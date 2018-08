El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sufrido un atentado durante un desfile militar en Caracas, en el que siete miembros de la Guardia Nacional han resultado heridos.

El líder latinoamericano ha tenido que ser evacuado después de que estallasen "artefactos voladores de tipo dron que contenían una carga explosiva", según ha declarado el ministro de Información del país, Jorge Rodríguez.

Y, aunque el presidente ha resultado ileso del ataque, los usuarios de Twitter no han dejado pasar un detalle llamativo: la falta de condena al atentado, el silencio que han guardado dos de los líderes españoles que con más vehemencia insisten en repetir que están en contra del terrorismo. Albert Rivera y Pablo Casado.

"Albert Rivera y Pablo Casado volando a Venezuela para ver quién abraza antes a Nicolás Maduro", ironiza un tuit...

-Y pienso ir a Venezuela a abrazar a Nicolás Maduro, que ha sufrido un ataque terrorista. En Ciudadanos siempre estamos con las víctimas del terrorismo. -Señor Rivera, usted siempre dice que Maduro mal, que Chávez, que el comunismo y tal. -No jodas? pic.twitter.com/VQXyfGQ0zJ

Aquí, esperando a que Albert Rivera y Pablo Casado condenen el intento de atentado a Nicolás Maduro y pidan diálogo y no violencia pic.twitter.com/RQGzfkNMMT

Aqui estamos a la espera de que Albert Rivera condene el atentado a Nicolás Maduro. O esto no es terrorismo?

Aquí, esperando que Albert Rivera y Pablo Casado condenen el atentado a Nicolás Maduro, porque dicen que la violencia siempre es condenable, no?

Cuando va a condenar Albert Rivera el atentado a Nicolás Maduro??

“En democracia no cabe la violencia”. Lo de “todos juntos” como que no tan todos, y no tan juntos. pic.twitter.com/WsURfygPCM

— KO Diario (@KODiario666) 5 de agosto de 2018