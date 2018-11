Un día después del suicidio de Alicia, una mujer de 65 años que este lunes se quitó la vida cuando iba a ser desahuciada, las redes han convertido en Trending Topic #CuentaTuPobreza.

El hashtag, que se ha convertido ahora en uno de los temas más comentados de la jornada, fue obra de la periodista Cristina Fallarás. Todo empezó a raíz de un tuit de la periodista sobre lo que vive una persona cuando se enfrenta a un desahucio. Fallarás lo sabe bien porque sufrió uno, como ya contó en un artículo en el El Mundo en 2012. En el tuit explicaba la dureza de vivir lo que tantas personas han tenido que pasar en nuestro país: ser expulsado de tu hogar porque no puedes pagarlo. “Cuando llega el desahucio ya te han cortado la luz y también el agua varias veces. Ya ha dejado de mirarte la gente que te miraba. Ya sabes lo que son el hambre, el frío y la intemperie”, explicaba con crudeza.

Cuando llega el desahucio ya te han cortado la luz y también el agua varias veces.

Ya ha dejado de mirarte la gente que te miraba.

Ya sabes lo que son el hambre, el frío y la intemperie.

Ya no entiendes las noticias de la radio.

Ya no sabes qué zapatos ni que agujeros ponerte. — Cristina Fallarás (@LaFallaras) 26 de noviembre de 2018

Su mensaje fue recogido por el Huffington Post y la periodista se hizo eco en su cuenta de Twitter. Una usuaria respondió con otro tuit en el que daba más detalles de la terrible experiencia de ser desahuciado: “Nunca se recupera uno psicológicamente. Vas arrastrando inseguridad. Vives en tensión siempre. Económicamente no vuelves a levantar cabeza”.

Nunca se recupera uno psicológicamente. Vas arrastrando inseguridad. Vives en tensión siempre. Económicamente no vuelves a levantar cabeza. — Libertad. (@libertads1) 27 de noviembre de 2018

Fallarás se hizo eco de ese mensaje, le colocó el hashtag #CuentaTuPobreza y ahí comenzó la magia de las redes

Ahora lo que empezó como una respuesta a la muerte de Alicia se ha convertido en todo un grito en las redes. Una bofetada de realidad donde cientos de personas están contando situaciones de pobreza vividas en primera persona, o de personas allegadas o de las que han tenido conocimiento.

Compañeras, compañeros, no se atiende la pobreza sencillamente porque hace años que la tapan con la supuesta “recuperación”.

Por eso propongo: #CuentaTuPobreza — Cristina Fallarás (@LaFallaras) 27 de noviembre de 2018

#CuentaTuPobreza A casa dels pares, sense feina fixa, autònom quan puc, perseguir per cobrar, treballar molt gratis perquè un dia et donin feina, ni poder ni voler imaginar el futur per por a voler-te suïcidar. Plans? Quins plans? Pagar i callar. Però amb il·lusió! — Marc Torrecillas ???? (@TorrecillasMarc) 27 de noviembre de 2018

Comparto piso desde hace años y no veo cercano el día en que me pueda permitir vivir sola — Hashepsut der sú (@eloplop2) 27 de noviembre de 2018

#CuentaTuPobreza 32 años, estoy deseando independizarme pero no encuentro trabajo y el día que lo tenga me temo que será tan precario que no me permitirá hipotecarme. Vivo en casa de mis padres y les pido lo justo (ni academia de inglés, gimnasio, ni internet en el móvil, etc.). — Rocio_Japy (@Rocio_Japy) 27 de noviembre de 2018

Trabajando desde los 13 emprendiendo desde los 23 la última crisis me dejó fuera de juego y con deuda con la S.S. y hacienda, en paro desde 2014 autónoma y sin derecho a nada Asuntos sociales y mi hijo (cuándo trabaja) me ayudan. No podrán conmigo... #CuentaTuPobreza — Lola Bueno López (@Lolabuenolpz) 27 de noviembre de 2018

Ser pobre no es solo vivir en exclusión.

Ser pobre es trabajar por 700€ al mes y no poder permitirte el más mínimo esparcimiento.

Ser pobre es repetir constantemente a ti y a los tuyos la palabra NO.

No podemos, no nos llega, no puede ser.#CuentaTuPobreza — Protestona (@protestona1) 27 de noviembre de 2018

#CuentaTuPobreza tener lo justo para vivir, no poder ir al dentista llevando meses con dolor en la boca, tener un trabajo de mierda y tener que aguantar porque necesitas el sueldo de miseria... considerarme afortunada por poder sobrevivir — Xiao (@7Xiang7) 27 de noviembre de 2018

Una enfermedad me expulsó del mercado laboral con 40, volví, un cáncer me volvió a dejar en la calle, 45. Me reciclé para trabajar por cuenta propia. Una recaída me echó una vez más, 50. Tengo 53, hijo, RAI temporal y vivo con mis padres. Expectativas, CERO #CuentaTuPobreza — falcatruada (@falcatruada) 27 de noviembre de 2018

#CuentaTuPobreza jubilada 678€ y 450€ el alquiler que más puedo decir. Pero es suficiente contar nuestras miserias en Twitter NO, necesitamos despertar, hacer dirigentes en la lucha para poder llegar, si no nos aplastaran como bichos. — norma Echarte Rodríguez (@NormaNormucha) 27 de noviembre de 2018

#CuentaTuPobreza Autónoma. Una empresa me había cogido “en exclusiva” y tras dos meses, han desaparecido. Llevo un mes sin curro, no tengo paro y no hay manera de encontrar nada. Vivo de alquiler y no tengo familia a la que recurrir. No sé dónde iré cuando tenga que dejar mi casa — Chopito's Mum (@chopitosmum) 27 de noviembre de 2018

Somos muchas las familias que vivimos asi..Vacaciones?? Esa palabra no existe en nuestras vidas.. — graciela ana (@jahlioanaAna) 27 de noviembre de 2018

Encender la luz del salón de la Cancillería y que te llegue una factura de electricidad como si hubieras iluminado el Camp Nou.#CuentaTuPobreza — Doña Ángela ???????? (@GobernoAlem) 27 de noviembre de 2018

@pablocasado_ @Albert_Rivera mirar ???? #CuentaTuPobreza ???? esto pasa en nuestro país , pero a vosotros cuando habláis de España está gente os importa muy poco ????. — Ana Soleto (@anasole69) 27 de noviembre de 2018

#CuentaTuPobreza 112€ al mes limpiando una oficina 4 horas a la semana y gracias. Vivo con mi madre (y su pensión de viudedad) y mi hermano discapacitado — Felidae (@FELIDAE_73) 27 de noviembre de 2018

Casi 40 años, no llego a 4 años cotizados. El único trabajo en condiciones fue durante 9 meses por un programa del SEPE. El resto trabajos de menos de 500€ y muchas veces en negro #CuentaTuPobreza — Marieta Boniqueta (@MarietaBoniquet) 27 de noviembre de 2018