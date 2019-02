Risto echa del ‘Chester’ a Arcadi Espada por sus faltas de respeto a las personas con Síndrome de Down

Risto Mejide y Arcadi Espada han protagonizado uno de los momentos más desagradables que se han vivido en el Chester. Por primera vez, el presentador de Mediaset ha expulsado a un invitado de su programa. Así lo hizo tras no soportar la actitud del periodista durante la intervención del padre de un niño con Síndrome de Down. De hecho, el motivo por el que Mejide invitó a Arcadi al plató de Cuatro fue para enfrentarse a unas polémicas declaraciones que había realizado en el pasado en las que aseguraba que las personas con este trastorno genético son "tontas, enfermas y peores".

"Si alguien deja nacer a alguien enfermo, pudiéndolo haber evitado, ese alguien deberá someterse a la posibilidad, no solo de que el enfermo lo denuncie por su crimen, sino de que sea la propia sociedad, que habrá de sufragar el coste de los tratamientos, la que lo haga. Este tipo de gente averiada alza la voz histérica cada vez que se plantea la posibilidad de diseñar hijos más inteligentes, más sanos y mejores. Por el contrario ellos tratan impunemente de imponernos su particular diseño eugenésico: hijos tontos, enfermos y peores". Estas fueron las palabras que Arcadi Espada publicó en un artículo de opinión en El Mundo.

Calla, que parece que el CHESTER le ha sentado mal a Arcadi Espada. Lo único cierto: es la primera vez que expulso a un invitado del CHESTER. Lo mejor es que reniegue de lo que él mismo escribió. Y que muy pronto lo podáis ver y juzgar vosotros mismos. pic.twitter.com/Cd3UVQBkSd — Risto Mejide (@ristomejide) 16 de diciembre de 2018

Y ante estas afirmaciones Risto quiso llevar al Chester al periodista y, como uno de los invitados, al padre de Nico, un niño con Síndrome de Down. "Me ha dolido lo que he oído de este señor", afirmó el progenitor, en el programa emitido este domingo. "Cada vez que habla de las personas con Síndrome de Down lo hace desde la humillación y el insulto y es complicado entenderlo. Estos niños no son enfermos, tienen una alteración genética y sufren cuando usted los humilla. Mi hijo no es tonto y no termina de entender que me debería denunciar por crímenes contra la humanidad por haberlo tenido", continuó.

Arcadi, incómodo, no quiso mirar al padre de Nico mientras hablaba y aprovechó una interrupción de Risto para decir que espera "poder contestar de la misma forma y con el mismo tiempo". "Sí, si lo tratas con respeto", le respondió Risto. "Me ofende profundamente, igual ha llegado el momento de acabar esta entrevista", amenazó el periodista.

Entonces Risto se adelantó. "Mira Arcadi, no lo he hecho nunca, pero ¿sabes qué te digo? Que el que va a acabar esta entrevista soy yo". Y acto seguido el periodista fue expulsado del plató de Cuatro.

Quien no entienda que @ristomejide haya echado de plató a Arcadi Espada, fundador de Ciudadanos, por decir que los Síndrome de Down son ‘tontos, enfermos y peores’ y que ‘aquellos padres que no hayan evitado su nacimiento podrán ser denunciados por tal crimen’ tiene un problema. pic.twitter.com/AE91q1DRU5 — Ibon Perez TV (@ibonpereztv) 15 de febrero de 2019

