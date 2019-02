No es un secreto cuál es la tendencia política Bertín Osborne. Este sábado el cantante participó en el programa Sábado Deluxe de Telecinco, donde volvió a opinar sobre la política Española. Preguntado por su opinión acerca de la actualidad, Osborne se lanzó a dejar claro a quién votará en las próximas elecciones.

“Me sirve cualquier partido que defienda la unidad de España, que defienda los valores que tenemos los españoles de toda la vida. Yo soy un enamorado de mi país: me encanta España, me encanta la paella, las playas, los toros. Lo que nos ha hecho distintos, el hecho diferencial español con respecto a los demás países que nos rodean”, aseguró. Con letras sobreimpresionadas en pantalla, el programa de Telecinco resumió así sus palabras: "Me sirve cualquier partido que defienda la unidad de España, los toros y la paella".

Unas palabras que han tenido un amplio eco en las redes sociales, donde algunos se las han tomado con ironía:

Bertín Osborne , defensor de lo más importante de nuestra nación: LA PAELLA pic.twitter.com/EklVRYb2R5 — BAT-AMANTA (@Bat_amanta) 17 de febrero de 2019

Ya hay "españoles de bien" formando cola para ir a votar el 28 de abril pic.twitter.com/RhuIJKfhUG — BAT-AMANTA (@Bat_amanta) 17 de febrero de 2019

I+D ❌

Pensiones ❌

Sanidad Pública ❌

Becas Universitarias ❌

Educación Pública ❌

Ley de Dependencia ❌

Ley de Violencia de Género ❌ Prestaciones para Desempleados ❌

Unidad de España ✔️

Toros ✔️

Paella ✔️ pic.twitter.com/GwXqmZU1Ew — Bérnar GM (@BernarGM) 17 de febrero de 2019

¿Es el "Unidad, toros y paella" el nuevo "Sexo, drogas y Rock&Roll"?

Yo digo: Espero por Dios que NO. — Pelícano manchú????‍☠️ (@Mortimer_Fu) 18 de febrero de 2019

Los derechos humanos están bien, pero dónde esté una buena paella... pic.twitter.com/IVCeNt80nr — Dad jokes INC (@peturbado) 17 de febrero de 2019

No es paella, es democracia con cosas pic.twitter.com/MzDpioz98M — diegrotesco (@diegrotesco) 17 de febrero de 2019

Mal día para todos los partidos en contra de la paella ???? pic.twitter.com/uWdGE4T7lG — Alber (@alberluna) 17 de febrero de 2019

Pueden tocarme mi educación y mi sanidad.. Pero mi paella????? MI PAELLA NO SE TOCA https://t.co/HKSbcin2JY — Tet Chh (@KhRySTyaNN1997) 17 de febrero de 2019

A Bertín Osborne le vale cualquier partido que defienda la unidad de España, los toros, la paella y las sociedades en Panamá. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 17 de febrero de 2019

¿DEFENDER LA PAELLA?

¿En serio Bertín, la paella?

¿Y el gazpacho, el salmorejo o las berenjenas con miel no?

Qué decepción mas grande!!! pic.twitter.com/oXsnfdEmVP — Protestona ????‍☠️ (@protestona1) 17 de febrero de 2019

La unidad de España, los toros y la paella ... eso es lo que le importa a los verdaderos patriotas. Los parados, los dependientes, la precariedad, la pobreza energética, la sanidad, la educación, los desahucios ... son tonterías de rojos que no preocupan a nadie.#FelizDomingo pic.twitter.com/ycpiUd5Kf8 — Perra Roja De Satán (@vmm7773) 17 de febrero de 2019

Ya está bien de partidos que atentan contra la paella. Es fundamental garantizar la liberad de un producto tan maltratado por la política. pic.twitter.com/A4veF45GCi — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 17 de febrero de 2019

Bertín Osborne votará al partido que defienda los toros y la paella.

La sanidad y la educación, ya tal. — MARIANO RAJOY FAKE ???????? (@marianofake) 17 de febrero de 2019

Ahora en Antena 3 echan La Voz y en Telecinco La Vox. #dibertindisimo pic.twitter.com/oZw0wJXFfT — Sergi Mariconez (@johnkylven) 16 de febrero de 2019

Si Bertín sigue hablando se va a independizar hasta Canarias. Qué vergüenza y qué peste a naftalina. Antiguo.... #dibertindísimo — June (@Mimi_June) 16 de febrero de 2019

Teo ve a Bertín Osborne en la tele. pic.twitter.com/o1DE2JLjE0 — Tirant1980 (@tirant1980) 16 de febrero de 2019

A Bertín Osborne VOX se le queda a la izquierda. — Sr. Troncoso (@Sr__Cronopio) 16 de febrero de 2019

A Bertín Osborne le vale cualquier partido que defienda los toros.

No lo daba yo por votante de PACMA. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 17 de febrero de 2019

Malditos rojos que quieren acabar con la paella. pic.twitter.com/wRkGkd8gay — Arac████████▓▒░ (@Aracnephobia) 18 de febrero de 2019