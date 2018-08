La líder del Movimiento por España, Pilar Gutiérrez, se está convirtiendo en el personaje televisivo del verano por sus intervenciones sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco. La franquista de Telecinco, como se le conoce en las redes sociales, fue la protagonista de la noche de ayer en Twitter por su presencia en el programa 'Hechos reales'. Gutiérrez, alardeando de su profesión de psicóloga, se atrevió a diagnosticar a Cristina Fallarás: "Esta señora es una psicótica y psicópata, como todos sus amigos los milicianos republicanos".

"¿En qué facultad habrá estudiado Pilar Gutiérrez psicología?" se preguntan los tuiteros. "El título de psicología le tocó en una tómbola". "Lo que da miedo Sr. Pilar Gutiérrez es que usted ejerza como psicóloga desde hace 30 años catalogando de psicópata a todas las personas que han sufrido la dictadura".

"Está llamando a Franco criminal cuando más lo fueron sus amigos comunistas, esos sí fueron criminales", insistía Gutiérrez cuando el presentador le pidió que argumentase su postura. Jordi González no daba crédito a la intervención de la líder del Movimiento por España: "Fallarás tiene más pruebas de eso que usted de que ella tenga un brote psicótico".

Esta no fue la única declaración surrealista de la mujer franquista. El presentador del programa le retó: "¿Usted es católica? Se imaginará entonces que Franco está en el cielo. ¿Entonces que más le da que muevan los huesos o no?". Gutiérrez respondió a su pregunta lanzando otro dardo, en esta ocasión también a la cadena televisiva: "Sin duda alguna Franco está en el cielo por eso le odian tanto los demonios y todos sus agentes que le quieren profanar su tumba. Esto es algo muy típico de los Iluminantis a los que ustedes obedecen". Entre los agentes del demonio, Gutiérrez también incluía a Fallarás que, según ella, "parece una posesión diabólica".

La cara de sorpresa de González no tiene desperdicio y tiró de ironía en su respuesta: "Esta señora ha oído que trabajamos para una empresa que es italiana, y cree que son los Iluminati".

PILAR GUTIÉRREZ IS BACK AND THIS TIME SHE’S BROUGHT THE ILLUMINATIS pic.twitter.com/5CeRaKVEB2

— Nico (@Nicormg) 16 de agosto de 2018