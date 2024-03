Caos en la web de Renfe para comprar un billete entre Madrid y Galicia o Asturias

La oferta para viajar en tren de alta velocidad entre Madrid y Galicia o Asturias del 1 de abril al 6 de mayo, por 25 euros el trayecto, ha provocado este lunes un colapso de la web de Renfe, que no ha permitido la compra de billetes a muchos viajeros.

Además, antes de conocerse la oferta, anunciada el pasado jueves por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, algunos clientes esperaban desde hacía tiempo que la compañía ferroviaria sacase a la venta los billetes del lunes 1 de abril para poder regresar de sus vacaciones de Semana Santa.

Sin embargo, usuarios como Guillermo Alonso se han quejado en la red social X de que este lunes no había billetes de tren disponibles en la web ni por teléfono, cuando apenas faltan veinte días para el 1 de abril y tras dos semanas intentándolo.

Hace semanas, cuando compraron el billete de ida, otros usuarios no pudieron adquirir el de vuelta porque ya no había plazas para el domingo 31 de marzo, ni estaban disponibles para el lunes 1 de abril, día no lectivo pero laborable.

Desde primera hora de esta mañana, usuarios de la red social X comenzaron a preguntar a Renfe cuándo se pondrían a la venta los billetes a Galicia y Asturias a partir del 1 de abril.





La respuesta de la empresa ha sido siempre la misma: "Buenos días. Podrás verlos disponibles a lo largo de la mañana. Un saludo".

Buenos días. Podrás verlos disponibles a lo largo de la mañana. Un saludo. — Renfe (@Renfe) March 11, 2024

En cambio, cuando se pusieron a la venta este lunes a mediodía, no lograron efectuar la compra por diversos motivos.

Queremos viajar a Galicia con normalidad, pero en vez de sacar los billetes con 60 días de antelación decis que los de a partir del 1 de abril salen hoy, y no solo no salen sino que se cae el sistema, con cargos en tarjetas y billetes en el limbo que se han pagado y no están. — Celia Valdeolmillos (@Argyle13) March 11, 2024

Cuando algunos clientes intentaban comprar el billete en la web de Renfe, se encontraban con el siguiente mensaje: "Servicio temporalmente no disponible. Vuelva a intentarlo en unos minutos".

En ocasiones, la web permitía acceder a una lista de espera, cuya duración variaba en función del momento, en ocasiones más de treinta minutos. Algunos clientes han asegurado que han tenido que esperar una hora.

El mensaje de Renfe era el siguiente:



"Estás en lista de espera. Estás en la cola para comprar tus billetes. Cuando sea tu turno te redigiremos a la Web y tendrás 20 minutos para hacer tu compra. Más de [minutos] de espera. [Número de] personas delante de ti".

Las personas que hacían cola se contaban, en determinados momentos, por miles. Mientras, las quejas en la red social X se sucedían:

Renfe no te lo pone FÁCIL. Toda la mañana para intentar comprar billetes para Vigo y no hay forma una vergüenza. @oscar_puente_ pic.twitter.com/qQ33Gq9Ckz — Toni Moruno (@TTonimoruno) March 11, 2024

En el caso de que la web permitiese hacer cola, tras la espera muchos clientes se encontraban con el siguiente mensaje: "El trayecto consultado no se encuentra disponible para la venta en estos momentos, por favor inténtelo más adelante y disculpe las molestias".

En otras ocasiones, el mensaje era este: "Error. Ha pasado demasiado tiempo. Debe volver a iniciar la sesión. (U014). En estos momentos no podemos atenderle. Por favor vuelva a intentarlo pasado unos minutos. Disculpe las molestias".

Algunos clientes se quejaban de que el precio del billete era superior a 25 euros. Estas incidencias han sido comprobadas por este diario, como la subida del precio del billete desde que se seleccionaba hasta el momento previo al acceso a la pasarela de pago.

Así, un trayecto A Coruña-Madrid pasó esta mañana de 33,10 euros a 66,20 euros. Por la tarde, un billete que costaba 25 euros ("Básico SUPERPRECIO") subía a 91,10 euros una vez iniciado el proceso de compra. Y otro de 57,95 euros aumentaba hasta 91,10 euros.

Algunas usuarias de la red social X han protestado por estas subidas de precios una vez adquiridos.

Dado que "el trayecto consultado no se encuentra disponible para la venta en estos momentos", algunos usuarios optaron por llamar a Renfe por teléfono para comprar el billete, pero los operadores, como ha podido confirmar este periódico, explicaban que el sistema no permitía la posibilidad de adquirirlos, aunque matizaban que no constaba que los trenes estuviesen completos.

El anuncio de la oferta, de 2.000 plazas por semana de los servicios Alvia y AVE, fue transmitido el pasado jueves por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, a los consejeros del ramo de la Xunta de Galicia y el Principado de Asturias.

Un anuncio que llegaba después de que se conociese un nuevo retraso en la puesta en marcha de los trenes Avril, que estaba prevista para este mes.

Sin embargo, además de que muchos usuarios no han podido comprar los billetes ofertados para viajar entre el 1 de abril y el 6 de mayo, algunos que esperaban comprar esta tarde el billete de regreso de las vacaciones de Semana Santa para el lunes 1 de abril todavía no lo habían podido hacer a escasas tres semanas de la fecha prevista.