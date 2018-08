Estamos acostumbrados a ver cómo desde determinados partidos políticos se trata de reescribir el pasado, dulcificando las épocas más grises de nuestra historia, como el golpe de Estado franquista y la posterior dictadura. Sin embargo, el partido ultraderechista VOX se ha animado a ir aún más atrás en el tiempo y ahora se apuntado a negar el pasado colonialista de España. "España no tuvo colonias, tuvo provincias de ultramar", aseguran en un tuit publicado este sábado en la cuenta de Twitter de 'VOX Noticias', para después añadir: "Los conquistadores españoles acabaron con el sacrificio humano". El tuit respondía a una noticia de Libertad Digital que aseguraba que "Podemos quiere que España pida perdón a las víctimas de los 'crímenes colonialistas'".

El tuit de VOX ha provocado decenas de reacciones y muchos tuiteros han optado por utilizar la ironía para responder:

Lo que más me preocupa de este tuit de VOX no son las chorradas que se inventa, es que llama criminales a Podemos. Es lo que quieren, encarcelar y prohibir a quienes no piensan como ellos. Es represión y dictadura. No son DEMÓCRATAS. pic.twitter.com/j3pFJ5RElp

