Virginia P. Alonso: "Uno de los retos que tenemos las feministas es hacer que toda la información tenga perspectiva de género"

No ha sido fácil. Hubo un tiempo en el que las altas instancias periodísticas desprendían un aroma rancio como a Brummel y purito Farias. Romper con todo aquello ha sido costoso, ha llevado años y ha supuesto mucho coraje. La irrupción de las mujeres en puestos de mando redaccionales ha evidenciado la posibilidad de que otra mirada es posible, otro modo de contar lo que (nos) sucede.

El congreso Más mujeres, mejor periodismo, organizado la red hispanoamericana de mujeres periodistas Women in the News Network (WINN) y la Universidad Internacional de Florida, busca analizar precisamente esos liderazgos femeninos que han irrumpido de un tiempo a esta parte. Entender de qué modo se abren paso en un contexto marcado por la enorme brecha de género en los puestos directivos de los medios de comunicación.

"Las feministas tenemos más sensibilidad y empatía a la hora de gestionar equipos"

"Siempre he tenido muy claro que, precisamente por ser mujer y ocupar un puesto de responsabilidad, tenía la obligación tanto con mis compañeras como con el resto de mujeres de plantear temas que permitieran romper esas dinámicas tan masculinizadas que se daban en el periodismo", reflexiona Virginia Pérez Alonso, directora de Público, quien junto a Pepa Bueno, al frente de El País, conforma la mesa de debate y análisis.

Y es que esas "dinámicas masculinizadas" de las que habla Pérez Alonso impregnan –y de qué manera– el ecosistema comunicativo de nuestro país. El antídoto, según la periodista, contiene tres ingredientes fundamentales, a saber; sentido del humor, generosidad y evitar el frentismo. Es decir, otro modo de entender el liderazgo que la periodista sintetiza con rotundidad: "Las feministas tenemos más sensibilidad y empatía a la hora de gestionar equipos".

"El poder tomarse las cosas con sentido del humor y reírse de ciertas situaciones resulta clave, para ello es importante tener cierta generosidad por nuestra parte, ser conscientes de que pertenecemos a una sociedad patriarcal, que en el ADN de nuestra sociedad está el machismo y que una posición frentista o de constante autoreivindicación puede ser contraproducente", señala Pérez Alonso.

Lo cual no quita –añade la periodista– para que, en determinadas circunstancias, "una deba dejar meridianamente claro a su alrededor dónde está cada uno". Se trata, a fin de cuentas, de una labor de cierto contorsionismo en el que la jerarquía, por sí sola, no resuelve los lastres que estas directoras deben sobrellevar por el simple hecho de ser mujeres en una sociedad eminentemente heteropatriarcal.

Masculinizar la mirada

La periodista colombiana Claudia Palacios, moderadora de la mesa, ha querido hacer hincapié durante la charla en el riesgo de masculinizar su mirada que corren muchas mujeres cuando alcanzan puestos de mando. Dicho de otro modo; el riesgo de ser complaciente en las decisiones editoriales con aquel que te ha dado el liderazgo, es decir, el hombre.

"Yo llegué a una redacción por primera vez en los años ochenta, una época en el que las redacciones estaban llenas de mujeres talentosas y en los despachos de dirección sólo había hombres. Hoy, más de treinta años después, las redacciones siguen llenas de mujeres talentosas y en los despachos de hombres sigue habiendo fundamentalmente hombres", lamenta Pepa Bueno.

Pepa Bueno: "Cuando tengo que tomar una decisión editorial queda claro que soy feminista"

Un relato periodístico hecho por y para hombres que ha ido cambiando progresivamente –nunca es suficiente– y al que el liderazgo femenino debe hacer frente sin ambages: "No he sentido esa necesidad de masculinizar mi gobernanza –intercede Bueno– quienes nos fichan saben perfectamente a quién ponen al frente del periódico, yo con eso he tenido pocas contemplaciones, cuando tengo que tomar una decisión editorial queda claro que soy feminista".

Se oyen voces entonces, por lo general malintencionadas, que buscan desacreditar determinadas apuestas editoriales sembrando la sospecha. "Es habitual escuchar aquello de que confundimos el periodismo con el activismo –prosigue Bueno–, algo que no escuchamos cuando abordamos la desigualdad económica, la pobreza o el cambio climático, pero que siempre aparece cuando abordamos la discriminación de género".

Para terminar, la directora de Público no ha dudado en poner sobre el tapete la importancia de ofrecer a los lectores "una mirada mucho más completa sobre la realidad, una mirada que, sencillamente, cuente lo que le sucede al 51% de la humanidad". Es por ello que, según Pérez Alonso, "uno de los retos que tenemos las feministas es hacer que toda la información tenga perspectiva de género".