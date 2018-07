El uso fraudulento de los datos que se facilitan a las empresas es algo con lo que las mujeres se ven obligadas a lidiar de una manera específica. En forma de acoso.

El último caso que ha despertado la indignación de las usuarias de redes sociales ha sido el de una chica que denuncia que un repartidor de pizza comenzó a escribirle por WhatsApp a su teléfono personal, el cual había obtenido a causa de que ella lo había facilitado a la empresa con un único y claro fin: el de que le repartieran una pizza.

"Nos gustaría poder hacerle una breve encuesta con su permiso", comienza escribiéndola el hombre, para posteriormente dejar claras sus verdaderas intenciones. "Soy el repartidor que te llevó los combos esos anoche, me pareciste mona y me he permitido el lujo de hablarte", se justificaba.

Lujo que, para más inri, es ilegal y contraviene la ley de protección de datos.

Me pasa una seguidora esta captura para preguntarme qué se hace en estas situaciones y de verdad, os prometo que la impotencia que me produce y el asco es impresionante. No se qué se os pasa por la cabeza haciendo estas cosas. pic.twitter.com/lVBJtyzWqh — Macetas (@TeresaSanz9) 22 de julio de 2018

El miedo y la inseguridad que puede llegar a generar que un hombre al que no conoces de nada y que no está autorizado para hacer uno individual de tus datos personales, con fines sexuales o de acceso a tu intimidad, que además sabe dónde vives porque ha acudido a tu domicilio a hacerte una entrega, se empieza a convertir en algo común.

Unos días antes de que este caso saliera a la luz, la periodista Violeta Muñoz proponía en Twitter recopilar historias como esta, a colación del caso de otra mujer que denuncia que un empleado de una aerolínea la invadió por Facebook tras haber memorizado sus datos al embarcar en un avión.

A una amiga un empleado de Iberia la buscó por FB para decirle que salieran juntos. Había visto su nombre en el DNI al embarcar. Otra fue a poner una denuncia. El policía buscó su teléfono y la estuvo acosando "por guapa". Todos los días, en todos lados. https://t.co/Yk3BAnfSto — Violeta Muñoz (@VioletaStar) 18 de julio de 2018

Un instalador de Movistar usó los datos de una clienta para acosarla por WhatsApp. Ante la denuncia dijo que lo hacía "para subirle la autoestima". 2.000€ de multa por imbécil https://t.co/K2uWHrQz2g pic.twitter.com/N5GBI2UNnV — C. Otto (@ottoreuss) 17 de julio de 2018

"Al final sí que nos va a salir una historia de 'casos aislados' de acoso machista con uso indebido de datos personales", visibilizaba la tuitera.

Al final sí que nos va a salir una historia de "casos aislados" de acoso machista con uso indebido de datos personales. ¿¿Alguien más? https://t.co/qtvmAizjmJ — Violeta Muñoz (@VioletaStar) 19 de julio de 2018

Hace dos años un repartidor que me trajo una pizza cogió mi número del registro y me habló al día siguiente por whatsapp para decirme que le había parecido muy guapa y preguntarme si tenía novio. — Ali Sin Apellidos (@AliSalander) 20 de julio de 2018

Hace meses en un pedido de Amazon el repartidor me llamó para "recoger un paquete y tomarnos algo". Al decirle que yo lo que quería era mi paquete y que se dejara de gilipolleces, me empezó a llamar de forma sistemática. 1/ — Caty Cordero (@corderocaty) 20 de julio de 2018

Llamé a Amazon y debieron darle un toque gordo porque las llamadas cesaron justo después.

Recibí este email de disculpa, pero la cosa es que el tío sabe donde vivo y la intranquilidad siempre te queda pic.twitter.com/kPsrWB6RDv — Caty Cordero (@corderocaty) 20 de julio de 2018

Hace dos años fui a la policía a poner una denuncia por robo y me pidieron el número para avisarme si aparecía. El poli que me atendió se lo guardó y empezó a hablarme por whatsapp. Al negarme varias veces a quedar con él me dijo que "era broma". — Курва Peligrosa. (@caraccoli) 21 de julio de 2018

Hace un año más o menos; un trabajador de Endesa vino al piso donde vivia en Gerona y me hizo una promoción en temas relacionados con la facturación. El caso es que me acabo convenciendo, y despues de enseñarme su targeta como trabajador oficial de endesa y .. — Queralt Tardio (@qrlttrd) 20 de julio de 2018

hacerme la tipica llamada para verificar mis datos como cliente y dar consentimiento a la nueva promocion todo parecia haber acabado y correcto. A las 10 y pico de la noche de ese mismo día, ese personaje me hablo por whats app des de un numero de telefono deconocido — Queralt Tardio (@qrlttrd) 20 de julio de 2018

me pedía una foto de mi dni por qué no había pillado bien mis datos ese día por la tarde, no se la de y le dije que me llamara a horas correctas y en todo caso des de un numero oficial de endesa. Tonta de mi no bloquee ese numero y me fui a dormir.. — Queralt Tardio (@qrlttrd) 20 de julio de 2018

pues el dia siguiente por la tarde empezo a insinuarse con que era masajista y que le parecia muy guapa..

Se habia cambiado la foto aparecia la foto de un demonio (muy cutre todo)

Obviamente le dije que lo que estaba haciendo no era legal por qué mis datos los había conseguido de — Queralt Tardio (@qrlttrd) 20 de julio de 2018

mi ficha como cliente. Él seguia con sus mensajes subidos de tono.

Llame a la policía para saber que podía hacer, ya que ese tío sabia hasta donde vivía, además de la dirección de toda mi familia.

Fui a los mossos y hice una denuncia.

Bloquee su numero.. y nada mas ha pasado — Queralt Tardio (@qrlttrd) 20 de julio de 2018

Hace 2 años empecé a recibir whatsapps de un número desconocido, con un paisaje como foto de perfil; era alguien que parecía conocerme, pero le pregunté y no me quería decir quién era, "porque igual pierdo mi trabajo". (1/n) — Tatenen (@Tatenen) 21 de julio de 2018

Le dije que o me decía de dónde había sacado mi número, o llamaba a la policía. Terminó confesando que trabajaba en el taller mecánico en el que tenía yo el coche. Me pidió perdón y me dijo que era consciente de que no había sido la mejor manera de intentar hablar conmigo. (2/n) — Tatenen (@Tatenen) 21 de julio de 2018

Parecía muy arrepentido, y me aseguró que nunca iba a volver a intentar algo así con nadie, porque se había dado cuenta de que además de ser ilegal, podía dar mal rollo. Me pidió por favor que no dijera nada en el taller. Le dije que ok; yo en todo momento fui muy cortante. (3/n) — Tatenen (@Tatenen) 21 de julio de 2018

Me volvió a insistir en que lo sentía mucho, y a modo de despedida me dijo que si un día quería tomar un café, ya tenía su número. Le dije que gracias, pero que yo no quería mantener contacto. Me dijo que lo entendía y me volvió a pedir perdón. (4/n) — Tatenen (@Tatenen) 21 de julio de 2018

A las siete de la mañana del día siguiente me mandó un WhatsApp dándome los buenos días y preguntándome si había dormido bien. Lo bloqueé automáticamente. Lo que me reconcome desde entonces es que yo no había llevado el coche al taller, se encargó la grúa. (5/6) — Tatenen (@Tatenen) 21 de julio de 2018