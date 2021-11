El virólogo Luis Enjuanes dice que los no vacunados que enfermen por covid deberían pagar su tratamiento

¿Debería la Seguridad Social asumir el tratamiento de aquellos pacientes de covid que hayan rechazado vacunarse? La respuesta está en disputa y recorre las cafeterías, los mercadillos, los diarios y, cómo no, la academia. Subyace, en el centro del debate, la palabra solidaridad.



"Si ellos no colaboran con la sociedad, la sociedad no debe colaborar con ellos". Así de tajante se ha mostrado, en declaraciones a Radio Nacional, el virólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Luis Enjuanes, coordinador del equipo que está creando la vacuna española contra el covid.

Luis Enjuanes fue uno de los principales adalides de la vacunación en nuestro país como vía para aplacar la difusión de la enfermedad. En un acto enmarcado en el Foro Mundial de Pandemias, que tuvo lugar en Madrid los días 19 y 20 de noviembre, Enjuanes se mostró tajante al respecto.

"Si usted no se vacuna, no puede trabajar para el Gobierno. Si usted no se vacuna y tiene un problema por la infección con este virus, la Seguridad Social española no se va a hacer cargo de su tratamiento. Usted no se vacuna, no puede ir a centros públicos", aseveró el virólogo.

En su alocución, el experto aseguró que este tipo de restricciones generarían presión sobre los antivacunas, algo que, según apuntaron los científicos, resulta clave cuando siete de cada diez personas que se infectan con el coronavirus son personas que no se han vacunado.