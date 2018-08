Al menos siete miembros de la Guardia Nacional venezolana han resultado heridos en un atentado perpetrado con drones explosivos contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante un desfile militar en Caracas, según ha confirmado el ministro de Información, Jorge Rodríguez en una comparecencia ante los medios.

"Lamentablemente las detonaciones generaron algunas heridas en 7 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que se encontraban en el desfile, los cuales están siendo atendidos en los hospitales establecidos para tal fin", ha informado el ministro.

Maduro ha tenido que ser evacuado este domingo en pleno discurso en un desfile militar en Caracas tras escucharse lo que podría haberse tratado de una fuerte detonación, según medios venezolanos presentes en el evento.



El ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha confirmado que el presidente Nicolás Maduro fue víctima de un atentado con "artefactos voladores de tipo dron que contenían una carga explosiva", y que salió ileso del suceso, que ocurrió durante un acto con militares en Caracas.

"Nuestro presidente Nicolás Maduro está en perfecto estado de salud, en perfectas condiciones (...), todo el trabajo que se ha hecho ha permitido establecer ya que se trata de un atentado", dijo Rodríguez en una alocución transmitida por la televisión estatal VTV.

De acuerdo con el funcionario, varios drones con cargas explosivas detonaron en las cercanías de la tarima donde Maduro ofrecía un discurso con motivo de la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), provocando "algunas heridas" en siete militares.

Estos "no evidencian sino la desesperación que ya veníamos notando en algunos voceros de la ultraderecha -oposición- venezolana, que no evidencian más que el odio que hemos denunciado de manera permanente de aquellos (...) que no cejan en recurrir a prácticas criminales", añadió Rodríguez.

El ministro también informó que Maduro se dirigirá la noche de este sábado a la nación para ofrecer "más detalles del caso", después de finalizar una reunión con sus colaboradores.