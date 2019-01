Nada menos que cuatro preguntas concretas sobre políticas públicas: sobre salud, economía, hacienda y urbanismo, y sólo una respuesta: "Viva España". El líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, participó el pasado lunes en un encuentro del Club Siglo XXI y, al finalizar el encuentro, le trasladaron varias preguntas del público. El momento fue recogido por el programa Espejo Público de Antena 3 y comentado en Twitter.

Esto sucede cuando a Santiago Abascal le preguntan por hacienda, impuestos, urbanismo... solo sabe contestar con un viva España. VOX es, políticamente, la nada más absoluta. Hueco y vacío como las respuestas silenciosas de su líder. pic.twitter.com/nFukXiRXbE — The CeяvantesFAQs (@CervantesFAQs) 18 de enero de 2019

Varias preguntas concretas pero ante las que no intentó ni siquiera esbozar una mínima respuesta: "No tengo mucho conocimiento sobre eso"; "es algo sobre lo que no he reflexionado" o "es algo en lo que no he pensado más de cinco segundos", acertó a decir. Ante el "viva España" de una de las preguntas, sin embargo, no dudó: "Pues viva España, porque eso no puede quedar sin respuesta".

Posteriormente, Abascal trató de justificar su desconocimiento así: “El día 2, Vox tenía más diputados en Andalucía que trabajadores y a veces nos plantean ustedes preguntas, […] como si Vox tuviera ya detrás unos equipos técnicos respondiendo absolutamente a todas las cuestiones. Es algo en lo que estamos pero todavía no hemos llegado a ello”.

Este vídeo es oro puro. El niputaideismo material. Se estudiará en las facultades de filosofía. — Ms. Kørn (@isthataunicorn) 18 de enero de 2019

No se qué es peor si su respuesta o escuchar todos los aplausos de fondo... pic.twitter.com/m0tRtAYX1L — Ander Prol González (@AnderProlGlez) 18 de enero de 2019

¿Alguien se sorprende? Y esto acaba de empezar, escenas como estas serán el pan de cada día. — lluigi (@lluigi_) 18 de enero de 2019

V????X es a la política lo que el reguetón a la música. — Me voy a Fobos. (@AIejandroSantos) 18 de enero de 2019