“Hasta la manipulación se manipula”: la agencia de noticias AFP desmonta un tuit viral y da un rapapolvo a ‘Libertad Digital’

“La perspectiva importa, pero los datos y los lugares también”. Así comienza un hilo de la agencia francesa de noticias Agence France-Presse (AFP) que desmonta un tuit viral y que, de paso, da un rapapolvo a Libertad Digital.

Desde el pasado domingo, se había viralizado un mensaje de la tuitera Dovey Wan. El tuit, que ha sumado más de 30.000 retuits y más de 60.000 "me gusta" contenía una foto de lo que parece una gran hoguera ardiendo frente al Arco del Triunfo de París durante las protestas de los 'chalecos amarillos', y otra de varias personas haciendo una foto a un pequeño fuego. Junto a ellas, el texto “la perspectiva importa”, dando a entender que la primera foto era consecuencia de una perspectiva exagerada, que quedaba desmontada con la segunda imagen.

La web Libertad Digital compartió este tuit en un artículo en cuyo texto atribuyó su autoría a los fotógrafos de la agencia francesa, con un titular muy llamativo: “Así convierten una hoguerita en un infierno los fotógrafos que cubren las protestas de París”.

Lo cierto es que la perspectiva es muy importante, y que una foto puede engañar… Pero este no ha sido el mejor ejemplo de ello. Pese a lo llamativo de la imagen, tal y como ha desmontado AFP en un hilo en su cuenta de Twitter AFP Factuel (@AfpFactuel), las fotos no fueron tomadas el mismo día (no son ni de la misma semana), ni desde el mismo lugar. Además, ninguna de las dos fue tomada por fotógrafos de la agencia.

En el hilo, AFP señala al medio español por atribuirles falsamente las imágenes, y además hace el trabajo de identificar de dónde han salido. “La primera imagen data del 1 de diciembre, y fue tomada por la fotógrafa Karine Pierre, de la Agencia Hans Lucas” (Puede verse en esta galería, es la foto 35). “La segunda es del 8 de diciembre y fue tomada en la Avenue de Friedland por un reportero de Le Point que la publicó en Twitter”, explican.

En su relato, la agencia reconoce que la crítica a la cobertura de los medios es legítima, pero considera que la yuxtaposición de ambas imágenes en este caso ha sido “maliciosa”. Además también desmonta con fotografías que fueran tomadas desde el mismo lugar: aunque la perspectiva puede engañar, las fotos se tomaron desde lugares opuestos, respecto al Arco del Triunfo.

Plus de 32.000 retweets pour ces deux photos juxtaposées et cette légende selon laquelle "la perspective importe". La perspective importe, mais la date et les lieux aussi... car ces deux photos ont été prises à deux jours et deux endroits différents, à Paris ????

1/9

La critique de la couverture média des événements est légitime. Mais cet exemple n'est pas le meilleur car ces photos ont été prises à 2 jours et 2 endroits différents... et qu'aucun cliché avec la trottinette en feu sur fond d'Arc de Triomphe n'a été retrouvé par l'AFP

2/9

En espagnol, cela donne "voilà comment les photographes couvrant les manifestations à Paris transforment un petit feu de camp en enfer". Ce site accuse carrément l'AFP de supercherie... alors que l'AFP n'a pris aucune de ces deux photos.https://t.co/5SZ71Y281h

3/9

La première image date du 1er décembre, et a été prise par la photographe Karine Pierre de l'agence Hans Lucas. On la retrouve ici https://t.co/QQBcTZrE1K (numéro 35)

4/9

La seconde photo date du 8 décembre, et a été prise avenue de Friedland par un journaliste du Point qui l'a postée sur Twitter https://t.co/oN1w8wmXYO

5/9

Ces tweets juxtaposant deux photos prises deux week-ends différents sont malins : quand on se place à l'endroit où la trottinette en feu a été prise en photo, avenue de Friedland, et que l'on regarde l'arc de Triomphe, la perspective semble similaire.https://t.co/IylxUWIGG0

6/9

Ce n'est pourtant pas le même endroit. La photo de l'agence Hans Lucas a été prise exactement de l'autre côté de l'arc de Triomphe, avenue Foch. On le vérifie avec :

a/ ce lampadaire

b/ ce feu de circulation

c/ cette barrière et le début de la rue de Traktir à droite

7/9

Fun fact de la désinformation mondialisée : l'information a été vérifiée par notre journaliste à Mexico pour @AfpFactual car elle avait reçu un signalement d'un Chilien qui avait vu circuler cette image. @GuillaumeDaudin a contribué à la vérification depuis Paris.

8/9

Par ailleurs, l'artiste Kheiron (@MrKheiron) a partagé un photomontage similaire, sans affirmer toutefois que c'était la même situation.https://t.co/d1N0sFxA4H

Nous n'avons pu retrouver l'origine de la 2nde image mais elle ne correspond pas à la 1ère (trottinette ≠ palette)

9/9

El fotoperiodista español y premio Pulitzer Manu Brabo también había comentado que no le cuadraban ni los “ángulos, ni el empedrado”. Uno de los tuiteros que respondía a su comentario, resumía a la perfección este caso: “Hasta la manipulación se manipula…”.

No me cuadran ángulos, ni el empedrado — Manu Brabo (@ManuBrabo) 10 de diciembre de 2018

Para dejar una fogata pequeña a esa altura habría que sacar la foto desde -1 metro, metro y algo de profundidad de la base. El tele aplasta la perspectiva en ningún caso da o quita altura. No es un problema de manipulación, es óptica y es mucho más vieja que el daguerrotipo. — Manu Brabo (@ManuBrabo) 11 de diciembre de 2018

Sí, no parece que sea una de las calles que desembocan en Étoile (arco del triunfo). — sam (@quilombosfera) 10 de diciembre de 2018

Hasta la manipulación se manipula... — Sergio (@Sergio00113925) 10 de diciembre de 2018