después



Las secreciones se deben eliminar con pañuelos de papel, de los que hay que desprenderse después de su uso.



6. Las personas con síntomas deben quedarse en su casa



Aquellos que padezcan tos, fiebre y sensación de falta de aire deben quedarse en su domicilio y llamar a los servicios sanitarios marcando el 112 o al número que ha habilitado cada comunidad autónoma para que se les tomen las muestras necesarias y se les indiquen las recomendaciones oportunas.